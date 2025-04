Que pourrait faire la Réserve fédérale américaine face aux craintes de récession ?

Au cours des dernières années, la Réserve fédérale américaine (Fed) a occupé une place centrale dans la plupart des discussions macroéconomiques et d’investissement, en raison de l’importance des taux d’intérêt et des politiques monétaires pour la croissance, la liquidité et l’inflation. Toutefois, ces derniers mois, une multitude de nouvelles mesures prises par l’administration Trump a bouleversé les termes du débat et recentré l’attention ailleurs. Ce changement s’explique par des inquiétudes concernant un possible emballement inflationniste de l’économie, dans le cas où les politiques expansionnistes évoquées durant la campagne électorale de Trump venaient à être mises en œuvre.

Cependant, dès le début du mandat, les discussions sur les droits de douane et la politique DOGE sont devenues les priorités du gouvernement. Dès lors, les risques pesant sur les perspectives macroéconomiques américaines se sont rapidement déplacés, passant d’un risque de surchauffe économique à celui d’une possible récession. Le moral des investisseurs et des consommateurs s’est détérioré, les principaux indices boursiers ayant enregistré une correction de plus de 10 % — une première depuis plusieurs années —, tandis que les ventes au détail ont continué de faiblir, parallèlement à l’effondrement des indicateurs de confiance des consommateurs. Un modèle de prévision de la Fed d’Atlanta indique actuellement une contraction de 2,8 % du PIB américain au premier trimestre 2025, contre une croissance de 2,3 % au trimestre précédent.

Rendement des bons du Trésor US à 2 ans

(Taux annuel, %, 2024-25) Sources: Haver, QNB analysis

La Fed doit néanmoins continuer à opérer dans cet environnement hautement incertain. Ses décisions de politique monétaire pourraient jouer un rôle clé pour atténuer certains effets liés à cette incertitude ou à d’éventuels chocs négatifs d’origine politique.

Il ne s’agit pas d’une tâche facile. En effet, les taux d’intérêt anticipés à moyen terme ont fortement fluctué, témoignant d’un consensus de marché instable sur le calendrier et même la direction future des taux des fonds fédéraux. Les rendements des bons du Trésor à 2 ans, qui s’étaient effondrés au deuxième et troisième trimestres 2024 dans un contexte de désinflation rapide et d’attentes d’assouplissement monétaire agressif, ont fortement rebondi au quatrième trimestre, à mesure que Trump prenait la tête des élections sur un programme de relance. Mais depuis février 2025, l’impact négatif des mesures commerciales agressives et des politiques DOGE sur le moral des investisseurs et des consommateurs a de nouveau fait baisser les rendements.

Les marchés anticipent désormais une reprise du cycle de baisse des taux entamé en septembre 2024, avec quatre nouvelles réductions de 25 points de base intégrées dans les prévisions d’ici la fin de 2025, et des baisses supplémentaires envisagées pour 2026.

Anticipations actuelles du marché pour les taux des fonds fédéraux

(Taux annuel, %, selon différentes périodes) Sources: Bloomberg, QNB analysis

À notre avis, les anticipations actuelles du marché semblent cohérentes avec la conjoncture macroéconomique, laissant suffisamment de marge de manœuvre à la Fed pour poursuivre l’assouplissement de sa politique. Deux éléments principaux soutiennent cette analyse.

Premièrement, les responsables de la Fed continuent de signaler leur intention de procéder à d’autres baisses de taux cette année. Le graphique à points ("dot plot") de mars 2025, qui reflète les projections de chaque membre du Comité fédéral de l’open market (FOMC), montre des prévisions proches de celles du marché pour les prochains trimestres. La plupart des responsables estiment que l’économie ralentit progressivement, que l’inflation se normalise, et que les effets inflationnistes liés aux droits de douane sont probablement transitoires et peuvent être "ignorés".

Deuxièmement, la combinaison d’un affaiblissement économique et de chocs politiques négatifs affectant la confiance suggère que de nouvelles baisses de taux ne sont pas seulement possibles, mais peut-être même nécessaires. L’utilisation des capacités aux États-Unis, mesurée par l’état du marché du travail et la sous-utilisation industrielle, indique que l’économie tourne en deçà de son potentiel. En d'autres termes, l’offre de main-d’œuvre reste suffisante pour les postes vacants, tandis que l’activité industrielle demeure inférieure à sa tendance de long terme. Le marché du travail, qui avait atteint une tension maximale début 2023 avec un taux de chômage à 3,4 %, est désormais revenu à un niveau normalisé, à 4,5 % en février 2025. Ces conditions plaident pour un retour à des taux d’intérêt plus accommodants, c’est-à-dire inférieurs au seuil neutre estimé à environ 4 %.

En résumé, malgré une inflation toujours supérieure à la cible et des pressions inflationnistes potentielles à court terme liées aux tarifs douaniers, la Fed devrait poursuivre les baisses de taux en 2025. Cela s’inscrit dans un contexte d’affaiblissement de l’économie et dans le besoin d’adopter une politique monétaire moins restrictive (actuellement à 4,5 %) pour atteindre un niveau plus accommodant (inférieur à 4 %), afin d’éviter une décélération économique plus marquée, voire une récession.