Faculté de médecine de Tunis : Certification ISO et hommage à d’illustres figures (la liste complète des enseignants honorés et album photos)

Après l’accréditation 2020 avec l’ambition de la maintenir en 2024 et au-delà, la certification ISO 210001/2018 : la faculté de médecine de Tunis ne saurait mieux célébrer son 60ème anniversaire. Décernée par DeuZert Allemagne, cette reconnaissance de conformité aux normes spécifique à l’enseignement supérieur, est, comme le dira le doyen, professeur Mohamed Jouini « gage de notre engagement à transformer l’accessibilité de notre faculté. Rendre notre faculté plus accessible à tous est un acquis fondamental et fondateur. »

La célébration de la certification, samedi dernier, à l’amphithéâtre cérémonial de la faculté, a été un moment de félicitation aux équipes, mais aussi d’éloges des fondateurs et de leurs successeurs et d’hommage aux enseignants retraités et à d’illustres figures. En présence du ministre de la Santé publique, Dr Ali Mrabet, et du professeur Mustapha Ferjani, ministre conseiller auprès du Président de la République, le doyen de la faculté n’a pas manqué de mentionner des accomplissements significatifs, récemment enregistrés. C’est ainsi qu’il a cité, en particulier, la création de nouveaux certificats d’études complémentaires et de masters allant dans la vision de la faculté (environ 75), la digitalisation, portant notamment sur la plateforme des thèses et mémoires, la plateforme des stages, en perpétuelle amélioration, ainsi que les inscriptions des étudiants des trois cycles et celle du DPC, pratiquement toutes numérisées.

Le doyen Mohamed Jouini a cependant tiré la sonnette d’alarme quant à l’exode des médecins. « Former des médecins de qualité ce qui est le cas des quatre facultés du pays, n’est pas suffisant. Essayer de les retenir en est le grand défi. » Appelant à un débat national à ce sujet, il a affirmé que « les solutions à ce problème ne peuvent être qu’internes puisque les pays de la rive nord continueront à attirer nos jeunes eu égard la forte demande de soins et leur incapacité logistique et financière à former des médecins. » Deuxième défi à relever, a-t-il souligné, « garantir la pérennisation d’une formation médicale de qualité en défendant l’enseignement public et en œuvrant à améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux. L’engagement du sommet de l'État dans cette optique n’est plus à démontrer. »

L’allocution du doyen, le professeur Mohamed Jouini

La circonstance qui nous réunit aujourd’hui a ce goût particulier des réalisations de longue haleine. Si l’iceberg est souvent cité en exemple, je préfère pour ma part le concerto, qui illustre mieux ce que nous avons accompli : un travail acharné, un rythme fluctuant, parfois accéléré, parfois ralenti, mais toujours harmonisé, pour un résultat au service de l’humain.

La circonstance qui nous réunit aujourd’hui est la célébration de la connexion entre le passé et le futur, l’articulation de ce que nos prédécesseurs nous ont légué, de nos propres réalisations et de la voie que nous traçons pour nos successeurs. Notre devise tout au long deux mandats n’était-elle pas de « consolider les acquis, réaliser des innovations et opérer les changements utiles » ?

La circonstance qui nous réunit aujourd’hui est ce galon de la certification, symbole de notre reconnaissance envers nos prédécesseurs et de notre volonté de transmettre un flambeau honorable à nos successeurs.

La circonstance qui nous réunit aujourd’hui est ainsi une source de joie profonde, amplifiée par votre présence aujourd’hui,

Chers collègues, chers amis, chers étudiants, chers invités,

La création est au cœur de notre mission, guidée par des valeurs fondamentales. La première de ces valeurs est bien entendu le travail. Malgré son étymologie évoquant la contrainte, le travail est l’essence de tout changement. Du travail, Michel Foucault, en donne cette définition à laquelle notre équipe et des générations avant nous ont intuitivement adhéré : ce qui est susceptible d’introduire une différence significative dans le champ du savoir, cela est notre mission en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, et donc dans le champ du pouvoir ; cela est notre devoir en tant que formateurs de futurs médecins compétents, et socialement responsables.

L’engagement est la deuxième valeur à laquelle nous avons adhéré. Il signifie à la fois fournir des preuves et se lier par un contrat, mais aussi choisir une voie. L’engagement signe la responsabilité. Articuler engagement et travail nous a permis de concrétiser de nombreuses réalisations significatives.

Parmi ces réalisations, citons l’obtention de l’accréditation 2020 et notre ambition de la maintenir en 2024 et au-delà. Nous avons également obtenu la certification ISO 210001/2018 par DeuZert Allemagne, spécifique à l’enseignement supérieur, gage de notre engagement à transformer l’accessibilité de notre faculté. Rendre notre faculté plus accessible à tous est un acquis fondamental et fondateur.

Ces deux couronnements sont par essence interdépendants et complémentaires en ce qu’ils assurent : créer et mettre à disposition.

Pour cela, nous avons entrepris de grands travaux :

• Création de nouveaux certificats d’études complémentaires et de masters allant dans la vision de la faculté (environ 75)

• Consolidation de l’enseignement interdisciplinaire à travers les EPU et les masterclass

• Introduction de l’enseignement des sciences humaines, du leadership, de la responsabilité sociétale et de la communication au sein de la faculté dès le premier cycle des études médicales

• Initiation précoce à la recherche et à l’éthique, intégrée dans le curriculum des études et des stages dès le premier cycle

• Introduction des stages de responsabilité sociale

• Développement d’une plateforme et de l’activité des unités et des laboratoires de recherche avec les moyens de bord.

Voici quelques-unes des grandes réalisations nécessitant un travail d’équipe incommensurable.

Je ne peux pas ne pas souligner aussi ce travail qui fait de la faculté ce qu’elle estaujourd’hui: un maillon dans le champ du développement scientifique international : sa digitalisation.

La digitalisation de notre faculté est une concrétisation, sans cesse dynamique. Certes elle est dévorante par le travail qu’elle implique en back office, mais elle donne une visibilité légitime à notre faculté, tout autant qu’elle délivre à ses utilisateurs, enseignants, étudiants et administratifs, l’accès et la connaissance nécessaire.

Je cite la plateforme des thèses et mémoires, la plateforme des stages, qui sont en perpétuelle amélioration. Les inscriptions des étudiants des trois cycles et celle du DPC sont pratiquement toutes numérisées. Nous validons bien entendu ici notre troisième valeur qui n’est autre que la transparence.

Tous ces acquis sont le fruit d’un travail d’équipe, impliquant des enseignants engagés, nombreux, aux horizons divers, et des administratifs dont le mérite est d’autant plus grand que leur nombre est limité. Notre mission est de pérenniser un enseignement médical de qualité dans notre pays, afin d’offrir aux générations futures les soins dont elles auront besoin. Ici, nous évoquons bien entendu, la nécessité de former un médecin capable, apte à répondre aux besoins de santé de la population. Des médecins avec des compétences scientifiques, cliniques et en politique de santé qui sont au diapason des besoins de la communauté et du niveau de développement de la médecine dans le monde.

Tout au long de nos deux mandats et particulièrement pendant les années de la crise sanitaire, nous avons placé parmi nos priorités le soutien et l'assistance des étudiants en difficulté qu’il s’agisse de difficultés pédagogiques, mentales ou financières.Dans ce domaine le comité de soutien aux étudiants a entrepris un travail colossal instaurant des procédures au niveau des entretiens avec les étudiants dérogataires, l’accueil des étudiants du PCEM1 et la mise en place de deux projets :

Le tutorat qui sera à sa 4ème session l’année prochaine et le mentorat qui vient de démarrer.

En tant que modèles, aux côtés de nos prédécesseurs et successeurs, nous nous engageons à incarner les valeurs d’intégrité, d’équité et de respect auxquelles s’appliquent tous les intervenants au sein de notre faculté.

Avant de conclure, je ne sauraisomettre de mentionner deux problèmes majeurs :

Le premier est celui de l’exode des médecins. Former des médecins de qualité ce qui est le cas des quatre facultés du pays, n’est pas suffisant. Essayer de les retenir en est le grand défi.Ceci impose de façon urgente un débat sérieux impliquant tous les intervenants et les décideurs afin d’apporter des solutions efficaces et réalistes.Les solutions à ce problème ne peuvent être qu’internes puisque les pays de la rive nord continueront à attirer nos jeunes eu égard la forte demande de soins et leur incapacité logistique et financière à former des médecins.

Dans tout ça, et c’est le 2ème défi, nous devons garantir la pérennisation d’une formation médicale de qualité en défendant l’enseignement public et en œuvrant à améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux. L’engagement du sommet de l'État dans cette optique n’est plus à démontrer.

Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage aux collègues qui sont partis à la retraite pendant les cinq dernières années, eux qui sont allés jusqu’ au bout de leur carrière et ont formé plusieurs générations sur 3 ou 4 décades. Qu’ils soient rassurés de notre gratitude et de notre reconnaissance.

La liste intégrale des enseignants honorés par la faculté

de Médecine de Tunis

Psychiatrie

• Zouheir El Hechmi

• Raja Labbene

• Fadhel Mrad

Pharmacologie

• Mohamed Lakhal

• Hédi Loueslati

Médecine interne

• Narjes Khalfallah

• Mohamed Habib Houmene

• Maher Beji

Chirurgie générale

• Abderraouf Cherif

• Zoubaier Ben Safta

• Ahmed Bouhafa

• Hichem Houissa

• Mohamed Essoussi

Hématologie

• Balkis Meddeb

Microbiologie

• Hasna Bouslema Ben Yaghlene

Réanimation médicale

• Mohamed Besbes

• Mohamed Salem

• Taieb Ben Abdallah

• Salah Ben Lakhal

Pédiatrie + Néonatologie

• Neji Tebib

• Mohamed Bjaoui

• Azza Samoud

• Souha Gannouni

• Nejla Ben Jaballah

• Zahra Marrakchi

• Saida Ben Becher

Médecine préventive

• Faouzi Mehdi

• Samir Ennigrou

• Mohamed Hsairi

• Mohamed Chahed kouni

• Afif Ben Salah

ORL

• Slim Touati

• Gritli

• Ghazi Besbes

Parasitologie

• Samira Khaled

Pneumologie

• Mohsen Khadhraoui

• Habib Ghedira

• Rezaieg cheikh

• Samira Marai

• Med Lamine Meghdiche

• Hichem Aouina

Médecine de travail

• Faycel Ben Sakah

• Abdelmajid Ben Jemaa

• Lotfi Ben Lelahom

• Habib Nouaigui

Neurologie

• Samir Blel

• Mohamed Fradj

Médecine légale

• Nabil Ben Salah

Urologie

• Mohamed Chebil

Orthpédie

• Mondher Mbarek

• Lotfi Nouisri

• Hamadi Lebib

• Lamjed Tarhouni

Gynécologie

• Hedhili Oueslati

• Med Radhouene Rachdi

Biochimie

• Jouda Chihi Gharbi

Néphrologie

• Fethi Younsi

Infectieux

• Ahmed Ghoubontini

• Noureddine Bouzouia

• Hanene Tiouiri

Immunologie

• Ridha Barbouche

• Yosr Gorgi

• Faycel Hadj Sassi

• Hechmi Louzir

Chirurgie carcinologique

• Khaled Ben Rahal

• Monia Hchiche

Cardiologie

• Habiba Drissa

• Souraya Youssef

• Salem Kachboura

Anapath

• Med Samir Boubaker

• Nidhameddine Kchir

• Faouzi Mezni

Ophtalmologie

• Hedi Bouguila

• Leila Matri

• Raja Zhioua

• Leila Nacef

• Lamia Fekih

• Mohamed Ali Afrit

Radiologie

• Mohamed Ben Hamouda

• Khaoula Ben Miled

• Ibtissem Bellagha

• Habib Bouhaouala

Médecine physique

• Fatma Tolba

Chirurgie vasculaire périphérique

• Mohamed Jameleddine Manaa

Chirurgie cardio-vasculaire

• Med Moncef Bey

Anesthésie réanimation

• Mohamed Jalel Hmida

• Mohamed Houissa

• Maamoun Bechikh

Rhumatologie

• Ilhem Cheour

• Mohamed Montacer Kchir

• Chokri Ben Taarit

• Mohamed Elleuch

Gastrologie

• Jalel Boubaker

• Hatem Chaabouni

• Azzouz Msadek

Chirurgie pédiatrique

• Nejib Kaabar

Biophysique

• Faouzi Ben Slimane

Histologie

• Michel El May

Endocrinologie

• PIET Claude Ben Slama

Hommages

• Le doyen : Rachid Mechmech

• Le doyen : Ahmed Maherzi

• Docteur Sadok Besrour

1er prix de Thèse 2022-2023

• Lauréat : Badis Tlili

• Directrice : Ahlem Trifi

2ème prix de Thèse 2022-2023

• Lauréat : Ons Maatouk

• Directeur : Mehdi Karoui

Sport

• Equipe de basket-ball filles et garçons

• Dorra Mahfoudhi (résidente chirurgie générale), championne d'Afrique, saut à la perche

Université Tunis El Manar

• Pr Fethi Sallaouti

• Pr Youssef Ben Othmen

• M. Oussema Dachraoui

Associamed FMT

