Gordon Gray : Une nouvelle vision pour la politique américaine en Afrique du Nord 

Par Gordon Gray (*) - La prochaine administration devrait se pencher à nouveau sur les relations entre l'Amérique et l'Afrique. Elle devrait fournir un soutien et des ressources pour la transition de la Tunisie, aider à rétablir la stabilité en Libye et promouvoir l'intégration économique régionale. C’est ce qu’affirme l’ancien ambassadeur américain à Tunis, Gordon Gray (2009 – 2012). Dans une tribune publiée dans The National Interest, il écrit notamment : « Tout aussi importante pour les États-Unis, la stabilité économique en Tunisie sera un facteur majeur pour contrôler la migration qui préoccupe tant nos alliés du sud de l'Europe. » Il estime que : « Il est temps pour le président américain d'inviter son homologue tunisien à une réunion du Bureau ovale. » Tribune.

Me tenir sur le tarmac de l'aéroport international de Mitiga le 26 janvier 2004 et regarder un avion de transport américain C-17 non marqué être chargé de près de trente tonnes de documents et de composants provenant des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Libye a été l'un des moments les plus mémorables de ma carrière diplomatique. C'était le point culminant des années de diplomatie qui ont commencé sous l'administration Clinton et se sont achevées pendant le premier mandat de George W. Bush. Ce succès en matière de non-prolifération est un exemple des nombreux avantages obtenus en soutenant une stratégie diplomatique réfléchie. Une telle approche fait malheureusement défaut dans le laisser-faire américain actuel à l'égard de la Libye et des trois États nord-africains situés à l'ouest du pays (Tunisie, Algérie et Maroc). Au lieu de cela, les déclarations tièdes semblent être l'étendue de la stratégie américaine actuelle, comme celle faite par le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien le 4 août. O'Brien a noté à quel point nous sommes "profondément troublés" par le conflit en Libye en ce moment.

La dérive et la négligence ont caractérisé la politique américaine à l’égard de l'Afrique du Nord au cours des quatre dernières années. Indépendamment des résultats du jour des élections, la prochaine administration doit porter un regard neuf sur l'Afrique du Nord. Des questions cruciales pour les États-Unis et leurs alliés convergent dans cette région, notamment la lutte contre le terrorisme, la démocratisation, la migration vers l'Europe et l'expansion des échanges commerciaux. Plus précisément, la prochaine administration devrait fournir un soutien et des ressources pour la transition de la Tunisie ; elle devrait lancer un effort diplomatique sérieux pour entamer le processus de restauration de la stabilité en Libye ; et elle devrait chercher à promouvoir l'intégration économique régionale. Un engagement actif permettrait de promouvoir les intérêts et les valeurs des États-Unis, de renforcer la stabilité du flanc sud de l'OTAN et de favoriser la prospérité des États-Unis.

Tunisie

Le printemps arabe a commencé en Tunisie il y a près de dix ans et aujourd'hui, c'est le seul pays arabe que Freedom House considère comme libre. Bien qu'il y ait eu des progrès politiques importants et impressionnants, notamment des élections libres et équitables et des changements pacifiques de dirigeants, les gouvernements successifs n'ont pas été en mesure de relever les importants défis économiques du pays. La négligence a caractérisé l'approche actuelle des États-Unis à l'égard de la Tunisie, tout comme elle caractérise l'approche à l'égard du reste des pays de l'Afrique du Nord. C’est une erreur. Conformément à leurs valeurs, les États-Unis devraient soutenir activement la transition tunisienne. Comme le regretté John McCain me l'a fait remarquer en privé lors d'une de ses visites en Tunisie peu après la révolution, "Si ça ne peut pas réussir ici, ça ne peut réussir nulle part". Tout aussi importante pour les États-Unis, la stabilité économique en Tunisie sera un facteur majeur pour contrôler la migration qui préoccupe tant nos alliés du sud de l'Europe.

Le soutien à la Tunisie bénéficie d'un large soutien bipartite au Capitole. Bien que l'administration Trump ait demandé 86,4 millions de dollars pour l'aide à la Tunisie pour l'année fiscale 2020, le Congrès a alloué presque trois fois plus : 241,4 millions de dollars. La demande de l'administration pour l'année fiscale 2021 (83,9 millions de dollars) serait une réduction importante, mais le Congrès continuera probablement à financer les programmes d'assistance à un niveau plus élevé. Au début de l'année, le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) a présenté une résolution, coparrainée par le sénateur Lindsey Graham (R-S.C.), appelant à l'ouverture de négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec la Tunisie. Un ALE reconnaîtrait l'augmentation de 300 % des échanges commerciaux depuis 2000 et offrirait aux entreprises américaines des possibilités de développer leurs activités en Tunisie et avec ses voisins.

Après quatre ans d'ignorance plus ou moins grande de la Tunisie, il est temps pour le président américain d'inviter son homologue tunisien à une réunion du Bureau ovale. Cette réunion soulignerait le soutien continu des États-Unis à la transition politique en Tunisie et - ce qui est encore plus important pour le citoyen tunisien moyen - elle signalerait la volonté des États-Unis de renforcer les liens commerciaux. Une telle réunion pourrait avoir lieu à l'automne 2021, soit après la convocation de l'Assemblée générale des Nations unies (si elle a lieu) en septembre, soit aussi le près que possible du dixième anniversaire des premières élections crédibles en Tunisie, le 23 octobre 2011.

Libye

La crise en Libye a eu des effets néfastes sur les alliés, les partenaires et les intérêts des États-Unis en Afrique du Nord et au-delà. Comme l'a récemment fait remarquer Simon Cordall, "pour la Tunisie comme pour l'Algérie, le conflit en Libye frise le quasi existentiel. Tous deux partagent de longues frontières avec l'État nord-africain fracturé et tous deux ont souffert du conflit". Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a menacé d'intervenir militairement, ce qui pourrait avoir des résultats désastreux non seulement pour la Libye mais aussi pour l'Égypte, étant donné les limites de ses forces armées. Plus loin, l'absence de leadership américain dans la gestion des différends entre les partenaires du Conseil de Coopération du Golfe et les alliés de l'OTAN a fait de la Libye l'exemple type des fautes diplomatiques américaines.

Les efforts diplomatiques sans concessions, sapés par les messages contradictoires du président Donald Trump, n'ont pas réussi à résoudre l'inimitié entre le Qatar et les Émirats arabes unis, qui jouent leur rivalité sur le terrain en Libye en soutenant différentes factions. Le mépris de Trump pour l'OTAN a conduit (de manière compréhensible et sans surprise) le président français Macron à se demander si l'alliance peut compter sur les États-Unis. Les tensions franco-turques ont augmenté avec l'affaiblissement du leadership américain de l'OTAN et les deux pays ont des politiques très contradictoires sur la Libye comme ailleurs. Pendant ce temps, la Russie, toujours aussi opportuniste, comble le vide causé par le fait que les États-Unis sont "absents du combat" en envoyant des mercenaires sur les champs de bataille libyens.

Qualifier la Libye de "problème européen" et dire que la politique américaine est une politique de "neutralité active" - phrases utilisées par les responsables américains - est une abdication contre-productive du leadership américain. Il ne reconnaît pas que la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'immigration illégale et du trafic d'êtres humains sont importantes non seulement pour les États-Unis mais aussi pour les voisins de la Libye et pour nos alliés de l'OTAN. Si elle n'est pas résolue, la Libye menace de devenir une autre Syrie : un désastre humanitaire pour ceux qui y vivent, le point zéro des guerres par procuration et une menace pour la stabilité et la prospérité de ses voisins et de l'Europe.

La prochaine Administration devrait élaborer une politique cohérente à l'égard de la Libye, comprenant une diplomatie revigorée avec les partenaires d'Afrique du Nord, d'Europe et du Golfe (qui ont tous un intérêt, bien que certains plus légitimes que d'autres). La première étape devrait consister à faire respecter l'embargo sur les armes en vigueur, l'étape suivante étant la mise en place d'un cadre visant à réduire (et finalement à mettre fin) aux combats en cours. Les États-Unis devraient soutenir les efforts énergiques des Nations unies et faire pression sur d'autres institutions multilatérales telles que l'OTAN et l'Union européenne. Lorsque le moment sera venu de débourser utilement l'aide économique, les États-Unis devraient fortement encourager les institutions financières internationales à consacrer du temps et des ressources à la reconstruction de la Libye.

Aussi décourageante que soit la Libye, l'intégration régionale en Afrique du Nord pourrait être un défi encore plus grand. Certains Nord-Africains se plaignent à moitié en plaisantant que, du moins sous le régime colonial français, on pouvait voyager en train directement de Tunis à Casablanca. Le Fonds monétaire international (FMI) a observé l'année dernière que le commerce intra régional représente moins de cinq pour cent du commerce total des pays d'Afrique du Nord, "nettement moins que dans tous les autres blocs commerciaux régionaux du monde". Poursuivant, le rapport du FMI a prédit qu'une plus grande intégration économique créerait un marché économique régional de près de cent millions de personnes et pourrait conduire à des niveaux bien plus élevés d'investissements directs étrangers (IDE).

La prochaine Administration américaine devrait fournir des incitations à chacun des pays d'Afrique du Nord afin qu'ils commencent à prendre les mesures nécessaires à l'intégration économique. Les incitations américaines ne doivent pas être coûteuses : l'expertise technique, le capital d'amorçage, les garanties d'investissement et la volonté d'entamer des négociations de libre-échange sont des mesures qui ne nécessiteraient pas de dépenses américaines importantes. Et les États-Unis n'auraient pas à assumer seuls les coûts, mais devraient plutôt travailler de concert avec l'Europe, le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.

Les avantages pour chaque pays sont clairs : la croissance économique, stimulée par les IDE, entraînera une hausse des taux d'emploi. Le chômage est sans doute le défi économique et social le plus important pour chacun des pays. En outre, la crise de la zone euro et la pandémie de coronavirus ont souligné la vulnérabilité des économies nord-africaines aux vicissitudes économiques mondiales (et notamment européennes). Dans le même temps, les États-Unis et l'Europe bénéficieraient d'un degré plus élevé d'intégration économique nord-africaine, tant pour des raisons commerciales (un marché plus dynamique) que politiques (une plus grande stabilité).

Cela étant dit, les tensions entre le Maroc et l'Algérie (notamment au sujet du Sahara occidental) constituent un obstacle important à une plus grande intégration, même si les avantages en seraient évidents. Les chances que le Maroc et l'Algérie se mettent d'accord sur la voie à suivre pour le Sahara occidental dans un avenir proche sont faibles, d'autant plus que l'Algérie se concentre sur la politique intérieure au lendemain des manifestations de 2019. Si la prochaine administration ne doit pas ignorer la question du Sahara occidental, elle doit investir son énergie et son capital diplomatique dans des mesures incitatives qui créent de la croissance économique et qui, à leur tour, fournissent une raison impérieuse au Maroc et à l'Algérie de coopérer au niveau régional, malgré leurs différences politiques.

Le Maroc et l'Algérie abritent quatre-vingt-un millions de personnes sur les près de cent millions qui vivent dans les quatre pays d'Afrique du Nord. La prochaine Administration ne devrait donc pas considérer ni le Maroc ni l'Algérie uniquement sous l'angle de la coopération régionale ou du Sahara occidental. Les relations bilatérales américano-marocaines restent solides ; par exemple, le Maroc est un allié majeur non membre de l'OTAN et le Maroc a conclu un ALE avec les États-Unis en 2006. Les États-Unis peuvent et doivent chercher des occasions d'utiliser la force de la relation bilatérale comme base pour encourager de plus grandes réformes politiques et économiques. Le niveau solide de la coopération américano-algérienne en matière de lutte contre le terrorisme ne s'est pas étendu à d'autres aspects de la relation et il est peu probable qu'il en soit ainsi tant que l'Algérie continuera à se concentrer sur ses défis politiques et économiques intérieurs après les protestations de l'année dernière.

Gordon Gray

(*) Directeur des opérations du Center for American Progress. Il a fait carrière dans le service extérieur et a été ambassadeur des États-Unis en Tunisie au début du printemps arabe et sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires du Proche-Orient.