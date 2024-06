Découvrez toutes les révélations du Xbox Games Showcase et du Call of Duty: Black Ops 6 Direct !

Le Xbox Games Showcase et le Call of Duty: Black Ops 6 Direct a eu lieu le dimanche 09 juin 2024, et voici un récap de tout ce qui a été révélé lors de cette double présentation.

Le Xbox Games Showcase – que vous pouvez regarder ici – a mis en avant le retour des séries favorites avec Gears of War: E-Day et Doom: The Dark Ages, des aperçus inédits de Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Perfect Dark, State of Decay 3, South of Midnight, Avowed, une révélation pour Starfield: Shattered Space, et bien plus encore. Le programme a également révélé la date de sortie de The War Within, la prochaine extension de World of Warcraft.

Le premier Showcase regroupant les jeux du portefeuille des studios Xbox comprenant Activision, Blizzard, Bethesda et Xbox Game Studios – ainsi que ceux des partenaires tiers, a offert aux gamers des avant-premières et de nouvelles mises à jour pour des dizaines de jeux, dont plusieurs seront disponibles sur PC Game Pass.

Les partenaires Xbox ont également présenté la première mondiale du game play de Assassin’s Creed Shadows, une introduction aux futurs membres de son groupe dans le jeu très attendu Dragon Age: The Veilguard ainsi que des premières et des mises à jour pour des jeux à venir comme Mixtape, Winter Burrow, et Expédition 33 parmi tant d'autres.

Les gamers ont également pu découvrir le game play du tout nouveau Call of Duty: Black Ops 6.Pour une présentation plus détaillée, vous pouvez visionner le Call of Duty: Black Ops 6 Directici.

Xbox Wire: Pour plus d'informations sur tout ce qui a été révélé lors de la Xbox Games Showcase et du Call of Duty: Black Ops 6 Direct, veuillez consulter le récapitulatif complet sur Xbox Wire ainsi que les articles dédiés pour Gears of War: E-Day, State of Decay 3 et South of Midnight.

Une semaine de podcasts spéciaux de l'Official Xbox Podcast :À partir du lundi 10 juin, l'Official Xbox Podcast diffusera des podcasts tout au long de la semaine avec des discussions avec des développeurs et des aperçus encore plus approfondis de certains des jeux passionnants présentés lors du show, en commençant par Avowed et suivi de Metal Gear Solid : Snake Eater. Un épisode par jour sera diffusé à 18h GMT+1 sur la chaîne YouTube de Xbox et les plateformes de podcast, et facilement accessible sur Xbox Wire.

Ressources médiatiques

Si vous souhaitez obtenir des ressources des événements (captures d'écran, logos, fiches d'information, œuvres d'art, etc.), veuillez visiter le Xbox Press Portal. Si c'est votre première visite sur le Press Portal, il vous sera demandé de vous inscrire, et un mot de passe vous sera fourni par e-mail dès que possible aujourd'hui. Si vous vous inscrivez pour la première fois aujourd'hui et que vous ne recevez pas de mot de passe dans les 30 minutes, veuillez-nous en informer immédiatement.