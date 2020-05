Le combat pour sauver la vie, l’économie et le revenu rapporté en direct par Leaders Magazine de ce mois de mai 2020

Trois séquences fortes s’imposent d’elles-mêmes en couverture de Leaders Magazine (N°108) de ce mois de mai 2020, sous un titre fédérateur : sauvez. D’abord le combat en première ligne de front de tous les soignants. Du professeur en médecine à la lingère, des paramédicaux aux brancardiers, électriciens, cuisiniers, et autres invisibles, ont tous porté une blouse blanche, s’élançant d’un même élan en un corps soudé, pour sauver des vies humaines. Reportage exclusif, témoignages de chefs de services et des images qui feront date. Et deux analyses pertinentes, sur les incertitudes (par le Pr Slaheddine Sellami) et les rituels mortuaires sous le confinement (par le Dr Sofiane Zribi).

A quoi sert de sauver la vie humaine, sans sauver aussi l’économie, les finances, l’emploi, le revenu ? Le gouverneur de la Banque centrale, Marouane El Abassi, le ministre des Finances, Nizar Yaïche et le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Selim Azzabi, mettent tout sur la table. Sans tabous ni langue de bois, ils ont répondu aux questions de Leaders. Interviews exclusives, avec des révélations instructives. L’analyse du Pr Abderrazak Zouari, professeur des universités et ancien ministre du Développement dans le gouvernement de Béji Caïd Essebsi (2011), nous éclaire sur la reconstruction et explore les contours du jour d’après.

Le droit reste fondamental. Légiférer en temps de crise, encore plus sous la cloche de la réclusion générale et l’effondrement économique, relève lui aussi de l’exception, mais dans la continuité de l’Etat de droit. Les Prs Hatem Kotrane et Afef Hammami Marrakchi passent au peigne fin les textes pris par le gouvernement Fakhfakh.

Les trois pôles, santé, économie et droit qui occupent la partie centrale de Leaders Magazine (N°108) de ce mois de mai, n’accaparent pas pour autant l’ensemble du contenu.

Politique : comment Mohamed Abbou investi de ses nouvelles attributions et de ses pouvoirs étendus, déjà ministre d’État, s’érige en vice-chef de gouvernement ?

Pétrole : Kamel Bennaceur explique les coulisses de la dégringolade historique du prix du baril.

International : Joe Biden l'emportera-il contre Trump? Tout sur le breakfast qu'il avait offert chez-lui à Béji Caïd Essebsi. Et révélation du grand secret entre BCE et Barack Obama.

Histoire : le Pr Mohamed El Aziz Ben Achour, nous rappelle les grandes pandémies qui avaient émaillé l’histoire de la Tunisie. Alors que le Pr Ammar Mahjoubi, revient sur les origines de Tunis

La rubrique hommage est bien garnie dans ce numéro. Figés par la réclusion, ceux qui perdent un proche voient s’ajouter à leur deuil, la double dure épreuve de ne pas l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure, et de ne pas se rendre auprès de sa famille pour lui témoigner de sa compassion. Parmi les pertes déplorées, un hommage est rendu à Leila Menchari (Hermès), Slaiem Affes (capitaine d’industrie), Mohsen Mnif, le grand ingénieur des aéroports de Tunisie et le père Michel Lelong.

Sans oublier le billet de Hédi Béhi, la chronique du Pr Riadh Zghal, la tribune de Habib Touhami, les nouvelles exclusives et les nominations récentes.

Editorial

• Face à l'exubérance, l'humilité

Par Taoufik Habaïeb

Opinion

• «La nécessité est la mère de l’invention»

Par Riadh Zghal

En couverture

• Marouane El Abassi: sauver les entreprises, préserver les emplois

• Nizar Yaïche : comment maintenir la Tunisie à flot

• Sélim Azzabi : Financer, rationaliser, reconfigurer…

• Faire face et se reconstruire : le jour d’après

Par Abderrazak Zouari

• En direct de la ligne de front : ces héros tous en blouses blanches

• Tant d’incertitudes

Par Professeur Slaheddine Sellami

• Mort et deuil au temps du Corona

Par Sofiane Zribi

•Covid-19 : les droits de l’enfant en confinement ?

Par Hatem Kotrane

• Pouvoir local et sanctions administratives

Par Afef Hammami Marrakchi

Chronique

• Le calendrier électoral : sens et irrationalité

Par Habib Touhami

International

• Biden tient la corde pour la Maison-Blanche: L’emportera-t-il contre Trump ?

• Le grand secret entre : Caïd Essebsi et Obama

Société

• Les épidémies dans l’histoire tunisienne

Par Mohamed El Aziz Ben Achour

• Aux origines de Tunis, l’antique Tynès

Par Ammar Mahjoubi

• A la mémoire de Tahar Ben Ammar (1889-1985): Un authentique homme d’Etat

Par Ahmed Ounaïes

• Il était une fois Leila Menchari

Par Michèle Gazier



• Leila Menchari, ma Reine Mage

Par Olivier Poivre d'Arvor

• Slaiem Affes :l’industriel innovateur

• Michel Lelong : le Carthaginois, ami fidèle des musulmans, nous quitte

Par Samir Gharbi

• Mohsen Mnif : Monsieur aéroports

Billet

• L’humanité sera-t-elle sauvée des eaux?

Par Hédi Béhi