Epson lance sa nouvelle imprimante de tickets POS, rapide et écologique, pour les professionnels du commerce et de l’hôtellerie

Epson Europe, premier fabricant d’imprimantes de tickets POS[1], lance sa nouvelle imprimante de tickets POS, série T88, rapide et leader sur le marché.

Inspirée du succès du modèle précédent, la nouvelle imprimante POS TM-T88VII offre toute une gamme d’améliorations en matière de conception, de connectivité, de simplicité d’utilisation et d’écologie. Entièrement compatible avec les modèles T88V et T88VI précédents, la nouvelle TM-T88VII est conçue pour répondre aux exigences du secteur de la vente et de l’hôtellerie de la zone EMEAR.

La nouvelle imprimante POS offre de nombreux avantages environnementaux, notamment des marges d’impression réduites pour économiser du papier, une faible consommation électrique et des niveaux sonores inférieurs. L’imprimante permet également d’utiliser un papier plus écologique, sans phénol.

La nouvelle imprimante POS Epson phare TM-T88VII est la plus rapide du marché avec des vitesses d’impression élevées allant jusqu’à 500 mm/s. Ses fonctionnalités supplémentaires comportent un support multilingue, de nouveaux voyants LED et l’impression automatique sans fil des détails des erreurs. Elle est équipée de la tête d’impression Epson, fiable et primée, capable de produire plus de 20 millions de lignes ou 200 km d’impressions, avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention 360 000 heures[2].

La TM-T88VII est entièrement compatible avec les logiciels T88V et T88VI existants, avec la même empreinte au sol que les modèles précédents. Ainsi, les entreprises peuvent rapidement l’intégrer sans coûts supplémentaires ni interruption d’activité, et sans toucher à la disposition de leur environnement.

Disponible en noir et blanc, l’Epson TM-T88VII, au couvercle supérieur redessiné, peut être partagée dynamiquement avec des terminaux PC-POS, des appareils mobiles et le cloud. À ses interfaces USB et Ethernet intégrées s’ajoutent des interfaces supplémentaires (série, USB alimenté et Wi-Fi)[3], offre la flexibilité nécessaire pour se connecter à quasiment tous les systèmes. L’impression est facilitée depuis des applications Web grâce au logiciel Epson ePOS-Print® ou à la technologie Server Direct Print pour imprimer directement depuis le Web.

Roberto Peris, responsable produit chez Epson Europe, ajoute : « Inspirée du succès de la série T88, notre nouvelle imprimante POS TM-T88VII est idéale pour les professionnels du commerce et de l’hôtellerie de la zone EMEAR qui utilisent de nombreux sites et qui ont besoin d’une impression des tickets performante et fiable. Les clients peuvent ainsi plus facilement mettre à jour leurs imprimantes de tickets pour profiter des améliorations proposées. La TM-T88VII est une imprimante de tickets à la pointe du secteur, hautes performances et écologique, conçue pour assurer une impression rapide et fiable dans les environnements de vente au détail et d’hôtellerie les plus exigeants. »

La nouvelle TM-T88VII sera disponible dans toute la zone EMEAR à partir du 1er octobre 2021.

[1] Epson est le premier fabricant d’imprimantes POS en Europe occidentale depuis 2013. Epson détient désormais 42 % des parts de marché des imprimantes thermiques en Europe. Source : IDC avril 2021.



[2] Calculé comme temps moyen de bon fonctionnement sans intervention.



[3] Une clé de sécurité Wi-Fi en option est requise.