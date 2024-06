La mise en place d’une politique de Cloud souverain est un des chantiers majeurs de la transformation digitale en Tunisie à l'horizon 2025

La régulation du marché des services de cloud est l'un des principaux piliers de la stratégie numérique de la Tunisie à l'horizon 2025. Ce secteur joue un rôle crucial dans l'accélération de la transformation digitale, le développement des divers domaines en relation avec l’économie numérique, ainsi que la modernisation du fonctionnement des entreprises qui délèguent le métier technique et les services IT tels que l’hébergement, le traitement, la cybersécurité à des prestataires spécialisés. Pour le cas des services Cloud, la sous-traitance consiste en l’externalisation (en dehors du périmètre de l’entreprise) de l’hébergement des données et des applications métier chez des fournisseurs de services Cloud via des contrats de service et des accords de location de ressources de calcul et de stockage, ainsi que des abonnements à des plateformes et des applications informatiques prêtes à l'emploi.

Les services de Cloud, qu'ils soient publics, privés ou hybrides, offrent de nombreux avantages aux entreprises publiques et privées, notamment:

• Se concentrer sur leurs activités et missions principales en déléguant les aspects purement techniques à des entreprises spécialisées.

• Accéder aux applications métier et aux ressources Cloud via Internet depuis n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit, facilitant ainsi l'accès des employés nomades et des télétravailleurs de manière simple et efficace au système d’information de l’entreprise.

• Réduire les coûts des services et des produits, et rationaliser les dépenses associées, notamment l'acquisition, l'exploitation et la maintenance des équipements, des réseaux et des systèmes informatiques, grâce à un système de paiement à l'usage.

• Augmenter les ressources de calcul et la capacité d'hébergement à la demande, répondant ainsi efficacement à l’augmentation croissante des besoins en traitement et analyse des données massives.

• Bénéficier d'une flexibilité accrue dans l'attribution des ressources matérielles et virtuelles, avec la possibilité de les réaffecter en cas de besoin, souvent de manière automatique.

• Assurer une résilience face aux crises cybernétiques et garantir la continuité des activités.

En général, le système Cloud, sous ses différents modèles, contribue à la mutualisation des ressources pour les mettre à la disposition de plusieurs bénéficiaires, à la rationalisation de la consommation d'énergie, à la réduction de la production de déchets électroniques, ainsi qu'à la facilité de l'implémentation des politiques publiques et des plans d'action à l’échelle nationale et sectorielle.

L’encadrement et la qualification des services Cloud en Tunisie

Les services Cloud jouent un rôle majeur dans la construction de la nouvelle économie numérique, avec une concurrence accrue qui garantit une qualité élevée et des prix compétitifs. Cependant, il incombe à l'État d’organiser ce secteur afin de protéger le marché contre les intrus et les risques de détérioration des services d'hébergement, de fuite de données sensibles, et de stockage hors des frontières nationales.

La nouvelle réglementation du cloud computing, instauré par le décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cybersécurité vise à une stratégie nationale pour le Cloud, confiant à l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCS) l'autorité de labelliser les fournisseurs de services d'hébergement. Les objectifs escomptés de ce nouveau framework de qualification est de:

• Encadrer les projets nationaux de cloudification, garantir la qualité de l’hébergement à l’échelle nationale et bien valoriser les ressources et les solutions basées sur le Cloud,

• Garantir la souveraineté numérique et mettre en œuvre sur le marché une offre de Cloud souverain pour bien maîtriser la localisation de l’hébergement et la dépendance technologique,

• Etendre d’une manière sécurisée le périmètre du Cloud national et du Cloud gouvernemental et améliorer la capacité ainsi que la qualité d'hébergement des applications et des services à l'échelle nationale.

La Tunisie est pionnière en Afrique et le deuxième pays arabe à mettre en place un cadre de qualification pour les fournisseurs de services Cloud. Dans ce contexte, l'ANCS a été chargée de classer les fournisseurs de services de Cloud Computing et d'hébergement, en leur attribuant les labels "Fournisseur de Services de Cloud Computing Gouvernemental (G-Cloud)" et "Fournisseur de Services de Cloud Computing National (N-Cloud)", conformément au décret n° 17 de l'année 2023, daté du 11 mars 2023, relatif à la cybersécurité. Les procédures et les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait des labels "Fournisseur de Services de Cloud Computing" ont été définies par arrêté du ministre des Technologies de la communication en date du 8 avril 2024, modifiant et complétant l'arrêté du 13 septembre 2023. De plus, un guide de référence technique est mis à la disposition des prestataires de services Cloud souhaitant obtenir les labels G-Cloud et N-Cloud. Le guide comprend la démarche et les modalités de labellisation ainsi que les exigences de sécurité et de souveraineté auxquelles les prestataires de Cloud doivent satisfaire.

N-Cloud et G-Cloud: labels de qualité et de souveraineté

Le label "Fournisseur de Services de Cloud Computing National (N-Cloud)" ou "Fournisseur de Services de Cloud Computing Gouvernemental (G-Cloud)" est une distinction de qualité attribuée par l'Agence nationale de la cybersécurité, autorité gouvernementale spécialisée dans ce domaine à tout prestataire de services Cloud souhaitant se qualifier conformément à la réglementation en vigueur. Ce label est facultatif et est accordé après la soumission d'une demande officielle par le fournisseur de services de Cloud Computing, suivant les procédures en vigueur. Bien que la qualification N-Cloud et G-Cloud soit actuellement facultative, il est recommandé aux entreprises publiques et privées d'exiger ce label lors de l'acquisition de services d’hébergement. Cette exigence s'avère cruciale tant pour garantir la performance, la qualité que la sécurité, avec une assurance supplémentaire garantie par l'État.

Les labels N-Cloud et G-Cloud peuvent être attribués à tout fournisseur tunisien de services Cloud et d'hébergement, qu'il appartienne au secteur public ou privé, et qui offre au moins l'un des services Cloud suivants:

• Infrastructure en tant que service (Infrastructure as a Service - IaaS).

• Plateformes en tant que service (Platform as a Service - PaaS).

• Logiciels en tant que service (Software as a Service - SaaS).

Le label indique que les services Cloud et d’hébergement fournis ont été examinés et vérifiés quant à leur conformité aux normes internationales de cybersécurité, ainsi qu'aux critères de qualité requis et aux conditions de souveraineté numérique nécessaires pour l'hébergement des bases de données et des applications nationales. Ce label de qualité aide également à protéger le consommateur et permet aux structures concernées, qu'elles soient publiques ou privées, en quête de services Cloud, de distinguer les services répondant aux critères de qualité et de souveraineté requis. La politique Cloud First

La politique Cloud First consiste à inciter les entreprises publiques et privées à adopter des solutions Cloud sous toutes leurs formes au lieu des solutions d'hébergement traditionnelles basées sur l'acquisition de matériel et de serveurs physiques. À l'exception des données confidentielles et des applications sensibles (qui doivent être hébergées dans le cloud privé ou le cloud sectoriel), les structures publiques et privées doivent héberger leurs infrastructures numériques, plateformes et services électroniques chez des fournisseurs de services Cloud titulaires de la marque de qualité N-Cloud ou G-Cloud et ils doivent donner la priorité aux modèles de solutions Cloud selon l'ordre suivant : d'abord les logiciels en tant que service (SaaS), ensuite la plateforme en tant que service (PaaS), et enfin l'infrastructure en tant que service (IaaS). Actuellement, en Tunisie, les entreprises publiques sont orientées pour l'hébergement de leurs systèmes dans un environnement cloud selon les règles de classification et de priorité suivantes:

Niveau Lieu d’hébergement Priorités 1 Cloud privé appartenant à la structure, qu'il soit situé à l'intérieur des locaux de l’entreprise ou à l'extérieur (en mode collocation). • Donner la priorité aux solutions virtuelles lors de l'acquisition de plateformes d'hébergement interne. • Héberger en interne les applications sensibles, telles que les systèmes de sécurité comme les systèmes de contrôle d'accès, surveillance par caméra et de détection d’intrusion, etc. • Héberger en interne les logiciels, les plateformes électroniques et les infrastructures uniquement pour répondre aux exigences de conformité réglementaire, afin que les systèmes soient isolés et entièrement contrôlés par l’entreprise. 2 Cloud gouvernemental: • Centre informatique d'hébergement national ou sectoriel • Centre de Cloud publique titulaire d’un label G-Cloud • Lorsqu'il s'agit d'héberger des logiciels, des plateformes électroniques et des infrastructures numériques en dehors du périmètre de la structure concernée, la priorité doit être donnée d'abord au centre informatique d'hébergement national ou sectoriel, puis au centre de Cloud public titulaire du label G-Cloud en second lieu. • Les applications utilisées par les structures gouvernementales entre elles (G2G) doivent d'abord être hébergées par les centres informatiques nationaux ou sectoriels, et si cela n'est pas possible, elles doivent être hébergées par des centres de Cloud publics titulaires du label G-Cloud en second lieu. 3 Cloud national:

• Centre informatique d'hébergement national ou sectoriel • Centre de Cloud public titulaire d’un label N-Cloud • Les applications fournies par les structures gouvernementales au profit des entreprises (G2B) et des citoyens (G2C) doivent d'abord être hébergées par les centres informatiques nationaux ou sectoriels, et si cela n'est pas possible, elles doivent être hébergées par des centres de Cloud publics titulaires du label N-Cloud en second lieu. 4 Centre d’hébergement non labellisé • Il est possible de recourir à des fournisseurs de services de Cloud qui n'ont pas obtenu de label, uniquement en ce qui concerne les logiciels, les plateformes électroniques et les infrastructures numériques qui ne sont pas directement liés aux activités et services de l’entreprise.

L'avenir du Cloud en Tunisie

L'économie intelligente d'aujourd'hui repose largement sur les mécanismes du Cloud. Ce dernier est devenu le socle essentiel au développement de nombreuses solutions numériques innovantes, telles que les systèmes de l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la technologie de la blockchain, ainsi que les applications de réalité augmentée et virtuelle. Ces solutions exigent une capacité de stockage élevée et un traitement rapide des données. En adoptant les technologies du Cloud, on facilite la communication et l'interaction entre les appareils, ainsi que la collecte, le traitement et l'analyse rapide des données. Ce processus permet l'extraction de données intelligentes et la fourniture de prévisions et d'analyses précises, essentielles pour étayer la prise de décision. Cette évolution stimule le progrès dans divers secteurs tels que la santé, l'éducation, les services financiers et bancaires, les industries et la logistique, tout en offrant des expériences utilisateur innovantes et interactives.

Par ailleurs, l'adoption du Cloud soutient également le secteur des affaires, en particulier les petites et jeunes entreprises. Elle leur permet de lancer plus rapidement et à moindre coût de nouveaux services innovants à forte valeur ajoutée. Ces entreprises peuvent ainsi profiter des capacités de stockage massif et du traitement rapide des données offertes par le Cloud, sans nécessiter des investissements considérables dans leurs propres infrastructures. De plus, grâce aux services cloud, dotés de systèmes de sécurité avancés, ces entreprises peuvent sauvegarder leurs données sensibles et garantir leur intégrité, les protégeant ainsi des menaces cybernétiques.