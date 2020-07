Amine Ben Yedder: Passez du rêve au concret avec Getusion, poursuivre vos études et faire carrière en Allemagne

Le Centre Getusion a été créé en 2011. Depuis sa création, il s’est engagé dans la formation linguistique et la formation d’orientation universitaire pour les diplômés et les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires en Allemagne. Getusion répond aussi aux besoins des professionnels souhaitant travailler en Allemagne, offre un cadre professionnel compétent et noue des partenariats avec les plus grandes institutions médicales d’Allemagne.

«Parlez-nous de Getusion, commençons d’abord par un bref retour sur la création de Getusion, ses dates clés, ses chiffres ainsi que vos partenaires.

Le nom de Getusion est la combinaison des mots «German», «Tunisian» et «Fusion» et reflète clairement l’ambition de réunir le meilleur de l’Allemagne et de la Tunisie.

L’aventure a commencé par un pur coup du destin en 2011 lorsque M. Amin Ben Yedder, fondateur de l’établissement, est revenu en Tunisie où il avait rencontré trois jeunes Tunisiens hautement motivés qui voulaient continuer leurs études supérieures en Allemagne.

Ces jeunes ont tellement marqué Amin qu’il les a aidés volontairement à conclure leurs dossiers en les assistant durant tout le processus: étudier l’allemand, effectuer les procédures de demande de visa et traduire les documents nécessaires.

Après avoir obtenu leurs visas, ces jeunes ont recommandé Amin à leurs amis, qui ont eux-mêmes partagé la recommandation avec leurs camarades, et le rêve s’est peu à peu élargi.

Avec l’objectif de renforcer encore les liens entre la Tunisie et le monde germanophone, ainsi qu’un vrai besoin de Tunisiens talentueux de partir en Allemagne, une pincée de chance et de passion, Getusion est née en 2012.

Nous sommes actuellement le plus grand établissement d’études, d’enseignement et de conseil pour l’allemand en Tunisie, avec des centres d’études à Tunis (Berges du Lac 1), Sousse et Sfax.

Avec nos partenaires en Allemagne, nous sommes toujours heureux de vous consulter pour vos études et votre carrière en Allemagne.

Getusion offre des services diversifiés comme la formation linguistique, l’orientation universitaire ainsi que la recherche de contrats de travail en Allemagne pour les professionnels. Pouvez-vous nous dire davantage sur ces activités et le processus à suivre par vos clients?

Depuis sa création, Getusion s’est spécialisée dans la formation linguistique et l’orientation universitaire des bacheliers et étudiants souhaitant poursuivre leurs études supérieures en Allemagne.

Les centres Getusion répondent aussi aujourd’hui aux besoins des professionnels souhaitant travailler en Allemagne, offrant un cadre spécialisé compétent et s’associant à des établissements de santé des plus connus en Allemagne pour mener à bien leurs projets d’exercer leur profession à l’étranger.

Depuis sa création en 2011, le centre Getusion a développé son activité en s’associant à d’autres structures, notamment Getando, pour les traductions et divers autres partenariats pour l’apprentissage de la langue et la recherche de contrats de travail en Allemagne.

Getusion Tunis et Sfax sont également des centres agréés de passage d’examen ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), un diplôme certifiant de langue allemande reconnu à l’international auprès des ambassades, des universités allemandes, etc. Ce diplôme et les standards y afférents reflètent l’excellente qualité de l’enseignement de l’allemand chez Getusion.

Quelles sont les nouveautés prévues chez Getusion pour la prochaine période post-confinement ?

Le Covid-19 a été un véritable défi pour le monde entier – Getusion inclus. Cependant, en ces temps difficiles, les équipes de Getusion n’ont jamais cessé de rêver et de tout mettre en œuvre pour réaliser les rêves de ceux qui ont cru en nous.

Ainsi, dès le début du confinement, nous avons redoublé d’efforts pour digitaliser tous nos services, ce qui s’est avéré une réelle opportunité de moderniser nos processus et d’offrir la meilleure qualité de cours de langue allemande possible, tout en les rendant accessibles dans le monde entier.

Chaima Hmissi