Mohamed Chouikha

Plus de 18 ans d’expérience dans le métier d’audit, de contrôle, d’organisation, de gestion budgétaire et financière et une aptitude confirmée à piloter des processus de changement et des projets de réformes.

Diplômé de l’École Nationale d'Administration tunisienne, j’ai débuté au Corps contrôle général des finances qui dépend du ministre des finances tunisien.

Au cours de ce passage (14 ans) j’ai participé et dirigé plusieurs missions d’audit des comptes des projets financés par des bailleurs de fonds étrangers (BIRD, BAD, JBIC, KFW…), d’évaluation de certains programmes gouvernementaux ,de vérification et d’évaluation de la gestion des entreprises publiques de différents secteurs… Ces missions ont été effectué conformément aux normes d’audit communément admises

Ma carrière s’est poursuivie à Au Ministère de la Santé Publique (3 ans), par la mise en place d’une cellule de suivi des états financiers des établissements publics de santé et la suivi des recammandations des rapports des commissaires aux comptes et la levée des reserves formumées dans ces rapports.Dans ce cadre, j’ai conçu et mis en place une programme de recrutement des cadres spécialisés dans le domaine d’audit et du contrôle de gestion ainsi qu’un processus d’apurement des états financiers des établissements publics.

En plus de cette mission, j’étais chargéde présider la commission d’audit et de contrôle des marchés passés par le Ministère de la Santé publique et les structures sous tutelle . Cette mission consistait essentiellement à s’assurer de la régularité des procédures et de leur conformité par rapport aux directives des bailleurs des fonds, à la règlementation tunisienne et aux dispostions des cahiers des charges.

Auniveau de ce même département j’ai participé au programme de mise à niveau du secteur de la Santé publique,notamment dans son aspect lié au renforcement du contrôle internes dans les hôpitaux et à l’amélioration de la qualité de l’information. Dans ce cadre, j’ai entammé un projet d’une norme comptable spécifique aux établissements publics de Santé.

Mon passage par ce ministère a été corroné par la nomination au poste de Chef de cabinet du Ministre de la Santé Publique.

Mon passage par le Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier (HCCF)aconsolidé mes acquis en matière d’audit et de contrôle. En effet, en tant que chargé de mission au sein de cette institution, il m’a été confiée la tâche de suivi des anomalies et des irrégularités relevées par les différents corps de contrôles (Contrôle Général des Finances, Contrôle Général des services Publics, Contrôle Général du domaine de l’Etat et les différentes inspections ministrielles). L’objectif recherché à travers les recommandations dont je suis tenu de formuler à l’intention des différentes structures objet des rapports d’audit étant d’amener les responsables de cettes dernières à améliorer leur contôle interneainsi queleur manière de gérer.

Pendant ce passages j’ai assuré un cycle de formation en audit et aux techniques de contrôle au profit des inspecteurs relevant de l’Inspection Générale relevant du Ministère de la Formation. En plus de cette mission j’ai été chargé de représenter le HCCF au sein du Comité chargé de concevoir un projet de refonte de la fonction de contrôle au niveau national. J’ai participé, en outre, à, au vue des programmes de contrôle établis par les différents corps de contrôle tunsiens, à la programmation des interventions de ces corps pour l’année 2013.

En tant que Directeur Général des Participations Publiques, j’aipiloté plusieurs projets dont notamment la restructuration de l’intervention de l’Etat dans le financement de l’économie , la mise en place d’une norme comptable spécifique aux partis politiques et associations et la restructuration du secteur du Tabac. Dans ce cadre, j’ai assuré le suivi des missions d’audit complet des 3 plus grandes banques publiques. Cet audit couvrait 4 aspects (financier, social, performance et institutionnel). J’ai été chargé en outre de la refonte de la gouvernance dans les banques publiques notamment en matière de fonctionnement de leurs conseils d’administration et de leurs modes de recrutement et de provisionnement ( manuels d’achat et de gestion des carrières). En tant que Directeur Général des participation j’ai assuré en 2016 la recapitalisation ds trois banques publiques pour un monatant de 750 MD. Cette opération a été couronnée par la signatures des business plans qui sont en cours d’execution jusqu’à ce jour (Fin au 31 Décemnbre 2020).

En plus de ces projets, la Direction Générale des Participations (DGP) dont j’ai été le premier reponsable durant 3ans aété chargée conformément aux textes portant prérogatives du Ministère des Finances de la tutelle horizontale ( suivi des toutes les entreprises et les établissements publics tunisiens) ainsi que la tutelle verticale (suivi des entreprises relevant de du Ministère des Finances).Il est à signaler que l’exercice de la tutelle couvre essentiellement:

• L’analyse et l’approbation des budgets et des états financiers des entreprises sous tutelle;

• L’approbation des organigrammes et des systèmes de rémunération;

• Le contrôle des actes de gestion pour s’assurer de leur conformrité à la règlementation , aux décisions des conseils d’administrations aux notes internes.

Pragmatique, rigoureux, fiable, précis et organisé, avec une capacité de leadership, un sens élevé d’objectivité, de solides capacités d’analyse, d’intégrité professionnelle et de diplomatie. Je dispose une expérience en évaluation des fonds budgétaires, en audit des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux (BIRD, BAD, EU…), en contrôle de gestion financière des administrations publiques. Je dispose également:

• Une aptitude confirmée à piloter des processus de changement au sein de grandes institutions;

• Une large expérience dans la conduite des projets complexes de réforme organisationnelle;

• Une grande expérience en matière d’audit et d’évaluation organisationnelle dans des grandes institutions à vocation nationale et éventuellement internationale en vue d’améliorer les procédures de gestion;

• Une large expérience en matière d’audit des marchés publics selon les normes des bailleurs internationaux

• Une grande expérience en matière d’élaboration et de suivi d’exécution des budgets

• Une aptitude confirmée à rédiger des rapport d’audit et à mettre en place des procédures de reporting à distination des preneurs des décisions ( Ministres, conseils de direction, différents partenaires)

• Une excellente maîtrise de l’outil informatique;

• d’une grande expérience en communication orale et écrite.

Expérience professionnelle

Directeur Général d’une société de promotion filiale Banque Nationale Agricole: Octobre 2017- à ce jour

Chef de cabinet du Ministre des Finances: Septembre 2016- mai 2017

Direction Général des Participations publiques: Septembre 2013– Août 2016

La Direction Générale des Participations relevant du Ministère des Financesest chargée notamment de:

• Assurer la gestion du portefeuille de l’Etat et de mettre en œuvre la politique des pouvoirs publics en matière de restructuration des entreprises publiques et de réaménagement des participations de l’Etat;

• Examiner, conjointement avec les départements ministériels intéressés, les budgets prévisionnels, les contrats- programmes, les contrats objectifs des entreprises et établissements publics et d’en suivre l’exécution;

• Traiter et suivre toutes questions se rapportant à la gestion et au contrôle des entreprises et établissements publics;

• Traiter et suivre toutes questions ayant trait à la réglementation comptable et à la révision des comptes des entreprises dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement une participation en capital. La Direction Générale des Participations assure également le secrétariat permanent du Conseil National de la Comptabilité

Durant l’exercices de mes fonctions en tant que premier responsable de cette structure, outre les missions ci-dessous mentionnées, j’ai assuré:

• L’élaborationd’un décret portant nouveaux modes de gouvernance des banques publiques;

• Le suivi de l’audit complet des banques publiques;

• La recapitalisation des banques publiques et la mise en oeuvre de leur nouveau mode de gouvernace;

• La direction des travaux d’élaboration des manuels d’achat et de gestion des recrutement des banques;

• L’élaboration des busniss plans des trois banques publiques;

• L’élaboration d’une norme comptable spécifique aux partis politiques et des associations;

• Le changement des modes de désignation des représentants de l’Etat dans les conseils d’administration des banques publiques;

• Le développement d’une application informatique pour l’analyse financière des principaux agrégats économiques et financiers de près de 200 entreprises et établissements publics.

Représentant de L’Etat tunisien dans les conseils d’Administration de

• Baraka Banque: 2015-2019

• BTK: 2014-2015

• Hôpital Abderrahmane Mammi: 2011 (Président de conseil)

Haut Comité de Contrôle Administratif et financier: Mai 2012 à Août 2013

Le Haute Comité du Contrôle administratif et Financier est chargé de coordonner les programmes d’intervention des organes du contrôle général des services de l’Etat et des établissements publics, d’étudier et d’exploiter leurs rapports de ces organes, de proposer les mesures pratiques permettant de pallier aux insuffisances, d’améliorer les méthodes de gestion et d’assurer le suivi de leur exécution

Chargé de mission

Ma mission était de:

• Exploiter les rapport d’audit et de contrôle émanant des différents corps de contrôle afin de proposer des mesures pratiquesd’amélioration de la gestion et de renforcement des contrôles internes ,

• Participer à la préparation des programmes d’audit et de vérification de différents organes de contrôle

• Assurer une formation en matière d’audit et de contrôle au profit des inspecteurs.

Ministère de la santé tunisien Avril 2009- Avril 2012

• Chargéde mission auprès du Ministre de la Santé Publique: Avril 2009/septembre 2011

• Chef de cabinet: Octobre 2011/Avril 2012

Durant mon passage par ce ministère, il m’a été confié plusieurs tâches notamment:

• L’apurement des états financiers des établissements publics de santé;

• L’amélioration des procédures de gestions notamment celles relatives au recrutement des consultants et à l’acquisition de certains matériel médical (élaboration des manuels des procédures)

• Le suivi de la qualité des rapports de vérification et d’enquêtes établis par l’inspection générale du ministère de la santé pour s’assurer de leur conformité aux normes d’audit

• Le contrôle et l’approbation des dossiers de marchés passés par le ministère ainsi que par toutes les structures sous tutelle

• Le contrôle et le suivi des actes de gestion des entreprises sous tutelle

Contrôle général des finances-Ministère des Finances tunisien Février 1995 Mars 2009

Secteur Public: Le Corps de contrôle général des Finances dépend directement du ministre des Finances. Le champ d’intervention de ce corps, couvre toutes les Administrations publiques tunisiennes, les entreprises publiques et tout organisme ayant reçu une contribution financière du budget de l’État.

Contrôleur général des finances

Lesprincipales missions d’audit, d’évaluation auxquelles j’ai participé ou dirigé durant la période 1995-2009 sont relatives aux:

1. Audit externe des fonds financés par des bailleurs internationaux

Ces missions interviennent en application des clauses des accords des prêts entre les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Banque Africaine de développement, Union Européenne, JBIC) et le gouvernement tunisien et pour le compte de ces bailleurs. Ces audits externes sont effectués conformément aux normes internationales. Ces missions permettent de s’assurer que la gestion du fonds est en conformité aux objectifs fixés, aux textes de référence et que l’organisation des structures de gestion permet d’avoir une assurance que les fonds ont été utilisés en respect des normes internationales. Ces missions donnent lieu à un rapport qui certifie les comptes des projets et donne un avis avec des recommandations sur le système de contrôle interne du projet. Les rapports sont soumis au bailleur des fonds.

Ainsi les audits effectués ont porté sur les projets suivants

• 2003- 2007: Audit des comptes du Projet de développement Forestier (Gestions 2002-2006 JBIC).

• 2003-2005: Audit des Comptes du Projet de développement de la Plaine de Sidi Mhadheb (Gestions 2002- 2004)-FIDA

• 2004: Audit des comptes du Projet de renforcement des services d’appui à l’Agriculture (Gestion 2003)- Banque Mondiale.

• 2000: Audit Du Projet d’Intégration de l’éducation démographique dans les Programmes de Formation- (FNUAP).

2. Audit des établissements publics tunisiens

En plus des précédentes missions j’ai participé ou dirigé plusieurs missions d’audit d’établissements et entreprises publics en Tunisie. Il s’agit en effet de 10 entreprises publiques, 6 structures relevant du ministère des finances et plusieurs postes diplomatiques:

• Administrations, Etablissements et entreprises publiques

- Vérification et audit du compte réservé à la prise en charge de la part patronale de la contribution au régime de la sécurité sociale -CNSS- (2008).

- Vérification de la gestion et des comptes de la Société Nationale d’Exploitation et de distribution des Eaux-SONEDE (2004).

- Vérification de la gestion et des comptes de la Municipalité de Bardo(2001).

- Vérification de la gestion et des comptes de la Direction régionale de l’Equipement et de l’Habitation (1999).

- Vérification de la gestion et des comptes du Centre technique du cuir et chaussures (1998).

- Vérification de la gestion et des comptes de la Faculté des Sciences de Tunis(1997).

- Vérification de la gestion et des comptes de la Faculté des lettres à Manouba (1997).

- Vérification de la gestion et des comptes de l’Hôpital Régional de Bizerte (1997).

- Vérification de la gestion et des comptes de l’Hôpital Régional de Nabeul (1996).

• Structures et Administrations relevant du Ministère des Finances

- Vérification de la Paierie Générale de la Tunisie(2009).

- Vérification de la trésorerie Générale de la Tunisie(2007).

- Vérification de la Recette de la Municipalité de Sfax (2007).

- Vérification de la Recette de Finances Rue de la Gare-Tunis(1998).

- Vérification de la Recette Régionale de Sidi Bouzid (1997).

- Vérification du Port Frontalier Tunis-Carthage(1995).

• Structures relevant du Ministère des Affaires Etrangères

- Vérification de la gestion et des comptes de l’Ambassade de la Tunisie à Bonn (2008).

- Vérification de la gestion et des comptes de l’Ambassade de la Tunisie à Bruxelles(2005).

- Vérification de la gestion et des comptes du consulat de la Tunisie à Bruxelles(2005).

- Vérification de la gestion et des comptes de l’Ambassade de la Tunisie Nouak-Chott (2000).

Formation & diplômes

1992 Maîtrise en gestion Economie et Relations Internationales

1995 Diplôme du cycle supérieur de l’École Nationale de l’Administration – Cadres de contrôle

2020 PMP (Project Management Institute Certificat)

Langues et informatique

• Français (langue de travail)

• Arabe (langue maternelle)

• Anglais (Intermediate)

• Excellente maîtrise des applications informatiques: Excel, Word, Access, ACL

Données personnelles

• Né le 27 mai 1966 de nationalité Tunisienne, Marié et père de deux enfants.