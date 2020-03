Over Fifty : et si la vraie vie commençait à 50 ans ?

Over Fifty et Alors : Marianne James, Sandrine Bonnaire, Agnès Jaoui, Catherine Lara, Ariane Massenet et Catherine Ceylac à la rencontre des fifties tunisiennes.

Et si la vraie vie commençait à 50 ans ?

Et s’il fallait avoir atteint le mitan de son âge pour enfin, urgences comblées, scories effacées, familles stabilisées, carrières assises, erreurs et regrets assumés, atteindre l’essentiel, c’est à dire soi.

Pour illustrer cette profession de foi, Nathalie Garçon, styliste rebelle, femme insoumise, a lancé un slogan en train de devenir viral : « over fifty, et alors ! » qui a très vite donné naissance à une association du même nom.

L’an passé, dans son superbe espace de la galerie Vivienne, elle organisait un défilé où la fronde étincelait : cinquante femmes de cinquante ans et plus, défilaient pour elle. Et quelles femmes : actrices, journalistes, chefs d’entreprise, belles, glamour, dynamiques, bien dans leur corps et dans leur tête, elles inspiraient et respiraient le bonheur du bel âge : cinquante ans.

L’évènement séduisait la presse, enflammait les réseaux sociaux, et ….influait sur le marché, inspirant même des campagnes de publicité à une grande chaîne de magasins.

Mais Nathalie Garçon est, il faut le savoir, tunisienne à mi-temps. Amoureuse de ce pays qu’elle découvrait il y a dix ans, elle y a maison, y travaille et y fait travailler des ateliers et des artisans, et surtout s’y est créé un réseau d’amies …..cinquantenaires.

Aussi a-t-elle décidé, forte de cette équipe de charme et de pouvoir, de célébrer les « over fifty » à Tunis, à l’occasion de la fête de la femme. Nulle part ailleurs, en effet, la femme n’a joué un tel rôle dans son pays. Nulle part ailleurs, elle n’a autant accompagné l’évolution d’une société, ne s’est impliquée dans son développement, ne s’est portée garante de ses acquis. Constituant un poids réel dans son économie, une image rassurante dans sa politique, elle en incarne les valeurs et les repères. Et une femme sur deux est une « over fifty ».

Habillées par des créateurs tunisiens, cinquante femmes, artistes, journalistes, universitaires, économistes, chefs d’entreprise, activistes de la société civile, belles, pétillantes, inspirantes, incarnant toutes des success story, et des modèles pour les générations futures, défileront ce 5 mars, au cœur de Tunis, à l’Institut Français de Tunis.

Elles seront soutenues et accompagnées dans cette aventure où l’âge n’a plus d’âge, par leurs pairs venues de France pour les rencontrer : Marianne James, Agnès Jaoui, Sandrine Bonnaire, Catherine Lara, Catherine Ceylac et Arianne Massenet.