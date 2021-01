Ecomondo et Key Energy, Voici les dates 2021 : 26-29 octobre, au salon de Rimini (Italie)

Les salons d’Italian Exhibition Group consacrés à la bio-économie circulaire et aux énergies renouvelables, après l’édition spéciale en ligne 2020, reviennent en présentiel l’automne prochain.



https://en.ecomondo.com • https://en.keyenergy.it

L’année 2021 sera riche en importants rendez-vous internationaux pour l’économie verte. Parmi les plus importants, ceux d’Italian Exhibition Group Spa, qui annonce les dates d’Ecomondo et Key Energy : du 26 au 29 octobre prochains, au Salon de Rimini (Italie).

Après l’édition spéciale en ligne 2020 (à cause de la pandémie), les deux salons d’IEG consacrés au développement durable et aux changements climatiques reviennent donc en présentiel afin de fournir à la grande communauté du business un lieu de dialogue et confrontation sur les nouveaux modèles de développement durable et sur les changements climatiques. Ecomondo et Key Energy, en plus d’être de solides plateformes commerciales, représentent en effet un véritable groupe de réflexion qui affronte depuis toujours les thèmes qui sont au cœur des agendas de tous les gouvernements, du monde de l’entreprise, de la finance et de l’administration.

Le nouveau départ des salons en présentiel est un signal important et attendu par toute la communauté internationale. Les salons représentent en effet un des plus puissants multiplicateurs de business, et on prévoit que, grâce au plan de relance de 750 milliards d’euros financé par l’Union européenne, la transformation verte sera au sommet des priorités de tous les gouvernements.

Ecomondo et Key Energy, qui s’étendront sur presque 130 000 m² dans le parc d’expositions de Rimini, sont articulées autour d’un plan spécifique pour favoriser les relations institutionnelles et d’affaires. Déchets et ressources, assainissement et risque hydrogéologique, bio-économie circulaire, eau : tels sont les secteurs d’Ecomondo. Énergies renouvelables, stockage et génération distribuée, efficacité et villes intelligentes sont les thèmes de Key Energy.