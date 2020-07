La grande avocate tuniso-française Gisèle Halimi n'est plus

Pendant plus d'un demi siècle, elle aura été de tous les combats contre l'injustice. Me Gisèle Halimi, la Tuniso-fançaise et grande figure des causes justes, notamment la cause féministe, le droit à l’autodétermination des peuples y compris la cause palestinienne, n’est plus. Née en 1927 à la Goulette, elle nous a quitté au lendemain de son 93e anniversaire.

Avocate de renom, Gisèle Halimi avait prêté serment au barreau de Tunis, le même jour que le président Béji Caïd Essebsi en 1952. Depuis, elle avait mené une brillante carrière en France où elle s'était installée et partout ailleurs, là où elle estimait que le droit était bafoué.

Parmi les procès où elle s'était particulièrement illustrée et qui resteront dans l'histoire, la défense des résistantes algériennes et notamment Jamila Bou Pacha vers la fin des années 5O et son combat pour faire reconnaitre le droit à l'avortement des Françaises dans les années 7O.Il ne faut pas oublier non plus son franc franc engagement au côté des Palestiniens et contre les ultras israéliens.