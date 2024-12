La Banque de Tunisie primée meilleure banque en Tunisie par The Banker

Lors de la cérémonie annuelle des awards organisée le mercredi 04 décembre 2024 à Londres, La Banque de Tunisie renoue avec le prix ‘Bank of the year - Tunisia’ décerné par le prestigieux magazine «The Banker», édité par le Financial Times et à laquelle ont participé des banques internationales de premier rang.

Lu dans plus de 120 pays, The Banker Magazine, dont le lectorat se compose essentiellement des premiers dirigeants dans le monde de la Finance, est la première source d’information et d’analyses de data pour l’industrie bancaire et financière au monde.

Chaque année le magazine décerne le prix «Bank of the Year» aux banques qui affichent la meilleure performance générale dans leurs pays.

C’est avec une grande fierté que la Banque de Tunisie reçoit ce prix qui vient récompenser le travail et l'expertise de celles et ceux qui s’engagent au quotidien et auprès de ses clients et partenaires.

Au-delà des performances financières, cette distinction reflète l’accent mis par la banque sur des produits répondant à la fois à des besoins spécifiques de proximité pour notre clientèle d’entreprise notamment les TPME et à une ambition d’accessibilité aux services financiers via des canaux de banque à distance et du digital.

L’engagement de la Banque de Tunisie à faire progresser la transformation numérique a été également mis à lumière par les membres du jury du prix ‘Bank of the year - Tunisia’ qui précisent que la Banque de Tunisie œuvre pour: «développer une culture d’excellence dans la poursuite de la transformation numérique. Selon la Banque de Tunisie, l’objectif à long terme est de positionner l’innovation comme un moteur de croissance indépendant pour l’entreprise».

Forte de la solidité de ses fondamentaux, La banque a également mis en œuvre une nouvelle stratégie commerciale, qui comprend une refonte organisationnelle et une segmentation par marché capable d’assurer efficacité, proximité et agilité de son dispositif opérationnel.

Cette récompense est aussi la marque d’une pertinence dans les choix stratégiques de son Plan de Développement Stratégique 2023-2027 mettant au cœur de ses intérêts et en toutes circonstances ses clients, et ce en s'adaptant à l’évolution du métier et aux défis d’un contexte global en pleine mutation.

Ce prix ‘Bank of the year - Tunisia’ de 2024 vient à coïncider avec le 140ème anniversaire de la Banque de Tunisie. Une longue et riche histoire qui relate un parcours au cours duquel la Banque a su se réinventer sans cesse pour accompagner les mutations de son temps.

Souligner ces 140 années d'existence, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont participé généreusement et/ou continuent à participer avec pugnacité à cette belle et longue aventure qui façonne la Banque de Tunisie d’aujourd’hui et de demain.

Restée fidèle à ses principes d’une Enterprise engagée, la banque continue à contribuer au développement des économies locales, des grands travaux d’intérêt public et des projets économiques structurants.

La Banque de Tunisie continue à œuvrer pour confirmer son statut de banque dégageant durablement de la valeur pour ses clients, de la richesse et de la visibilité à son marché.

Elle est déterminée à marquer, humblement, son engagement mais aussi efficacement, pour que son projet puisse impacter la vie de nos concitoyens pour une société plus juste et inclusive.