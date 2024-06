Des inventrices tunisiennes d’un pilotage par AI de fauteuil roulant, nominées pour le prix de Jeunes inventeurs 2024

Elles seront en finale, le 9 juillet prochain, à Malte, face à l’Ukraine et les Pays-Bas, pour le Young Inventors Prize, du Bureau européen des Brevets. Transformer la mobilité en fauteuil roulant grâce à une interface cerveau-machine : c’est ce que 4 jeunes inventrices tunisiennes ont réalisé en développant le système MooVoBrain, qui commande les fauteuils roulants à l'aide de signaux cérébraux, de la voix et d'expressions faciales ou d'un pavé tactile. Khaoula Ben Ahmed (28 ans), Ghofrane Ayari (27 ans), Souleima Ben Temime (28 ans) et Sirine Ayari (28 ans) y sont parvenues, grâce à une technologie innovante, pouvant aider des millions personne en fauteuil roulant dans le monde en offrant une nouvelle autonomie à celles et ceux qui sont contraints par des limitations physiques.

Leur invention a été sélectionnée parmi plus de 550 candidates et candidats, et nominée pour le Young Inventors Prize dans le cadre du Prix de l'inventeur européen 2024. Le système MooVoBrain a été conçu par la société émergente de l'équipe, GEWINNER, est destiné à améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite à travers le monde, en garantissant accessibilité et autonomie. Les quatre modes de conduite répondent à des besoins, des handicaps et des conditions de santé de différentes natures. Accessible aux personnes qui peuvent parler ou non, ce système est une solution quatre-en-un avec un impact potentiel décuplé. En outre, il peut être adapté aux fauteuils roulants conventionnels. Il s'intéresse également aux assistants et aux soignants, offrant des fonctionnalités telles que le suivi du fauteuil roulant et de la batterie du téléphone de l'utilisateur en temps réel, ainsi que la réception de notifications et d'alertes. Cette approche globale répond non seulement à un large éventail de handicaps, mais insiste également sur l'autonomie de l'utilisateur, la sécurité et la connectivité.

« Nous sommes toujours en contact avec les utilisateurs de fauteuils roulants pour améliorer continuellement notre système et les aider à acquérir plus d'autonomie, en leur permettant de se déplacer sans l'aide des autres. Nous voulons leur offrir une solution, pour qu'ils ne se sentent pas piégés chez eux ou qu'ils ne dépendent pas toujours des autres pour se déplacer », explique Khaoula Ben Ahmed, PDG et co-fondatrice de GEWINNER.

Pendant ses études à l'Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis, la jeune équipe a développé le système MooVoBrain après que l'une des inventrices a vu un membre de sa famille frappé d'une invalidité soudaine. Cela a mis en évidence le besoin urgent de technologies d'assistance plus adaptables. Depuis sa création en 2019, la société GEWINNER a été reconnue par le label tunisien Startup Act pour ses contributions innovantes, a participé à des événements technologiques internationaux comme VivaTech à Paris et a remporté plusieurs prix d'excellence technologique. L'équipe a également bénéficié d'un parrainage par le biais d'un programme de la Banque européenne d'investissement, qui lui a fourni une expertise dans le domaine financier et en matière de planification des activités.