Les grandes retrouvailles de la famille diplomatique tunisienne, en conférence annuelle (Album photos)

Ils sont venus de Pékin, Washington, Oslo, Pretoria, et autres villes et capitales des quatre continents, où ils représentent dignement et avec compétence la Tunisie. Ambassadeurs, représentants-permanents, consuls généraux et consuls participent en effet pour la première fois après trois ans d’interruption à leur conférence annuelle, tenue mercredi à Tunis. Deux autres nouveautés marquent cette conférence. D’abord, elle se tient au siège de l’Académie diplomatique, récemment inaugurée. Ensuite, les ambassadeurs accrédités en Tunisie ont été conviés à l’ouverture de ses travaux, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Les grandes retrouvailles de la famille diplomatique tunisienne à la faveur de cette conférence ont été empreintes d’émotions et de souvenirs partagés. Pour la plupart, ils ne se sont pas vus depuis des années, retenus d’abord par le Convid-19, puis se contentant de conférences en ligne et non en présentiel. L’évocation des membres de la famille, de la scolarité des enfants, des évènements heureux survenus, et de leurs pays de résidence ont alimenté des conversations très conviviales qui se poursuivront tout au long de la journée.

Le discours prononcé par le ministre Ammar était très attendu pour le rappel des fondamentaux et l’explication des positions de la diplomatie tunisienne. Les participants y puiseront une matière utile à l’accomplissement de leur mission. Aussi, quatre séances thématiques sont au programme, à savoir :

• Le rôle de la diplomatie dans le renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique, et l’appui aux industries nationales: communication des ministres de l’Industrie des Mines et de l’Energie, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche maritime

• Le développement des mécanismes de communication et de coordination en vue d’améliorer les services consulaires: communication du ministre de l’Intérieur, puis du directeur général des Affaires consulaires

• L’emploi du patrimoine civilisationnel et culturel au service de la Tunisie: communication du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé des Affaires culturelles, puis du ministre du Tourisme

• La rationalisation de l’action administrative et financière: communication de la ministre des Finances, puis du président de l’ISIE.

Des recommandations seront formulées et présentées lors de la séance de la clôture, en fin de journée.

