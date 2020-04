Hommage à… Michel Lelong

Il a été ordonné prêtre en Tunisie, à Carthage, en 1948, à l’âge de 23 ans;

Il est devenu, de sa propre volonté, l’ami fidèle des musulmans où qu’ils soient;

Il a défendu sans faille la cause palestinienne;

Il a écrit une quinzaine de livres sur le dialogue entre religieux, sur le Christianisme et l’Islam;

Il a prononcé des centaines de conférences;

Il a rencontré des Maghrébins, des Arabes, des Iraniens, des Européens, des Asiatiques, des Américains, des Océaniens, des Africains…

Il a puisé dans ses dernières forces pour écrire son dernier ouvrage, son ultime appel aux «nécessaires dialogues», en juillet 2019 : «Tout au long des siècles – l’Histoire en témoigne – les différences de convictions et d’options dans les domaines politique et religieux ont suscité des conflits, des violences et beaucoup de souffrances humaines. De nos jours, les moyens de communication se sont développés de façon remarquable, mais dans chaque pays, entre les États, entre les croyants, entre croyants et incroyants, le dialogue reste souvent difficile. Il est pourtant plus nécessaire que jamais.»

Il s’est éteint le 10 avril à l’hôpital Lariboisière à Paris, atteint par le covid-19.

Il avait 95 ans et deux mois.

De rares juifs tarés ont dit «bon débarras». Ils ne savent pas ce qu’ils disent!

Des propos inaudibles parmi les dizaines d’hommages qui lui ont été rendus par des Chrétiens, des Musulmans, des athées, des juifs éclairés…

Michel Lelong est né le 25 février à Angers (France). Il s’engage en religion et prête serment en 1947 à Thibar (Tunisie). Il est ordonné prêtre un an après à Carthage (Tunisie). Il se passionne pour la langue arabe, qu’il apprend, pour les Lettres (licence à Alger), pour les pratiques de la religion musulmane… Il garde sa foi, convaincu qu’il était de la nécessité de comprendre «l’autre». Il passera près de vingt ans de sa vie en Tunisie, au sein de l’Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA)… Au sein de ce lieu d’échanges et d’apprentissage, ouvert à tous, il semait les graines de son dialogue philosophique, religieux, culturel, artistique, qui feront autant de «pousses» dans l’amitié entre les gens, dans le désir de se connaître, de s’apprécier, sans jamais que l’un ou l’autre impose sa «foi», ses convictions… Ce n’était nullement du prosélytisme, loin, loin de l’esprit et de l’action de Michel Lelong, au Maghreb, comme en Afrique sub-saharienne, en Asie comme au Proche-Orient.

Sa sincérité était telle que le dialogue qu’il prônait n’était pas seulement une affaire entre «musulmans et chrétiens», mais entre tous les êtres, entre chrétiens eux-mêmes, entre palestiniens, entre asiatiques... N’a-t-il pas fait ses premiers pas en Tunisie, terre de brassage inter-civilisations: berbère, punique, romaine, arabe, ottomane, française…

Prêtre catholique, Michel Lelong n’a jamais considéré l’islam comme un péril pour l’Europe ni une menace pour l’Eglise chrétienne. C’est pour cela qu’il était craint, détesté par les extrémistes de tous bords.

En 1975, l’épiscopat français l’appelle à diriger le tout nouveau Service pour les relations avec l’islam. Consulteur du futur Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il participe aussi en 1993 à la création du Groupe d’amitié islamo-chrétienne (Gaic) qu’il présidera pendant dix ans avec l’universitaire algérien Mustapha Chérif. Il crée, dans les années 2000, un Groupe de réflexion entre catholiques (Grec)… Il ne s’était heurté qu’à une seule obstination, celle des Juifs extrémistes.

Durant la guerre au Liban, en 1982, le père Lelong prend fait et cause pour les Palestiniens. Mal lui en prit. Il est traité de tous les noms d’oiseaux par les sionistes qui l’attaquent en justice pour «antisémitisme». Il obtient gain de cause: critiquer la politique de l’Etat hébreu n’est pas, en droit, être antisémite…

Sa foi inébranlable était guidée par Dieu, l’unique, pour tous les croyants, au-delà de toute étiquette ou récupération. N’est-ce pas la volonté de Dieu d’avoir créé «plusieurs communautés», et pas une seule? Dieu ne n’a-t-Il pas fait ce choix pour que justement ses diverses créatures s’entremêlent et se connaissent au lieu de s’autodétruire? Aimez-vous, dit le Christ. Soyez tolérants, dit le Coran, qui reconnait les trois religions monothéistes. Le Djihad d’aujourd’hui, comme les Croisades d’hier, comme le sionisme depuis un siècle, ne sont-ils pas des tentations du Diable? Eliminer l’autre par pure idéologie était contraire à l’esprit des textes saints, aux convictions de Michel Lelong, que Dieu, Allah, Yahvé, lui accorde son entière miséricorde.

Quelques unes parmi les œuvres de Michel Lelong

• J'ai rencontré l'Islam, 1976

• La tradition islamique, 1979

• L'Islam et l’Occident, 1982

• Guerre ou Paix à Jérusalem ?, 1983

• L'Église nous parle de l'Islam, 1984

• Si Dieu l’avait voulu, 1986

• De la prière du Christ au message du Coran, 1986

• L'Église catholique et l’Islam, 1993

• La vérité rend libre, 1999

• Jean-Paul II et l'Islam, 2003

• Chrétiens et Musulmans : adversaires ou partenaires ?, 2007

• Prêtre de Jésus-Christ parmi les musulmans (Mémoires), 2007

• Les papes et l'islam, 2009

• Les nécessaires dialogues, 2019

Samir Gharbi