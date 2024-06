Advans Tunisie célèbre l'obtention de la certification MSI 20000

Advans Tunisie, institution de microfinance de premier plan, a célébré aujourd'hui l'obtention de la prestigieuse certification MSI 20000 lors d'une cérémonie organisée à son siège. Cet événement a rassemblé les hauts cadres de l'institution, témoignant de l'importance de cette reconnaissance.

La certification MSI 20000 est une distinction internationale qui valorise les organisations démontrant des pratiques exemplaires en matière de gestion et de gouvernance. Cette certification reflète l'engagement d'Advans Tunisie à maintenir des normes élevées de performance et de service à sa clientèle, consolidant ainsi sa position d'acteur de référence dans le secteur de la microfinance en Tunisie. La certification a été émise par l’organisme de certification français COFICERT, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 40 pays sur 3 continents.

La cérémonie de remise du certificat s'est déroulée dans une ambiance de célébration et de reconnaissance, en présence de cadres dirigeants. ‘’Nous sommes convaincus que cette certification ouvrira de nouvelles opportunités pour renforcer notre mission et notre impact sur le développement économique et social de la Tunisie’’, a affirmé Mme. Meriem Zine, Directeur général d’Advans Tunisie.

Cette certification revêt une importance particulière pour Advans Tunisie. Elle reflète et valide les efforts continus de l’institution pour offrir des services financiers de qualité, soutenant ainsi l'inclusion financière et le développement économique en Tunisie. En obtenant la certification MSI 20000, Advans Tunisie renforce la confiance de ses clients et partenaires, et se distingue dans un marché compétitif.

Rappelons qu’Advans Tunisie, est une filiale du Groupe Advans, réseau international de microfinance, implanté dans 8 pays en Asie et en Afrique, qui a démarré ses activités en 2015 à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens.

Advans Tunisie est agréée par le ministère des Finances, emploie plus de 500 collaborateurs et compte 23 agences qui servent plus de 28,000 clients, avec un encours de plus de 230 MTND à fin mai 2024. Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 300 salariés et sert plus d’un million de clients.