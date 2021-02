La Beauté naturelle avec Guerlain

Parce que la beauté est l’essence même de la vie, Guerlain, marque française emblématique de cosmétiques, a décidé de commencer l’année en dévoilant sa nouvelle gamme innovante composée à 95 % d'ingrédients d’origine naturelle.

A cet effet, Guerlain a organisé une conférence de presse virtuelle animée par la journaliste "beauté militante" Cyrielle Hariel.

Parce qu'elle n'a plus le choix à choisir entre performance et naturalité, Guerlain, pionnier de la cosmétique de luxe a redoublé d’efforts pour proposer une nouvelle gamme de produits naturels, hydratants et tout aussi performants. Trois produits phares font l’objet de cette révélation : Le fond de teint “L’Essentiel Haute Perfection”, la nouvelle gamme de rouges à lèvres “KissKiss Shine Bloom” et enfin, la nouvelle formule de l’incontournable poudre bronzante “Terracotta”. Tous avec 95% de composantes naturelles.

Cécile Lochard Directrice "Développement Durable" de Guerlain, Isabelle Hébant Directrice Marketing International du Maquillage de Guerlain et Brigitte Noé Directrice du Développement de la Recherche LVMH se sont jointes pour présenter cette gamme d’exception.

Une interview exclusive avec Natalia Vodianova, la Muse de la marque depuis une dizaine d'années, également fondatrice de la Naked Heart Foundation, est venue couronner la conférence de presse.

L’essentiel haute perfection, le premier fond de teint qui allie 96% d’ingrédients d’origine naturelle et tenue parfaite 24H

Le cœur de soin de cette nouvelle formule est assuré par les ingrédients qui ont fait le succès de L’Essentiel Éclat Naturel : un extrait de fruit de tara et d'algue rouge laissant respirer la peau. Un extrait de fèves blanches de cacao permettant de renforcer la barrière cutanée et de préserver l’hydratation. Et finalement, des dérivés de probiotiques et prébiotiques issus du jus de yacon, renforçant la barrière cutanée et les défenses naturelles de la peau.



L’Essentiel Éclat Naturel et le nouveau L’Essentiel Haute Perfection se déclinent chacun dans une large gamme de 30 teintes : 10 niveaux d’intensité et 3 tonalités (rosée, neutre, dorée) ont été développés dans chacun des 2 finis, pour offrir à chaque femme la teinte essentielle à sa carnation, avec le résultat maquillage qui lui convient.

Le nouveau rouge à lèvres brillant 95% d’origine naturelle KISSKISS SHINE BLOOM

Cet élixir rare et précieux issu de la rose d’hiver puise ses ingrédients parmi le meilleur de la nature. Kisskiss Shine Bloom met au cœur de sa formule un concentré de soin floral rendant instantanément et durablement vos lèvres plus belles.

KISSKISS Shine Bloom se décline en 20 teintes irrésistibles et faciles à porter pour le plus grand plaisir de toutes les femmes.

Quatre teintes phares florales vous sont exclusivement présentées dans cette nouvelle collection pour une brillance inégalée.

258 – MY KISS GLOW « Aime-Moi », un rose délicat qui s’adapte au pH des lèvres pour embellir chaque sourire sur-mesure.

520 – LOVE BLOOM Un rouge corail vif comme un coup de foudre, dont le nombre se traduit par Je t’aime.

775 – POPPY KISS Un coquelicot dont le rouge incandescent signifie Embrasse-moi.

521 – KISS TO SAY Derrière cette teinte profonde et envoûtante se cache un numéro qui veut dire Je le veux.

Petit secret entre Beauty Lovers, chaque numéro de ces KisskissShine Bloom est un nombre porte-bonheur en numérologie chinoise.

En 2021, TERRACOTTA poursuit son histoire avec une révolution de plus

Au plus proche de la terre, la nouvelle Terracotta poudre bronzante a conservé le meilleur de ce qui a fait son succès ces quarante dernières années, tout en poussant l’excellence encore plus loin. Aujourd’hui, elle hisse haut la naturalité avec 96 % d’ingrédients d’origine naturelle. Au cœur de cette nouvelle formule inédite, des pigments minéraux et des nacres d’origine naturelle garantissent le fini légendaire. Pour faire écho aux origines désertiques inspirant cette poudre solaire, Guerlain y ajoute de façon inédite quelques gouttes d’huile d'argan naturelle du Maroc, connue pour ses propriétés nourrissantes.

Et pour accompagner cette nouvelle ère TERRACOTTA, Guerlain propose un nouveau pinceau conçu pour une parfaite fusion avec la peau.

« Le luxe et la beauté s'épanouissent en stimulant la transformation radicale », a déclaré Cécile Lochard. « Nous nous engageons à contribuer activement au changement et à réinventer les normes de l'industrie, afin que, étape par étape, nous transmettions un art de la beauté qui soit positif, convoité et toujours passionnant.»