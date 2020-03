Tijani Makni, ancien député-maire de Sfax est décédé

Figure politique de la première génération de l’indépendance, Tijani Makni, ancien député-maire de Sfax et membre du Bureau politique du parti socialiste destourien (PSD) est décédé lundi matin à Tunis. Titulaire d’une licence en sciences naturelles, militant au sein de l’UGET et du Néo-destour en France, il avait été affecté à son retour en Tunisie au lycée de jeunes-filles de Sfax. Sur la lancée militante de son frère aîné, Me M’hammed Makni, 1er gouverneur de la République à Sousse, puis maire de Sfax, Tijani était déjà très actif au sein des associations culturelles et sportives de sa ville natale, depuis sa prime jeunesse. Il reprendra alors son dynamisme au sein de la société civile tout en rejoignant le comité de coordination du PSD dont il sera secrétaire général, et sera élu membre du conseil municipal avant d’être porté en 1975 à sa présidence, et député de la région à l’Assemblée nationale.

Au sein du PSD, il gravira les différentes instances pour se faire élire membre du comité central du Parti, puis siéger au sein du Bureau Politique.

Le mandat de Tijani Makni à la présidence du conseil municipal de Sfax a marqué la ville. Entouré de compétences reconnues, dont nombre de jeunes cadres issus de divers secteurs, et fort de ses entrées dans les centres de décisions à Tunis, il a su lancer de grands projets. C’est ainsi que la ville lui doit la construction de la première piscine couverte, le gazonnage du stade Taïeb Mehiri, le bitumage de nombreuses voies, le renforcement de l’enlèvement des ordures et de la propreté, la restructuration urbaine de quartiers informels, le lancement des travaux de la zone Sfax El Jadida, amorcée lors de mandats précédents et autres projets.

Tijani Makni laisse le souvenir d’un militant de la ville, de la jeunesse et de la modernité, un homme affable et urbain, un amoureux de la Tunisie.