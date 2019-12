HP dévoile son nouveau PC professionnel: le HP Elite Dragonfly

Ce PC haut de gamme bat des records de légèreté -moins d'un kilo– et offre des performances hors pair.



Il se destine tout particulièrement aux professionnels mobiles.

Elégance, performance et sécurité sont au cœur duHP Elite Dragonfly, qui inaugure une nouvelle ère en matière de mobilité. En parallèle, HP complète l’écosystème HP Elite et étoffe sa gamme de moniteurs avec deux superbes écrans incurvés s'intégrant parfaitement dans les environnements de travail actuels.

«Un PC doit savoir répondre aux exigences liées auxnouveaux comportements professionnels», déclare Salah Ouardi,Directeur Général de HP Inc de l’Afrique du Nord. «HP mise ainsi sur la mobilité en proposant aux entreprises des PC innovants extrêmement légers, performants et sécurisés. HP a également développé un écosystème connecté pour les environnements de travail modernes. Avec ce PC convertible ultra-léger et ultra-autonome ainsi que ses nouveaux écrans incurvés, HP redéfinit le rôle de la technologie dans le quotidien des professionnels d’aujourd’hui.»

HP Elite Dragonfly, le PC convertible compact ultra-léger

Léger et performant, le HP Elite Dragonfly est un PC convertible professionnel de 13 pouces avec un ratio châssis/écran optimal (86%). Il intègre une batterie d’une autonomie record de 24,5 heures ainsi que la dernière technologie Wi-Fi .Grâce à son modem LTE 4G Gigabit (en option) et ses antennes 4x4 LTE, les utilisateurs peuvent se connecter très rapidement et où qu’ils soient. Le PC HP Elite Dragonfly est également le premier de sa catégorie à intégrer le logiciel de bien-être HP WorkWell.

«Plus léger que l’air»

Le PC HP Elite Dragonfly est extrêmement léger (moins d’un kilo)grâce à un alliage de magnésium CNC.

Son désign aérien repose sur une finition soignée, un ratio châssis/écran de 86% et une coque bleu foncé légèrement irisée, et traitée anti-traces.

Il dispose d’un clavier plus silencieux et d’un pavé tactile optimisé pour s’intégrer parfaitement aux environnements de travail plus ouverts et préserver le confort des employés

Respectueux de l’environnement

Le HP Elite Dragonfly est le premier ordinateur portable au monde fabriqué à partir de plastiques recyclés issus de déchets océaniques.

En 2018,HP a rejoint NextWave Plastics, un groupement d’entreprises internationales qui s’engagent à étendre le recyclage et la réutilisation des plastiques océaniques.

HP a récolté plus de 450 000 kg de déchets plastiques marins en Haïti pour la fabrication de ses produits, soit l’équivalent de 35 millions de bouteilles en plastique.

HPs’est engagé à inclure des matières plastiques issues des océans dans tous les nouveaux ordinateurs de bureau et portables HP Elite et HP Pro dès l’an prochain.

Performant

Le Wi-Fi 6 multiplie par trois la vitesse de transfert de fichiers par rapport au Wi-Fi 5, pour des performances supérieures dans des environnements à haute densité.

Pour le plus grand confort des utilisateurs, le PC HP Elite Dragonfly est sans compromis et dispose d’une connectique complète, malgré ses dimensions

Le nouveau PC professionnel HP est conforme aux spécifications techniques et aux expériences du programme d'innovation «Project Athena» d'Intel.

Il dispose des meilleures performances grâce au processeur Intel CorevPro de 8ème génération.

«Le HP Elite Dragonfly est l’illustration parfaite de la collaboration entre HP et Intel sur le programme d’innovation «Project Athena», a déclaré Chris Walker, vice-président d'entreprise, Mobile Computing Platforms, Intel. «Notre processeur Intel Core et la plate-forme vPro offrent des capacités sans compromis qui correspondent aux besoins des entreprises et des professionnels mobiles.»

Sécurisé

La puissance de l’intelligence artificielle HP Sure Sense10assureune protection contre les programmes malveillants.

HP Sure Recoverqui permet la récupération d'image intégrée11garantit aux utilisateurs la capacité de restaurerleur PC à tout instant, et d’éviter l’interruptionlongue de leur activité.

HP Sure View Gen3, l’écran de confidentialité équipé d'une caméra HP Privacy, permet aux utilisateurs d’éviter les regards indiscrets.

Personnalisé

Grâce au logiciel HP WorkWell, les professionnels disposent de conseils pour gagner en productivité et de recommandations personnalisées pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les accessoires haut de gamme, comme la nouvelle housse de protection en cuir HP Elite, et la souris de voyage HP Bluetooth, viennent parfaitement compléter ce nouvel ensemble.

Des moniteurs incurvés ultra-larges pour une expérience immersive

Le nouveau moniteur incurvé ultra-large HP S430cde 43 pouces

Cet écran incurvé de 43,3 pouces équivaut à deux écrans 24 pouces.

La nouvelle technologie HP Device Bridge14 permet aux utilisateurs de contrôler deux PC à la fois. Ils peuvent consulter, copier et coller du contenu d'un équipement à l’autre en utilisant la même souris et le même clavier.

Le moniteur incurvé ultra-large HP S430c intègreune «pop up webcam» pour plus de confidentialité & un micro.

Le nouveau moniteur incurvé HP E344c de 34 pouces

L’écran incurvé ultra-fin HP E344c de 34 pouces s’adresse aux professionnels à la recherche d’une expérience immersive tout en leur permettant dese connecter aisément au bureau ou chez eux.

Il s'incline, pivote et peut être réglé jusqu’à 150 mm en hauteur.

En plus de sa résolution WQHD et d’un rapport L/H de 21:9, il peut afficher plusieurs écrans à la fois.

Disponibilité

Le PC HP Elite Dragonfly sera disponiblemi-novembre

La housse de protectionen cuir du PC Elite Dragonfly sera disponible mi-novembre.

Le moniteur incurvé ultra-large HP S430c sera disponibleen novembre.

Le moniteur incurvé HP E344c sera disponibleen octobre.

La souris de voyage HP Bluetooth sera disponible à partir du mois novembre.

Les tarifs seront annoncés ultérieurement

Rendez-vous sur la newsroom « Lighter Than The Air » de HP pour plus d’informations et découvrez davantage d’informations sur la page dédiée au HP Elite Dragonfly.