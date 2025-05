IEG, à Ecomondo 2025, l’international au centre : le futur global de la transition écologique est ici

• L’événement de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen pour l’économie verte, bleue et circulaire, du 4 au 7 novembre au Parc des Expositions de Rimini.

• 30 pavillons et 166 000 mètres carrés d’espace d’exposition, des délégations du monde entier et un programme de conférences sur les défis à l’échelle de la planète.

• Focus sur l’IA et la numérisation, le recyclage, l’éco-conception, le monitorage satellitaire et la décarbonation de l’industrie ; l’Innovation District et le Green Jobs & Skills

• Le retour de SAL.VE, en collaboration avec l’ANFIA.

Du 4 au 7 novembre, au Parc des Expositions de Rimini, Ecomondo est de retour, l’événement de l’Italian Exhibition Group (IEG), référence en Europe et dans le bassin méditerranéen de l’économie verte, bleue et circulaire. Conjuguer la croissance économique et la protection environnementale et sociale à travers l’adoption de modèles de développement éthiques et inclusifs est une des exigences dont Ecomondo se fait le porte-parole, en favorisant le dialogue entre l’industrie, les institutions et le monde de la recherche. La 28ème édition d’Ecomondo, la plus ambitieuse jamais réalisée, renforcera sa vocation internationale, en consolidant son rôle de plateforme mondiale et de hub de l’économie circulaire et de la transition écologique.

Les pays cibles pour 2025 seront l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne, la Serbie, la Turquie et les Pays-Bas, ainsi que les pays d’Afrique du Nord, à savoir l’Égypte, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et les pays du Moyen-Orient.

En 2025, Ecomondo sera accompagné de SAL.VE, la Biennale du véhicule écologique, en partenariat avec l’ANFIA.

Et seront également de retour les États généraux de l’économie verte, organisés par la Fondation pour le Développement durable et promus par le Conseil national de l’économie verte en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, sous le patronage de la Commission européenne.

« Ecomondo 2025, nous explique Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director de la Division Green & Technology

d’Italian Exhibition Group, occupera 30 pavillons sur 166 000 mètres carrés d’espace d’exposition. Grâce à la synergie avec l’Agence ICE et avec le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), des délégations du monde entier sont attendues, en coopération avec 80 associations internationales du secteur, confirmant par là qu’il s’agit de l’événement leader en Europe dans le domaine des nouveaux modèles innovants de l’économie circulaire. »

Afin de faciliter l’accès à la manifestation pour les visiteurs venus d’Europe et d’ailleurs, de nouvelles liaisons aériennes directes avec Rimini depuis Munich et Rome, organisées par IEG et assurées par la compagnie LuxWing, seront garanties du 4 au 7 novembre, pour favoriser ainsi la participation d’opérateurs internationaux sur notre territoire.

L’événement conserve son statut de réseau global, grâce entre autres aux éditions récemment organisées : Ecomondo Mexico et Ecomondo China – CDEPE ; et prochainement, aura lieu, en Italie, le rendez-vous avec le Green Med Expo & Symposium (Naples, 28-30 mai 2025) qui se tiendra également en 2026.

Domaines thématiques, focus et districts verticaux

Ecomondo aborde six macro-domaines thématiques : – Waste as Resource (déchets comme ressources), Water Cycle & Blue Economy (cycle de l’eau et économie bleue), Sites & Soil Restoration (la restauration des sites et des sols), Bioenergy & Agricolture (bioénergie et agriculture), Earth Observation and Environmental Monitoring (observation de la terre et monitorage environnemental) et Circular and Regenerative Bio-Economy (bioéconomie circulaire et régénératrice).

Confirmation des districts Blue Economy pour les écosystèmes marins, Circular Healthy City pour les villes circulaires et salubres, Paper District pour la production soutenable du papier, Textile District pour la mode éthique et Trenchless District pour la technologie No Dig (technologie sans tranchées). L’Innovation District sera au centre de l’innovation, avec une aire dédiée aux start-ups et les scale-ups plus étoffée et un focus sur le Green Jobs & Skills. En outre, le Prix Lorenzo Cagnoni pour l’Innovation verte récompensera les technologies les plus révolutionnaires dans les différents domaines de l’exposition.

Parmi les thèmes d’Ecomondo 2025, seront également abordés le recyclage avancé des matières premières stratégiques, l’éco-conception et les nouvelles solutions d’emballage pour réduire l’impact tout au long de la chaîne d’approvisionnement sans compromettre la fonctionnalité, l’intelligence artificielle et la numérisation pour accélérer la transition écologique, les nouvelles technologies de monitorage satellitaire pour lutter contre les impacts du changement climatique et la décarbonation de l’industrie, avec un accent particulier sur le textile, l’énergie, les DEEE et le secteur du bâtiment.

Un programme de conférences à haute intensité technologique

Ecomondo proposera en marge de l’exposition un riche programme de conférences, séminaires et tables rondes organisées par son Comité technique et scientifique, avec des approfondissements consacrés aux aspects normatifs, aux politiques et aux réglementations, également en relation au plan Next Generation EU, à la restauration des écosystèmes, à l’économie bleue et à l’économie régénératrice, à l’IA, au Digital Twin et aux nouvelles technologies, à la gestion prédictive des ressources, aux bioénergies et au monitorage satellitaire des transformations environnementales ainsi qu’à la gestion du territoire, à la finance, à la communication, à l’économie circulaire et à la transition écologique en Afrique et dans le bassin méditerranéen, en s’arrêtant entre autres sur le Plan Mattei.

Les partenaires institutionnels

Ecomondo 2025 est organisé par Italian Exhibition Group avec la collaboration de: Commission européenne; Ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique ; Ministère des Entreprises et du Made in Italy; Agence ICE - Agence italienne pour le commerce et l’investissement; Région Émilie-Romagne; Ville de Rimini; ANCI (Association nationale des communes italiennes); ANFIA (Association nationale de la filière de l’industrie automobile); ART-ER; CIB (Consortium italien du biogaz); CIC (Consortium italien de compostage); CONAI (Consortium national de l’emballage); ENEA; Assoambiente; Fondation pour le développement durable; ISPRA (Institut Supérieur de la Protection et de la Recherche environnementale); Legambiente; UNICIRCULAR (section Assoambiente); UNACEA (Union Nationale des constructeurs d’équipements et matériels de construction); UTILITALIA; CIHEAM (Centre international d’études agronomiques avancées méditerranéennes); CBE JU (Engagement commune pour une Europe circulaire bio-sourcée); EBA (Association européenne du biogaz); Agence européenne pour l’environnement; ISWA (Association internationale des déchets solides); WBA (Association mondiale du biogaz); Water Europe.