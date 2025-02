QNB partenaire de la 16ème édition du Africa Banking Forum

QNB, participe à la 16ème édition du Africa Banking Forum, organisé par One Africa Forums du 18 au 20 février 2025 à l'hôtel Sheraton à Tunis.

Soucieux de soutenir l'innovation dans le secteur bancaire et de promouvoir le développement durable, QNB a soutenu cet événement qui a réuni près de 400 participants, incluant des représentants du secteur bancaire et des experts de 30 pays africains, pour échanger autour des dernières évolutions du secteur en Afrique.

La participation de la banque à ce forum s’inscrit dans le cadre de la stratégie ESG (Environnement Social Gouvernance) et son engagement à favoriser l’échange d’expertises et la collaboration avec les institutions financières régionales et internationales.

Elle illustre également la vision stratégique du Groupe QNB, qui place l’innovation et le développement durable au cœur de ses priorités, dans le but de créer un environnement financier plus moderne et plus résilient.

Cette participation comprenait l’intervention de M. Lotfi Debbabi, CEO de QNB Tunisia, où il a présenté le rôle des banques dans la réalisation des objectifs de développement durable et l’importance de l’innovation dans la croissance économique. Il a souligné que les banques jouent un rôle clé dans le soutien des projets de développement à travers des solutions financières innovantes, adaptées aux nouvelles exigences des marchés.

Il a également insisté sur le fait que l’innovation dans le secteur bancaire ne se limite pas aux produits et services, mais qu’elle est essentielle pour améliorer l’efficacité opérationnelle des banques et faciliter l’accès des entreprises et des particuliers aux financements favorisant par conséquent la croissance économique.

QNB Tunisia est présent dans 11 gouvernorats avec 25 agences, dont deux agences dédiées à la clientèle premium situées sur l’avenue Mohamed V à Tunis et à Sousse, ainsi que trois centres d’affaires destinés aux entreprises à Tunis et Sousse et un bureau de change situé à l’aéroports de Tunis-Carthage.