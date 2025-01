Francesca Albanese à Tunis : Le peuple palestinien est absolument héroïque (Album photos)

« Le peuple palestinien a fait preuve d’une endurance, d’une résistance et d’une profonde conviction en la justesse de sa cause. Il est exceptionnel, il est héroïque ! » C’e ce qu’a affirmé Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Invitée d’une conférence-débat organisée mardi 20 janvier 2025 par le Laboratoire du droit international, européen et des relations Maghreb-Europe (LR-DIERME) de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (FSJPST), elle a souligné que les crimes de guerre dont les Palestiniens sont victimes ne datent pas seulement des 15 derniers mois, mais remontent à de longues décennies, dans un assourdissant silence international. Elle a appelé à persévérer dans la documentation et la dénonciation de ce génocide et la poursuite de ses auteurs et interpellé la conscience universelle pour faire cesser une grande injustice et un violent massacre.

Francesca Albanese, est l’auteure de nombreux rapports qui font référence en la matière. « Chercheuse affiliée à l’Institute for the Study of International Migration de l’Université de Georgetown et conseillère principale en matière de migration et de déplacement forcé pour le groupe de réflexion Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD), elle a cofondé le Global Network on the Question of Palestine (GNQP), une coalition de professionnels et d’universitaires de renom sur la question d’Israël et de la Palestine. »

Son intervention à la FSJPST devant un large auditoire d’universitaires a suscité un vif débat sur ce génocide. « Les pertes humaines, particulièrement parmi les civils et les enfants, comme l’a rappelé la professeure Salwa Hamrouni, directrice du (LR-DIERME), témoignent clairement d’une stratégie d’effacement progressif, que l’on peut aisément qualifier d’effacement colonial par le génocide. »



