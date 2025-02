Le mystère des anguilles Méditerranéennes - Un voyage héroïque de la mer des Sargasses : Aux lacs, lagunes et fleuves

Par Zouhaïr Ben Amor. Dr. En Biologie Marine - Les espèces qui vivent en eau douce mais migrent vers la mer pour se reproduire sont appelées espèces catadromes. Un exemple emblématique est l'anguille européenne (Anguilla anguilla), qui passe la majeure partie de sa vie en eau douce et migre vers la mer des Sargasses pour se reproduire. Inversement, Les saumons sont des poissons anadromes, c'est-à-dire qu'ils vivent principalement en mer mais remontent les cours d'eau douce pour se reproduire.

La reproduction des anguilles européennes (Anguilla anguilla) et américaines (Anguilla rostrata) dans la mer des Sargasses est un mystère fascinant de la biologie et de la migration animale. Pendant longtemps, personne n'avait observé ces anguilles en train de frayer, et ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont pu confirmer leur cycle de vie. Les anguilles méditerranéennes appartiennent à la même espèce que les anguilles européennes (Anguilla anguilla) et suivent un cycle de vie similaire. Elles naissent également dans la mer des Sargasses, à des milliers de kilomètres, et effectuent une migration impressionnante pour atteindre les eaux intérieures de la Méditerranée. Cependant, leur parcours présente quelques spécificités en raison des particularités des courants marins et des accès aux bassins méditerranéens.

Un voyage extraordinaire vers la mer des Sargasses

Les anguilles naissent dans la mer des Sargasses, une zone située dans l'Atlantique Nord, caractérisée par de vastes nappes d'algues flottantes. Les adultes, venant d'Europe et d'Amérique du Nord et de Méditerranée, parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre ce lieu de ponte. Une fois arrivées, elles frayent en profondeur (entre 400 et 700 mètres) avant de mourir. Les œufs donnent naissance à des larves appelées leptocéphales, transparentes et en forme de feuilles de saule. Ces larves sont transportées par le courant du Gulf Stream vers les côtes européennes (pour Anguilla anguilla) ou américaines (pour Anguilla rostrata). Ce voyage dure entre un et trois ans. Contrairement aux anguilles qui remontent vers l’Atlantique Nord, celles destinées à la Méditerranée doivent emprunter un itinéraire particulier:

• Elles sont d’abord entraînées par le Gulf Stream, qui les pousse vers l’est de l’Atlantique.

• Ensuite, elles sont déviées par les courants marins qui les dirigent vers le détroit de Gibraltar, principal point d’entrée dans la Méditerranée.

Ce passage par Gibraltar est un goulot d’étranglement, car il peut ralentir ou limiter l’entrée des larves en fonction des courants et de leur force.

À l’approche des côtes méditerranéennes, les leptocéphales se transforment en civelles (ou pibales), de petites anguilles translucides. Celles qui réussissent à traverser Gibraltar s'installent dans:

• Les lagunes.

• Les fleuves méditerranéens.

• Les lacs et autres zones humides côtières.

En Tunisie, particulièrement dans le lac Nord de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul.

Là, elles poursuivent leur croissance en devenant anguilles jaunes, stade où elles peuvent vivre entre 5 et 20 ans en eau douce ou saumâtre.

La migration de retour vers la mer des Sargasses

Arrivées à maturité (entre 10 et 20 ans selon les conditions), les anguilles subissent un dernier changement: elles deviennent des anguilles argentées, prêtes pour la migration de reproduction. Elles quittent les eaux douces et retournent vers la mer des Sargasses, parcourant jusqu'à 6000 km sans s’alimenter, en utilisant leurs réserves énergétiques. Pour les anguilles méditerranéennes leur itinéraire est plus difficile que celui des anguilles atlantiques, car elles doivent franchir le détroit de Gibraltar, souvent contre des courants forts. Cette difficulté pourrait expliquer pourquoi certaines populations d’anguilles méditerranéennes sont moins représentées dans les zones de frai.

Comment les anguilles retrouvent-elles leur chemin?

Le mécanisme précis de leur navigation reste un mystère, mais plusieurs hypothèses existent:

• L'olfaction: elles pourraient reconnaître des composés chimiques présents dans l'eau.

• Le champ magnétique terrestre: elles utiliseraient un sens magnétique pour s'orienter (comme les tortues marines).

• Les courants océaniques: elles pourraient se laisser guider par les flux marins dominants.

Spécificités et menaces des anguilles en Méditerranée

Les populations d’anguilles en Méditerranée sont soumises aux mêmes menaces que celles des autres régions, avec des facteurs aggravants:

• La surpêche des civelles: en Méditerranée, elles sont très recherchées dans la gastronomie, notamment en Espagne et en Italie.

• Les barrages et obstacles fluviaux: beaucoup de rivières méditerranéennes sont fragmentées, empêchant la libre circulation des anguilles.

• La pollution et la salinisation des lagunes: des zones essentielles pour les anguilles, comme la Camargue ou le delta du Nil, sont menacées par la pollution et l’urbanisation.

• Le changement climatique: les modifications des courants marins, notamment au niveau du détroit de Gibraltar, pourraient perturber leur migration.

Un enjeu de conservation

Face à ces menaces, plusieurs programmes de conservation ont été mis en place en Méditerranée:

• Installation de passes à poissons pour aider les anguilles à migrer.

• Restriction de la pêche aux civelles en France, en Espagne et en Italie.

• Programmes de repeuplement dans certaines lagunes pour renforcer les populations locales.

Ce cycle de vie complexe et unique en fait l’un des plus grands mystères de la biologie marine. La compréhension de leur migration reste essentielle pour leur conservation.

Malgré ces efforts, l'anguille européenne est toujours classée en danger critique d'extinction par l'UICN, et sa situation en Méditerranée reste préoccupante.

Zouhaïr Ben Amor

Dr. En Biologie Marine