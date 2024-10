L'or est-il prêt à continuer d'atteindre de nouveaux sommets ?

Le rôle de l’or dans un portefeuille a toujours suscité une grande controverse. D’un côté, les partisans soulignent l’importance du métal précieux comme un élément clé de diversification, servant également de refuge contre l’inflation, les conflits internationaux et les troubles civils. De l’autre, les détracteurs estiment que l’or est un vestige d'un temps ancien, une marchandise non productive avec une utilité limitée et une faible valeur tangible.

Ces dernières années, il est indéniable que l’or a renforcé les portefeuilles mondiaux diversifiés. En fait, l’or a atteint 2 615 USD par once, enregistrant des sommets consécutifs pendant plusieurs mois. Depuis la pandémie, l’or a surperformé la plupart des autres principaux indices d’actifs, y compris les actions mondiales, les obligations d’État et les matières premières.

Rendements des actifs depuis la pandémie de Covid-19

(% de variation pour différents actifs depuis décembre 2019) Sources: Bloomberg, QNB analysis

Il est important de noter que l'or a récemment démontré sa valeur durable en tant que protection contre l'inflation. À la suite de la pandémie de Covid-19, les autorités monétaires des économies avancées ont été confrontées à des défis importants en raison d'une forte hausse de l'inflation. Cela a suscité des inquiétudes concernant le rythme rapide de déclin de la « valeur réelle de l'argent », car un plus grand nombre d'unités de monnaie serait nécessaire pour acheter le même panier de biens et de services. Sans surprise, pendant cette période de forte inflation, les prix de l'or ont grimpé par rapport à la plupart des principales devises, compensant largement l'effet des augmentations des prix à la consommation. Cela a offert une affirmation convaincante de la croyance bien établie selon laquelle l'or est une couverture efficace contre les pressions inflationnistes.

Inflation accumulée post-pandémie vs rendements de l'or

(% de variation pour différentes devises depuis décembre 2019) Sources: Haver, QNB analysis

Cependant, alors que la désinflation progresse grâce à la normalisation des chaînes d'approvisionnement, l'or peut-il continuer à bien performer à moyen terme ? Le métal jaune brillant est-il sur le point de connaître une correction ou une période de sous-performance significative ?

Selon nous, malgré des perspectives d'inflation largement normalisées dans la plupart des économies avancées, les conditions macroéconomiques mondiales restent favorables à l'or. Trois facteurs principaux soutiennent cette position.Premièrement, le cycle de politique monétaire aux États-Unis et en Europe est désormais un moteur pour les prix de l'or. Ces dernières années, les liquidités ou les titres d'État à court terme offraient des rendements nominaux élevés, augmentant ainsi les coûts d'opportunité de la détention d'or. Bien que les rendements nominaux restent encore bien supérieurs à ceux d'avant la pandémie dans la plupart des économies avancées, cette dynamique devrait changer de manière significative au cours des 24 prochains mois. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient abaisser leurs taux directeurs de 250 et 150 points de base, respectivement. Cela signifie que les liquidités et les titres d'État à court terme seront moins attractifs en tant qu'options d'investissement, ce qui favorisera les investissements alternatifs tels que l'or.

Deuxièmement, les mouvements des devises devraient également jouer un rôle dans le soutien des prix de l'or. Historiquement, les prix de l'or sont inversement corrélés au dollar américain (USD), les prix de l'or augmentant lorsque le dollar baisse, et vice versa. Une évaluation du dollar indique qu'il est surévalué d'environ 9 %, ce qui nécessite un ajustement important. Un dollar moins fort accroît le pouvoir d'achat du reste du monde pour les matières premières libellées en USD, telles que l'or, ce qui stimule la demande globale et soutient les prix.

Troisièmement, l'environnement économique mondial actuel reste marqué par des incertitudes géopolitiques, telles que la guerre russo-ukrainienne, les conflits persistants au Moyen-Orient, et les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique. Ces facteurs peuvent augmenter la prime de risque des actifs traditionnels, poussant les investisseurs à se tourner vers des instruments de couverture alternatifs. L'attrait de l'or a été renforcé par des tendances à long terme, telles que l'intensification de la rivalité économique entre l'Occident et l'Orient, la diminution de la coopération internationale, la multiplication des différends commerciaux, l'escalade de la polarisation politique, et la "militarisation" des relations économiques par le biais de sanctions.

Dans une ère marquée par une plus grande instabilité géopolitique, le statut de l'or en tant qu'actif tangible et neutre sur le plan juridictionnel, pouvant servir de garantie sur divers marchés, devient de plus en plus important. Reflétant cette tendance, les banques centrales mondiales accumulent de l'or à un rythme jamais vu depuis des générations, ce qui soutient une demande institutionnelle stable à long terme.

En résumé, malgré la désinflation rapide à l'échelle mondiale et les gains importants réalisés par l'or ces dernières années, les conditions mondiales restent favorables au métal précieux. Les prix de l'or devraient encore être soutenus par l'assouplissement de la politique monétaire des principales banques centrales, la dépréciation du dollar et les fractures géopolitiques.