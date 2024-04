Jed Henchiri: Un Hommage à un visionnaire de la médecine

Par Kaissar Sassi - Dans la vague de tristesse qui enveloppe aujourd'hui la Tunisie, une lumière s'est éteinte avec la disparition soudaine de Jed Henchiri. Son décès laisse un vide béant dans le cœur de la communauté médicale tunisienne.

Originaire de Gafsa-Oum Laryes, JedHenchiri était bien plus qu'un médecin; il était un leader charismatique et un défenseur infatigable de la santé publique et des droits des médecins. Son parcours remarquable a commencé à Sfax, où il a fait ses études de médecine, avant de choisir l'exercice en cabinet privé pour pratiquer son art.

Ce fut lors des manifestations étudiantes de 2014, contre l'obligation du service civil pour les médecins, que Jed s'est révélé comme un leader émergent, avec un engagement inébranlable envers la profession médicale et ses valeurs. Dans un contexte où un projet de loi était étudié pour lutter contre les déserts médicaux en Tunisie, Jed Henchiri défendait farouchement la profession médicale et les jeunes médecins s'opposant à un projet qu'il estimait non seulement inefficace mais potentiellement préjudiciable. Il s'est rapidement retrouvé à la tête des mouvements étudiants, critiquant ouvertement les décisions gouvernementales et plaidant pour une meilleure prise en compte des besoins des médecins et de la population.

En 2014, il n'existait pas encore de syndicat national des jeunes médecins en Tunisie. Chaque faculté avait son propre syndicat, mais c'est le syndicat de Tunis qui prenait naturellement le devant, en raison de la centralisation du système administratif dans la capitale. Les manifestations et les sit-ins se sont multipliés dans les facultés de médecine à travers le pays, rassemblant des milliers d'étudiants en médecine autour de Jed Henchiri, qui se distinguait par sa capacité à mobiliser et à inspirer.

L'échec du mouvement syndical, lorsque l'année civile a été finalement mandatée aux jeunes médecins, a été un tournant dans la carrière de Jed Henchiri. Face à ce défi, il a pris l'initiative avec Aymen Bettaieb, Sleh Chehaibi et Amin Hammas pour créer l'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins. Cette organisation a non seulement transformé le paysage syndical médical en Tunisie, mais elle a également incarné l'espoir et la détermination d'une nouvelle génération de professionnels de la santé. Jed Henchiri, bien plus qu'un simple médecin, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la santé en Tunisie. En tant que fervent défenseur des droits des médecins et de l'intégrité du système de santé, il a contribué à de nombreux accomplissements qui ont profondément influencé le paysage médical du pays.

En 2021, suite au décès tragique de Badreddine Aloui, un jeune médecin junior, victime d'un accident dans un hôpital public, Jed Henchiri a joué un rôle central dans le mouvement national syndical qui a suivi. Grâce à ses efforts et à ceux de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins, un accord historique a été conclu avec le ministère de la Santé. Cet accord comprenait un ensemble de mesures visant à améliorer la sécurité dans les établissements de santé, à accélérer les réformes du système de santé publique et à fournir une compensation financière à la famille de Badreddine Aloui. De plus, l'hôpital régional de Kasserine a été nommé en son honneur, rendant ainsi hommage à sa mémoire. En 2018, un autre jalon important a été atteint grâce aux efforts de Jed Henchiri et de ses collègues. Pour la première fois en Tunisie, une législation a été promulguée concernant le statut des médecins internes et résidents. Cette étape historique a permis de clarifier et de réglementer le statut de ces professionnels de la santé, garantissant ainsi leurs droits et leur protection au sein du système médical tunisien. Cette réalisation, saluée à juste titre, a été le fruit d'une collaboration étroite entre l'Organisation tunisienne des jeunes médecins et les autorités de santé du pays.

Mais Jed Henchiri ne se limitait pas à défendre les droits des médecins; il était également un ardent défenseur de l'éthique médicale et de la transparence dans notre système de santé. Son courageux plaidoyer contre la corruption et les dysfonctionnements a fait de lui une figure emblématique, reconnue pour son engagement en faveur de l'intégrité du système de santé tunisien.

Pourtant, c'est lors de la crise sanitaire mondiale de la pandémie de Covid-19 que Jed Henchiri a montré toute l'étendue de son leadership et de son engagement envers sa communauté, allant bien au-delà de son rôle de médecin. Confronté à une crise sans précédent qui menaçait la vie de nombreux Tunisiens, Henchiri a mobilisé toutes ses ressources et son énergie pour apporter une aide vitale là où elle était le plus nécessaire.

Aux côtés de ses collègues Cyrine Chelly et Aymen Bettaib, JedHenchiri a mis en place une coordination internationale sans précédent, notamment avec l'association des médecins tunisiens dans le monde, pour collecter des fonds destinés à l'achat de concentrateurs d'oxygène. Mais ce qui a distingué Henchiri, c'est son engagement personnel sur le terrain. Malgré ses responsabilités professionnelles et ses obligations en tant que médecin, il a pris sur lui de parcourir les petits villages et les dispensaires isolés de l'est jusqu'au sud du pays, apportant des concentrateurs d'oxygène et des masques essentiels pour épargner des vies humaines.

Sa détermination à faire une différence tangible dans la lutte contre la pandémie était inspirante. Il n'a pas hésité à prendre des risques personnels pour assurer que les ressources médicales essentielles atteignent les communautés les plus vulnérables, où les infrastructures de santé étaient souvent insuffisantes. Grâce à ces efforts, les capacités d'hospitalisation à domicile ont été développées, permettant de soulager la pression sur les hôpitaux débordés et d'assurer des soins de qualité aux patients dans leurs propres communautés. Le dévouement de Jed Henchiri et de ses collègues a sauvé d'innombrables vies et a incarné l'esprit de solidarité et de compassion dans des temps difficiles.

Pour conclure, en cette période de deuil, alors que la Tunisie pleure la perte prématurée de Jed Henchiri, nous sommes appelés à nous rappeler non seulement de la personne exceptionnelle qu'il était, mais aussi de l'impact durable qu'il a eu sur la santé et la société tunisiennes. Jed Henchiri était bien plus qu'un médecin; il était un visionnaire, un leader et un défenseur infatigable des droits humains et de la justice sociale.

Son héritage dépasse largement le domaine de la médecine. Il incarne l'esprit de lutte pour la dignité, l'équité et la compassion. À travers ses réalisations, il a montré à quel point une personne déterminée peut apporter des changements significatifs, même face aux défis les plus redoutables.

Que son dévouement et sa détermination continuent d'inspirer les générations futures de professionnels de la santé en Tunisie et au-delà. Jed Henchiri restera à jamais dans nos cœurs, comme un phare de courage, d'intégrité et d'espoir.

Kaissar Sassi

Médecin anesthésiste-réanimateur Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse,

Trésorier de l'association des médecins tunisiens dans le monde et l'un de ses membres fondateurs.