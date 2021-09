Ameur Horchani, l’homme des grands projets hydrauliques et du suivi rigoureux

Par Maher Sellami - J’ai connu Si Ameur Horchani de près, surtout durant ses longues fonctions de Secrétaire d’Etat en charge des ressources hydrauliques. Même en sa qualité de membre du gouvernement, il avait toujours porté la casquette d’ingénieur et de spécialiste en hydraulique. Très expérimenté, doté à la base d’une formation solide, il a pu procéder à des arbitrages parfois difficiles, dénouer des problèmes complexes posés au sein de ses services ou à l’occasion de la discussion des différents rapports élaborés par les bureaux d’études. Sa compétence s’est élargie au-delà du secteur de l’hydraulique au développement agricole et régional en général.

Averti et très rigoureux Si Ameur tenait à ce que tout projet soit basé sur des études scientifiques approfondies, utilisant les moyens techniques de pointe. Il aimait par ailleurs et par-dessus tout, le terrain. Il effectuait une visite des sites de projets publics hydrauliques ou agricoles une fois par semaine quasiment

Pour lui, la réalité du terrain, avec ses dimensions sociales, naturelles et économiques, constitue un fondement important et un facteur essentiel de réussite des projets à entreprendre. C’est ainsi qu’il a fait partie des rares tunisiens qui connaissent bien les fins fonds du pays, les régions les plus éloignées et les plus inaccessibles. Tout cela avec leurs conditions édaphiques et sociologiques.

Bien entendu, il tenait à ce que ses visites dans les différents gouvernorats soient bien préparées, et bien suivies, et se fassent loin de tout protocole inhérent aux rites d'accueil des membres du gouvernement. Je me rappelle que Si Ameur m’a maintes fois demandé, en tant que membre de cabinet du ministre de l’Agriculture, d’informer les gouverneurs concernés de ses visites de terrain dans leurs régions tout en insistant sur leur aspect technique et non pas politique.

Le travail était son quotidien, son leitmotiv, son meilleur ami, son état naturel. J’ai rarement vu Si Ameur prendre un congé. Même s'il le faisait, c’était pour quelques jours seulement, sans plus.

C'est un leader, un catalyseur de groupe et un chef d’orchestre à la fois, d'une énergie insatiable toujours à l’écoute.

Si Ameur avait un souci continu de suivre personnellement de près les grands dossiers confiés à ses services et de superviser directement l'état d'avancement des études et projets en cours, en préparation ou à venir, et l’impact des projets réalisés.

Dans ce cadre, et outre les réunions de travails qu’il présidait, il assurait un suivi téléphonique attentif quotidien avec ses proches collaborateurs. Je vous laisse imaginer le nombre de coups de fil passés et leurs durées.

S’il est bien difficile de dresser avec certitude les différents plans directeurs, études et projets hydrauliques auxquels a contribué directement et de près Si Ameur Horchani, force est de signaler qu’il laisse de son passage au ministère de l’Agriculture une empreinte fort marquante. Qu’il s’agisse de mobilisation, gestion et exploitation efficace et durable de l’eau, ce qui a permis aujourd’hui à la majorité de la population urbaine et rurale d’y accéder, ou d'asseoir les bases de développement des activités agricoles, industrielles et touristiques ou encore, d’atténuer la dépendance de notre agriculture des conditions climatiques, il était toujours en première ligne.

Il va sans dire qu’au moment où le climat change, l’eau constitue plus que jamais un enjeu futur fondamental pour la sécurité alimentaire nationale et le développement actuel et futur du pays. Face à nouveau défi, la politique agricole doit s'efforcer d'y apporter un maximum de réponses et bâtir sur les efforts déjà accomplis et les acquis déjà solides pour préparer l’avenir sur des bases fortes et durables.

Si Ameur, ce grand serviteur de l’État, nous quitte sur la pointe des pieds, à l’image de la vie discrète qu’il a menée, laissant en héritage un bilan riche et exceptionnel de réalisations pour lesquels nous lui disons avec beaucoup de gratitude, Merci.

Maher Sellami