Adel Fekih brigue le ministère des Affaires étrangères ; il n’est pas le seul !

Pas une minute à perdre : l'ambition presse et n'attend pas ! Le matin même où Elyès Fakhfakh tout fraichement désigné pour former le futur gouvernement, prend ses marques à Dar Dhiafa et y entamer ses consultations, deux visiteurs se précipitent pour le rencontrer, les premiers. Othman Jerandi, ancien ministre des Affaires étrangères sous la Troïka, dans le gouvernement d’Ali Laarayedh (2013) et Adel Fekih, membre d’Ettakatol, propulsé ambassadeur de Tunisie à Paris (2012 – 2014). Jerandi reparti à la retraite souhaite se remettre en selle, de préférence à l’étranger. Fekih est reconverti dans le secteur privé, opérant depuis avril 2015, chez Airbus, en qualité de vice-président, au sein du nouveau groupe d’affaires pour l’Afrique et le Moyen Orient. Basé à Dubaï, sa zone de couverture comprend huit pays à savoir l’Algérie, la Libye, la Jordanie, le Liban, Ghana, Kenya et les deux Congo. Airbus vient de conclure un arrangement historique de 3,6 milliards d'euros avec la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, afin de clore des dossiers en justice relatifs à des pratiques de corruption et échapper ainsi à des poursuites, en tant que compagnie.

Adel Fekih ne cache pas son ambition. Proche d’Elyès Fakhfakh, il se considère légitimement bien placé pour briguer le poste de ministre des Affaires étrangères. C’est ainsi qu’il met en avant son expérience durant deux ans à la tête de l’ambassade de Tunisie à Paris (), sous la présidence de François Hollande, se prévalant alors d’une proximité d’Ettakatol avec le parti socialiste français) et son carnet d’adresse enrichi depuis son affectation chez Airbus. Pour accroître ses chances, il multiplie les contacts auprès de Carthage (a-t-il été reçu par le président Kais Saied ? Difficile d’en obtenir la confirmation) mais aussi d’autres personnalités influentes, voire « des amis de la Tunisie ».

Des candidats de poids en lice

Elyès Fakhfakh parviendra-t-il à convaincre le président Kais Saied de renoncer à son candidat l'ambassadeur de Tunsiei à Amman, Khaled Sehili, retenu dans le gouvernement avorté de Habib Jemli. Et dans le même élan, obtenir son aval en faveur de l’opportunité de confier à son co-équipier d’Ettakatol, le ministère des Affaires étrangères ? Ce qui est certain, c’est que Fekih n’est pas le seul candidat en lice pour occuper ce poste éminemment important. En proposant sur sa liste Selim Azzabi, ancien ministre-directeur de cabinet du président de la République Béji Caïd Essebsi et secrétaire général co-fondateur de son parti, Tahya Tounès aligne un candidat de poids. A l’instar d’autres partis sollicités par Fakhfakh. Kais Saied en aura le dernier mot, mesurant toute la complexité et la sensibilité de la fonction, encore plus après ce qui vient de se passer à New York. Une décision hautement stratégique que toutes les capitales suivront de près pour décoder le style du nouveau locataire de Carthage et ses positions en matière de realtions internationales.