Gestion des marchés publics : Tuneps veut passer à la vitesse supérieure

Plateforme de gestion électronique des marchés publics TUNEPS est-elle performante? Visant depuis son établissement en 2013 à accroître la transparence, à minimiser l'intervention humaine, à réduire les coûts des transactions et à consolider la concurrence libre dans les marchés publics, elle est à la recherche d’un nouveau souffle lui permettant d’entrer en vitesse de croisière. Efficience, célérité, fluidité de la navigation et de la consultation, indexation des projets avec de multiples entrées s’avèrent de plus en plus réclamées par les usagers. Mais, aussi, un suivi de l’attribution des marchés.

Joignant leurs efforts, l’Agence coréenne pour la coopération internationale (KOICA), promotrice du projet, et l’UNOPS, le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets qui est la centrale d’achats pour les projets et programmes viennent au renfort. C’est ainsi qu’un protocole d’accord pour le renforcement de TUNEPS vient d’être signé par la directrice de la KOICA à Tunis, Mme Moonjung Choi, et la représentante du bureau de l’UNOPS pour l’Afrique du Nord, Mme Mariacarmen Colitti.

La Tunisie entame actuellement la deuxième phase de ce programme pour renforcer d’avantage la performance du système. Dans ce cadre, l’UNOPS avec un financement d'environ 1,1 million de dollars de la KOICA, mettra en œuvre un projet afin d’améliorer l’accès au système de gestion en ligne des achats sur les marchés publics et de garantir la durabilité et la généralisation de la plateforme TUNEPS.

Lancé dans une première étape dans 10 sites pilotes (dont 4 ministères et 6 entreprises publiques), le système sera généralisé en tant qu'unique moyen de fonctionnement dans le domaine des marchés publics. Au fil des années, le système tunisien de passation des marchés électronique a créé de meilleures opportunités pour les petites et moyennes entreprises (PME) et envisage avoir un impact positif sur le marché de l'emploi en Tunisie. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du développement des méthodes de travail et de la modernisation de l'administration, a aussi comme objectif d'accélérer le rythme de préparation des dossiers administratifs et financiers et de réaliser les projets publics dans les délais prévus pour améliorer l'efficacité des marchés publics et renforcer la compétitivité.