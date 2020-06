Sauver notre pays de la faillite et du désordre qui pourrait s’ensuivre

Par Général Mohamed Ali El Bekri - Il y a un peu plus de deux ans et demi, exactement le 11 Novembre 2017, j’avais écris un article dans Leaders Magazine avec en titre: L’Etat doit donner l’exemple.

Comme le titre l’indique, j’avais demandé à nos gouvernants de réduire les dépenses inutiles et ostentatoires en commençant par donner l’exemple, afin de renforcer la confiance du peuple et l’amener à accepter une politique d’austérité qui s’imposera à nous tôt ou tard.

Deux ans et demi après, la situation économique et sociale est encore plus calamiteuse qui s’est fortement dégradée au cours de ces derniers mois à cause de la pandémie du coronavirus. Voilà que le Premier Ministre, au cours de sa sortie médiatique du 14 Juin dernier, évoque la possibilité de recourir à des baisses dans les salaires des fonctionnaires et les pensions de retraite.

Je pense qu’une telle mesure serait contre-productive et pourrait entrainer le pays dans une spirale de mécontentement et de désordre public.

Les fonctionnaires et les retraités ne doivent pas constituer la vache à lait de l’administration publique. Il est notoire que le pouvoir d’achat des classes pauvres et moyennes, constituant la majorité de la population, a baissé au cours de ces dernières années. Allez-vous les réduire encore plus ? N’oubliez pas que la majorité des tunisiens vivent au crédit et la plupart sont au rouge!

Allons-nous nous diriger vers le scénario grec, où le gouvernement a justement baissé la paie des fonctionnaires et les pensions de retraite, basculant le pays dans un chaos politique économique et social qui a duré plusieurs années et le pays n'a dû son salut qu’à la solidarité de l’Union Européenne dont il fait partie.

La Tunisie ne fait partie d’aucun bloc pour espérer un sauvetage à la grecque et un effondrement économique et social pourrait mettre à mal sa cohésion nationale et en faire une proie facile pour les prédateurs nationaux et internationaux.

Malheureusement, Compte tenu de la situation actuelle, une politique d’austérité s’impose à nous, sinon on va droit dans le mur. Mais pour qu’elle soit acceptée par la majorité, elle doit être précédée de fortes mesures de lutte contre la corruption et les dépenses inutiles et ostentatoires et de réduction progressive des privilèges des hauts cadres de la nation à commencer par le premier d’entre eux, le Président de la République, qui bénéficie encore d’une paie trop élevée, comparativement au fonctionnaire moyen et aux multiples avantages et privilèges dont il a droit.

Dire la vérité au peuple c’est bien, mais le peuple attend des actions concrètes et rapides pour résoudre ses problèmes pressants. Il n’a plus confiance aux paroles, il veut des résultats concrets et visibles, sinon on risque de verser dans le désordre qui pourrait faire basculer notre pays vers l’inconnu.

Général (R) Mohamed Ali El Bekri