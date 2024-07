QNB accorde un prêt à hauteur de 50 Millions de Dinars à l’institution de microfinance Enda Tamweel

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a accordé un prêt de 50 millions de Dinars Tunisiens à l'institution de microfinance «Enda Tamweel» pour soutenir ses activités financières et fournir des services financiers aux petits et moyens entrepreneurs en Tunisie.

Une cérémonie a été organisée à l’occasion de la signature dudit accord de financement entre QNB et Enda Tamweel, en présence d'un certain nombre de représentants des deux institutions respectives.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe QNB de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation et de soutenir les startups et les PME dans les pays où il opère à travers son réseau international, afin de promouvoir la finance durable.

Enda Tamweel cherche à contribuer au développement économique, social et environnemental durable du pays et a une présence importante couvrant tous les gouvernorats du pays à travers 109 agences et 5 guichets mobiles.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences QNB FIRST à Tunis et à Sousse, 3 centre d’affaires CORPORATE pour les Entreprises à Tunis et à Sousse et 2 bureaux de change aux aéroports de Tunis Carthage et Djerba.