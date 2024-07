Ridha Bergaoui: La figue, un fruit exceptionnel, super bon

De tout temps, le figuier a été l’ami de l’homme et l’a accompagné dans son périple depuis plus de 10 000 ans. Les figues sont des fruits délicieux, sucrés, nutritifs et bien appréciés par la plupart d’entre nous.

En réalité, la figue n’est pas un fruit. En botanique, un fruit est le produit de la fécondation d’une ou de plusieurs ovules, qui provoque le développement de l’ovaire. A maturité, la fleur se transforme en fruit et les ovules en graines. Le fruit sert en fait au développement et à la protection des graines. La figue est un «faux fruit» ou une «inflorescence», et les véritables fruits se trouvent à l’intérieur au fond de ce sac charnu. Ce sont les milliers de petits grains, un peu durs qui craquent sous la dent, scientifiquement appelés «akènes» et qui baignent dans la masse charnue.

Le miracle de la pollinisation chez le figuier

Quoique certains figuiers cultivés puissent produire des fruits par parthénocarpie (sans fécondation), la fécondation est généralement indispensable pour le développement et la maturation de la figue. Le figuier est un arbre monogame avec des arbres mâles et d’autres femelles. Par ailleurs, les fleurs se trouvent emprisonnées à l’intérieur de la figue, difficiles d’accès. Ceci constitue un problème pour la pollinisation et le transport du pollen des arbres mâles aux figues des arbres femelles.

Au fait, la pollinisation (ou caprification) est réalisée grâce à une petite guêpe (d’à peine 1 à 2 mm), spécifique au figuier, appelée blastophage. Les blastophages naissent et se développent à l’intérieur des fruits des figuiers sauvages ou caprifiguiers.

Au mois de juin-juillet, les femelles ailées en sortent en emportant avec elles le pollen (dhokkar en arabe ) et se mettent à chercher les figuiers cultivés femelles. Elles pénètrent dans les figues par le petit opercule situé à la base du fruit, tout en perdant leurs ailes. Elles fécondent la figue et meurent emprisonnées à l’intérieur. C’est grâce à ces petits insectes que la figue se développe et nous donne ce fruit juteux, rafraîchissant et délicieux. Pour assurer la caprification, l’agriculteur doit soit amener lui-même des fruits mâles (contenant les blastophages à l’intérieur) et les déposer, sous forme d’un chapelet de 6 ou 8 fruits, sur l’arbre femelle (l’opération doit être répétée plusieurs fois en fonction de la croissance des fruits et des conditions climatiques), soit planter des figuiers mâles à l’intérieur du verger, à raison d’un arbre pour 20 figuiers femelles. Les blastophages se chargeront de transporter le pollen des figuiers mâles aux figuiers femelles.

Nombreux bienfaits sur la santé

Une bonne figue pèse entre 60 et 100 g. La figue fraîche est un fruit très agréable, succulent, juteux, doux et mielleux. Elle peut être consommée entière avec sa peau. Riche en eau et en sucres, elle est rafraîchissante et tonifiante. C’est également une excellente source de minéraux (fer, magnésium, calcium…) et vitamines. Elle ne contient pas de lipides. C’est un fruit qui convient à tous sans restriction. Riches en fibres, les figues favorisent la digestion et le transit et donnent l’impression de satiété, ce qui aide à garder la ligne tout en se faisant plaisir. Sa richesse en antioxydants est un atout pour combattre le vieillissement cellulaire et de nombreuses maladies chroniques. La richesse des figues en fibres et antioxydants peut aider à stabiliser la glycémie chez les personnes atteintes de diabète du type 2. Toutefois, en raison de leur richesse en sucres, il convient de les consommer avec modération. Une figue, fraîche ou séchée, peut être un coupe-faim intéressant au cours de la journée pour retrouver son tonus et son énergie. Pour les athlètes et les sportifs, la figue représente un apport nutritif de grande valeur. Les figues séchées ou «chriha (شريحة) », conservées dans de l’huile d’olive et consommées avec du pain, représentent un excellent aliment associant les bienfaits très connus des figues et ceux de l’huile d’olive. Un petit déjeuner de « bsissa » aux figues est un excellent plat traditionnel très apprécié et très savoureux.

Les figues peuvent être utilisées pour garnir des gâteaux, des tartes, des biscuits et autres pâtisseries (les makrouds aux figues, par exemple). Douce, sucrée et fraîche, la figue peut être consommée en frais mais également pour préparer des plat raffinés et appétissants en salade, ou farcie comme des tomates ou des courgettes. Les feuilles peuvent également être utilisées en cuisine pour envelopper et parfumer les plats.

Usages en médecine populaire

A côté des apports nutritifs très importants et des bienfaits sur la santé très intéressants des figues, d’autres parties du figuier ont été également utilisées, depuis longtemps, en médecine populaire, à des fins thérapeutiques. L’infusion de la poudre de figues torréfiées (café des figues) est traditionnellement utilisée pour lutter contre les bronchites et la coqueluche. Des études récentes ont montré l'effet antidiabétique bénéfique des feuilles du figuier. Une décoction normaliserait le taux du sucre sanguin et permettrait de diminuer le taux de triglycérides. Les feuilles préalablement bouillies peuvent être appliquées en cataplasmes sur des tumeurs inflammatoires. Les bourgeons sont utilisés pour calmer le stress, l’anxiété et améliorer le transit digestif. Les bourgeons du figuier sont les plus utilisés en gemmothérapie, les plus connus et les meilleurs au goût.

Comme tous les arbres de la famille des ficus, le figuier secrète un liquide blanc, laiteux qui s’écoule en brisant un rameau, en arrachant une feuille ou en cueillant une figue. C’est le latex, riche en un composé spécifique appelé ficine. Le latex est très amer et très désagréable. C’est un moyen de défense du figuier pour se protéger contre les parasites et prédateurs. C’est un produit caustique et irritant qui a été longtemps utilisé pour se débarrasser des verrues et des cors.

Production de figues en Tunisie

La Tunisie produit chaque année autour de 30 000 tonnes de figues provenant particulièrement des gouvernorats de Béja, Siliana, Sfax, Gabès, Médenine et Gafsa. A Djebba (gouvernorat de Béja), une association œuvre pour l’encadrement des producteurs et la promotion de la figue de Djebba. Cet excellent produit spécifique à la région a obtenu, depuis 2012, la première certification AOC (appellation d’origine contrôlé), label de qualité et d’authenticité. La variété cultivée est le «Bouhouli», une variété violette qui donne deux récoltes de figues d’un excellent goût, très parfumées et très riches en éléments nutritifs.

La Tunisie dispose de nombreuses variétés de figuiers (qui n’ont pas fait l’objet de sélection). On trouve des variétés à fruits parthénocarpiques et d’autres qui ont besoin de pollinisation. On distingue des variétés bifères et des variétés unifères. Les variétés bifères donnent deux récoltes par an. Une première récolte de figues appelées « figues-fleurs ou bither » de juin à juillet. Ce sont des figues qui ont commencé à se développer l’année précédente et qui terminent leur développement le printemps d’après. Elles sont généralement issues par parthénocarpie. La deuxième récolte donne des fruits, appelés «figues d’automne ou karmous», entre août et septembre. A l’intérieur de chaque groupe, on a des figues de différentes couleurs de peau : les figues vertes (ou blanches), les grises (ou rouges) et les noires (ou violettes). Les variétés Zidi, Soltani, Temri, Bither akhal, Bither abdioth… sont de plus en plus cultivées. Quoique toutes douces, sucrées, succulentes et parfumées, certaines différences existent entre les diverses variétés de figues. Les figues vertes sont généralement plus précoces que les figues noires. Elles ont la chair blanche tirant vers le rose, elles sont souvent utilisées pour en faire des figues séchées ou pour la cuisson comme les tartes et gâteaux. Les figues noires ont la peau plus ferme, une chair rouge, très sucrée et très parfumée.

Quelques informations complémentaires sur la figue

Blastophage : l’insecte pollinisateur est très spécifique à la figue. C’est une petite guêpe qui vit à l’intérieur des fruits des figuiers mâles sauvages (caprifiguiers) et qui meurt dans les fruits des figuiers cultivés après avoir fécondé les fleurs femelles. Le figuier ne peut être fécondé que par ce blastophage qui ne peut exister que grâce au figuier. Aucun autre insecte pollinisateur n’est capable de transporter le pollen du figuier mâle aux figues femelles.

Bither : ce terme désigne les figues-fleurs. Il provient certainement du terme «bifède» qui désigne les variétés de figues qui donnent deux récoltes par an. La première est appelée «Bither» et la seconde «Karmous».

Dissémination par les oiseaux: les oiseaux jouent un rôle important dans la dissémination du figuier en mangeant les figues et en rejetant dans leurs fientes les petites graines, parfois très loin du figuier de départ.

Expression mi-figue mi-raisin: il semble que certains marchands de Corinthe (Grèce), qui vendaient d-es raisins secs, y ajoutaient des figues sèches considérées moins nobles. D’où l’expression mi-figue mi-raisin pour désigner quelque chose d’ambigu, une personne ou une chose qui a à la fois du bon et du moins bon.

Figue et figue de Barbarie: le cactus pousse très bien dans les régions chaudes du Maghreb. En raison des ressemblances entre la figue et le fruit du cactus (fruit en forme d’un sac charnu avec des graines à l’intérieur), on a appelé cette dernière figue de Barbarie. Les autochtones l’appellent «Hindi» en pensant qu’il provient des Indes.

Figue verte: une figue verte issue d’une variété du type «verte ou blanche» ne deviendra jamais rouge ou grise et restera verte même après maturation.

Figues et athlètes: en raison de sa richesse en sucres et son effet tonique, la figue a été longtemps utilisée, dans l’antiquité, comme base des régimes des athlètes durant les compétitions olympiques.

Figue et foie: il y a très longtemps, les Egyptiens gavaient les oies avec des figues. Le foie gras obtenu s’appelait alors «Ficatum». Ce terme donna plus tard le nom «foie» à l’organe indispensable des animaux.

Figue et reproduction: les figues rappellent un peu les organes sexuels mâles (forme des fruits, latex, forme des fleurs à l’intérieur). Pour ces raisons, les anciens ont attribué aux figues des vertus aphrodisiaques et les utilisent pour combattre la stérilité masculine. Des études récentes confirment que la figue augmente la motilité du sperme et le nombre de spermatozoïdes.

Pour terminer, comment bien choisir une figue mûre ? Il suffit de suivre les recommandations de F. Honoré: «Pour qu’une figue soit un sucre, il faut qu’elle soit la tête penchée, la robe déchirée et la larme à l’œil».

Ridha Bergaoui