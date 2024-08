Katoussi, Ferjani et Jendoubi, médaillés olympiques à Paris 2024, ouvrent de nouvelles voies au sport tunisien (Album photos)

Performances et valeurs ! Recevant les trois athlètes tunisiens médaillés aux Jeux olympiques de Paris 2024, qui ont été décorés par le président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a rendu hommage à leur accession au podium qui ouvre la voie à leurs sports, le taekwondo et l’escrime, mais aussi à tous les sports tunisiens. « Ils ont été sacrés, au titre de sports individuels, dans une célébration d’efforts collectifs », a-t-il souligné. Firas Katoussi qui a remporté la médaille d’or (taekwondo), Farès Ferjani la médaille d’argent (sabre) et Khalil Jendoubi la médaille de bronze (taekwondo), reçus vendredi matin par le ministre en présence des présidents de leurs fédérations et des membres de leurs staffs techniques et administratifs, étaient aux anges.

« Vous avez rendu visibles ces sports, suscité l’engouement des Tunisiens en leur faveur, attiré l’attention des partenaires qui souhaitent les accompagner, encouragé de nombreux parents à y inscrire leurs enfants et offert à la Tunisie un nouveau motif de joie et de fierté », leur dira-t-il.

« Ce qui est remarquable, ajoutera Kamel Deguiche, c’est que nos athlètes se distinguent par leurs performances sportives médaillées, et par leur engagement citoyen et patriotique. Nous devons pérenniser cette réussite et cdet esprit dans un effort de longue haleine, élargir la pyramide de la pratique sportive, doubler et plus les effectifs des licenciés pour les porter de 200.000 à 500.000, promouvoir l’émergence des sportifs de haut niveau, et y mobiliser les moyens appropriés. Un travail de fond pour étendre la pratique et renouveler les élites sportives».