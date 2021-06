EcoTank M3180: L’imprimante 4-en-1 révolutionnaire de Epson

Imprimez, numérisez, copiez et faxez avec cette EcoTank contenant une quantité d'encre de 11 000 pages, une garantie de trois ans et une connectivité Ethernet, Wi-Fi et USB.

L’imprimante EcoTank M3180 monochrome conçue pour les entreprises avec un design élégant et compact vous permet d’imprimer jusqu'à 11 000 pages grâce à l'encre incluse dans une bouteille facilement rechargeable. La connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet, la prise en charge de PCL et un temps de sortie d’une première page de six secondes contribuent à maintenir une productivité élevée.

Économisez de l'argent

Un rendement d'encre élevé associé à la technologie jet d'encre économique d'Epson offre un faible coût total de possession et un coût par page compétitif.

Gagnez du temps

Cette imprimante fiable et sans cartouche est dotée d'un système de remplissage d'encre amélioré et de bouteilles d'encre faciles à utiliser, ce qui permet de limiter les interventions au minimum. Grâce au positionnement du réservoir d'encre à l'avant de l'imprimante, avec une vue claire sur les niveaux d'encre, ce nouveau design permet un accès facile pour le remplissage. Grâce à son temps de sortie de la première page de six secondes, après la mise en veille et à sa vitesse d'impression de 20 ppm, vous n'aurez plus à attendre vos travaux.

Économisez de l'énergie

Contrairement au laser, la technologie jet d'encre d’Epson n'a pas besoin de chaleur pendant le processus d'impression, ce qui permet de maintenir une faible consommation d'énergie et de réduire les factures d'électricité.

Fonctions professionnelles

Avec sa connectivité Wi-Fi, Ethernet et USB et à son encombrement réduit, l'imprimante est facile à placer sur un bureau et à connecter au PC ou à l'ordinateur portable de l'utilisateur.

Son Faible coût total de possession et faible consommation d'énergie vous permettent de maintenir vos coûts d'impression à un niveau extrêmement bas

Changez maintenant vers l’EcoTank M3180 et bénéficiez d’une économie d’espace, de temps et de consommation d’énergie.