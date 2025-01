The Landlord: Révolutionner la location saisonnière haut de gamme en Tunisie et au-delà

Depuis sa création, The Landlord redéfinit les standards de la location saisonnière. Née d’une vision audacieuse, l’entreprise tunisienne est aujourd’hui une référence incontournable dans l’hospitalité haut de gamme. Alliant technologie de pointe, excellence opérationnelle et une approche centrée sur la qualité, The Landlord offre une expérience unique, tant pour les locataires que pour les propriétaires.

Une vision ambitieuse pour une success story tunisienne

Fondée par Farouk et Sarah Ben Achour, The Landlord est le fruit d’un constat simple mais crucial: la Tunisie manquait d’une solution professionnelle et structurée pour les locations saisonnières haut de gamme. Depuis ses débuts en 2019, l’entreprise s’est donnée pour mission de proposer une alternative premium à la location classique, tout en valorisant les atouts du pays et en répondant aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Villa Moderne à Hammamet

L’une des clés de ce succès réside dans la mise en place d’une charte qualité rigoureuse, véritable pilier de l’entreprise. Tous les logements listés sur la plateforme sont soigneusement sélectionnés selon des critères stricts:

• Sécurité: Les propriétés doivent répondre à des normes élevées pour garantir un séjour sans souci.

• Équipements modernes: De l’ameublement à la connectivité, chaque détail compte pour offrir une expérience de luxe.

• Localisation stratégique: Les biens sont situés dans les zones les plus prisées.

Grâce à cette approche, The Landlord a su gagner la confiance des propriétaires et des locataires, devenant rapidement une marque synonyme de qualité et d’excellence.

Une croissance internationale qui débute

Appartement de 240 m2 sur la celèbre avenue Montaigne

L’année 2024 a marqué un tournant dans l’histoire de The Landlord, avec une expansion ambitieuse en France. Désormais, l’entreprise gère plus de 100 propriétés exclusives, réparties entre:

• La Tunisie: Des villas en bord de mer à Raf Raf, des appartements raffinés à Gammarth, et des résidences familiales à Hammamet, chacune incarnant le charme unique du pays.

• La France: À Paris et Nice, plus de 10 logements prestigieux, situés dans des quartiers prisés comme le Marais ou la Promenade des Anglais, attirent une clientèle internationale à la recherche d’élégance et de confort.

Ce développement stratégique reflète la vision globale de The Landlord: devenir un acteur incontournable dans l’hospitalité haut de gamme sur plusieurs marchés clés.

Appartement à Paris avec vue sur tour eiffel

Une application et une plateforme ouvertes aux meilleurs hôtes

Pour accompagner cette croissance et renforcer son rôle de pionnier, The Landlord a lancé en 2024 la première application mobile dédiée à la location saisonnière en Tunisie, tout en ouvrant sa plateforme à des hôtes partageant les mêmes standards d’excellence.

Villa avec Court de Padel à Raf Raf

Désormais, les propriétaires de biens haut de gamme, en Tunisie ou ailleurs, peuvent lister leurs propriétés gratuitement sur le site www.thelandlord.tn ou via l’application disponible sur iOS et Android.

Les fonctionnalités combinées de l’application et de la plateforme permettent une gestion simplifiée et une visibilité accrue pour tous les hôtes. Elles incluent :

• Réservations instantanées: Un processus fluide qui simplifie la mise en relation entre locataires et propriétaires.

• Messagerie intégrée: Une communication directe et efficace pour répondre rapidement aux besoins des clients.

• Notifications en temps réel: Un suivi complet des réservations, paiements et disponibilités.

• Gestion intuitive des biens: Les propriétaires peuvent gérer leurs propriétés en temps réel et suivre les performances directement depuis leur téléphone.

Avec cette stratégie double, The Landlord permet aux hôtes de bénéficier de sa réputation internationale, tout en garantissant aux locataires une expérience exceptionnelle, quel que soit le logement choisi.

Villa sur le port punique de Carthage

Rejoignez la révolution de l’hospitalité haut de gamme

Avec son slogan emblématique, Raise Your Expectations, The Landlord ne cesse de repousser les limites. Plus qu’une simple plateforme, l’entreprise crée une communauté où qualité, excellence et innovation sont au cœur de chaque expérience. Que vous soyez propriétaire d’une villa en bord de mer, d’un appartement raffiné en ville ou d’une résidence familiale, The Landlord vous offre la plateforme idéale pour valoriser votre bien et rencontrer une clientèle exigeante.

The Landlord: Interview avec les fondateurs, Farouk et Sarah Ben Achour

Dans cette interview exclusive, les fondateurs de The Landlord, Farouk et Sarah Ben Achour, reviennent sur l'histoire, les ambitions et les innovations de leur entreprise qui redéfinit les standards de la location saisonnière haut de gamme.

Comment est née l’idée de The Landlord?

Farouk : Tout est parti d’un constat simple. En Tunisie, nous avons des propriétés magnifiques, mais il manquait une solution structurée et professionnelle pour gérer ces logements et les proposer à une clientèle haut de gamme. Nous avons vu une opportunité de créer une plateforme qui offre des logements vérifiés et sécurisés, tout en facilitant le processus pour les propriétaires et les locataires.

Sarah: Notre objectif dès le départ était de dépasser les standards existants en matière de location saisonnière. Nous voulions créer un service complet, basé sur la qualité, où chaque détail est pensé pour offrir une expérience exceptionnelle.

Quels ont été les moments clés de votre parcours depuis 2019?

Sarah: Le lancement en 2019 a été un véritable défi, mais nous avons rapidement gagné la confiance de nos clients grâce à notre charte qualité rigoureuse. Cette charte garantit des logements sécurisés, bien équipés, et situés dans des emplacements stratégiques comme La Marsa, Sidi Bou Saïd ou Hammamet.

Farouk: En 2024, nous avons franchi une étape importante en nous lançant sur le marché international, notamment en France. Aujourd’hui, nous gérons plus de 100 propriétés, réparties entre la Tunisie et des destinations prestigieuses comme Paris et Nice. Cette expansion marque un tournant pour nous et confirme notre vision globale.

Parlez-nous de votre application mobile. Pourquoi est-elle une première en Tunisie?

Farouk: Nous sommes très fiers d’avoir lancé la première application mobile en Tunisie dédiée à la location saisonnière. Elle permet aux locataires de réserver en quelques clics et aux propriétaires de gérer leurs biens facilement et efficacement.

Sarah: L’application combine simplicité et performance. Elle propose des fonctionnalités comme les réservations instantanées, une messagerie intégrée, des notifications en temps réel, et une gestion intuitive des biens. Nous avons voulu offrir un outil qui simplifie la vie des utilisateurs tout en garantissant une qualité de service irréprochable.

Votre plateforme est désormais ouverte à d’autres hôtes. Qu’est-ce que cela signifie?

Sarah: Cela signifie que tout propriétaire partageant nos valeurs de qualité et d’excellence peut désormais lister gratuitement son bien sur notre plateforme, à condition de respecter notre charte qualité. C’est une belle opportunité pour les hôtes de valoriser leurs propriétés et d’atteindre une clientèle exigeante.

Farouk: Cette ouverture reflète notre volonté de créer une communauté d’hôtes engagés. Nous leur offrons une visibilité internationale, un accès à des outils performants, et la possibilité de rejoindre une marque reconnue pour son excellence.

Quels sont vos objectifs pour les années à venir?

Farouk: Nous avons de grandes ambitions. Nous prévoyons d’étendre notre activité à des marchés comme Dubaï, le Maroc et l’Algérie. Nous travaillons également sur un logiciel professionnel pour les acteurs de la location courte durée, afin de leur offrir une solution complète pour gérer leurs opérations.

Sarah: Nous voulons aussi continuer à innover et à renforcer notre communauté. Créer une expérience d’hospitalité exceptionnelle, où la qualité est au cœur de chaque interaction, reste notre priorité absolue.

Quel message souhaitez-vous adresser à vos utilisateurs, locataires et propriétaires?

Sarah: Merci pour votre confiance. The Landlord ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans nos utilisateurs. À nos locataires, nous promettons de continuer à vous offrir des séjours uniques, dans des logements de qualité.

Farouk: Aux propriétaires, nous disons : rejoignez-nous. Profitez de notre plateforme, de notre application et de notre réseau international pour valoriser vos biens et attirer une clientèle premium. Ensemble, nous pouvons redéfinir les standards de l’hospitalité.

Pourquoi avez-vous choisi "Raise Your Expectations" comme slogan?

Sarah: Parce que c’est exactement ce que nous voulons offrir : une expérience qui dépasse les attentes, que ce soit pour nos locataires ou pour nos propriétaires. C’est un engagement à viser toujours plus haut et à repousser les limites de l’excellence.

Rejoignez The Landlord dès aujourd’hui

Avec une plateforme et une application innovantes, un réseau international et un engagement envers la qualité, The Landlord est bien plus qu’un service de location saisonnière. C’est une invitation à réinventer l’hospitalité.

Rejoignez-nous sur www.thelandlord.tn ou www.thelandlord.fr et découvrez une nouvelle manière de voyager et de louer vos biens.