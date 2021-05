Réseaux sociaux: La marche meurtrière ou l'apocalypse now

Par Lilia Bouguira - Je suis abasourdie par autant de propos haineux de part et d'autres sur les réseaux sociaux.

Un déferlement de haine, d'intolérance et de racisme en non stop comme si une machine manipulait savamment tout cela.

On dirait que les hommes sont devenus tous fous, ralliés obligatoirement au "à qui mieux mieux" pour déverser sa haine de l'autre avec un fourbe semblant de cause unique subitement retrouvée.

On dirait qu'une main secrète machiavélique a appuyé sur un bouton unique comme au temps de la première guerre mondiale ou la seconde que les livres d'histoire nous ont rapporté.

La destruction a toujours commencé par les mots.

Les tueries et les guerres aussi.

Je me suis abstenue jusque là et m'abstiens encore mais les larmes de tous ces enfants morts pour rien, ces innocents déflagrés par la bêtise des hommes ne peut me laisser insensible.

A quand la raison et la sagesse pour stopper le carnage? Où sont les véritables ambassadeurs de la paix et de l'amour pour intervenir et faire cesser ces horreurs? A quand le cessez-feu ou bien les fous de Dieu de part et d'autres ne s'arrêteront que s'ils alignent le maximum de cadavres à ne plus compter? Faudra-t-il à chaque siècle un passage obligé par un monde mis à feu et à sang par des guerres apocalyptiques et des "Extermina tors".

Toujours les mêmes profils et à qui profitent les razzias et les butins juteux d'un monde en feu qu'ils manipulent crapuleusement. L'homme ne peut- il composer qu'avec les poudrières puis pleurer ses morts tombés entre temps dans sa marche meurtrière ?

La Covid bat son plein et pourtant cela ne suffit pas aux humains pour se revisiter et arrêter. Plus de trois millions de morts dans le monde ravis en une année par la Covid 19 ne suffisent-ils pas aux sanguinaires pour étancher cette soif de tuer et d'exterminer l'autre au nom de multiples appels? Plus de 150 millions de malades Covid graves et moins graves ne suffisent-ils pas pour activer le génie de l'homme pour déverser non pas des fortunes pour acheter des bombes pour tuer mais tout cet argent pour soigner, guérir et rendre la vie? J'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas de quoi se soigner ni se procurer la bouffée d'oxygène sauveuse.

Aussi comment est- il encore possible de se taire et de ne rien faire devant cette folie générale qui s'est emparée des hommes. Des bombes tueuses tombent sur les civils et font des morts dans chaque camp. Des familles entières innocentes sont déflagrées. Toujours des civils en deuil anéantis. Des orphelins à jamais et des traumatismes à l'infini. Chacun portera son malheur au plus loin des générations faisant toujours plus d'abimés et de morts à ne plus compter. Les enfants ne savent plus jouer qu'entre les décombres et les cris.

Tout cela ne suffit pas, ne suffit plus. Ils étendent leur terrorisme au delà d'un monde qui ne tient qu'à une détonation pour s'enflammer et nous exploser en guerre mondiale dévastatrice. Celles du siècle précédent et bleus horreurs ne semblent pas avoir suffi.

J'ai vu et entendu ces dernières heures de membres d'une même famille voire des amis de la veille s'adonner aux plus vils des sports: la haine et l'intolérance.

J'ai vu des démocrates et progressistes se transformer en terribles dictateurs. Ils prônent l'holocauste et le gazage.

Jai vu des photos caricatures de la honte qui cautionnent allégrement la réduction barbare de l'autre en savon ou en graisses juste pour son appartenance comme au temps d'Hitler.

J'ai lu des commentaires et des post fb si haineux à vomir où mêmes des pseudos artistes vendent en prose comment tenir en otage des lieux de culte pour mettre la pression. Des appels au meurtre clairs et simples.

C'est comme si un foudroyant tremblement de terre avait anéanti les amours d'hier, gelé les amitiés et paralysé les possibilités de communication. La violence exulte et se partage. On la légitimise et la communie. Elle devient légion. Il y a une partie Daesh et terroriste en chacun de nous qui se dévoile et qui autorise les violences faites aux femmes, aux enfants et aux innocents. Cette portion Daesh est de plus en plus mise à nu et acceptée voire ennoblie comme un signe de bravoure et de patriotisme voire de foi.

Les groupes armés hier bannis pour leur allégeance au terrorisme retrouvent leur aura et sont d'un coup blanchis à la tête des mouvements.

De l'autre côté, les mêmes politiques s'activent. L'extrémisme oriente les politiques. Les politiciens en font leur gagne-pain. La population civile vit néanmoins dans la peur et les traumatismes.

Le monde entier se positionne pour et contre au risque de s'embraser pour le décompte d'une poignée qui tire les ficelles du monde chaque jour au prix de milliers de vies innocentes.

Leur seul tort de part et d'autres est une vieille histoire d'héritage de terre promise et de reliquats religieux mais surtout d'être gouvernés par les plus véreux des politiciens.

Tous se disent revenir à la cause première: La Terre.

Une terre supposée les contenir tous au nom d'un même Dieu.

Et dire qu'ils se déclarent d'un même Dieu.

Où est Dieu dans tout cela?

Dieu serait-il devenu insensible aux malheurs de l'homme et sa folie?

" Eloï, Eloï, lama sabactani"n'est plus de la lamentation de Jésus mais de nous tous si nous ne tirons pas sur la sonnette d'alarme d'une apocalypse imminente.

La ruine des hommes et la fin de l'humanité.

La barbarie sans précédent avec des armes de destruction massives.

Du sang noir par la folie de l'homme qui ne saura plus s'arrêter.

Lilia Bouguira