Olfa Abdelkefi Chakroun - «De l’écologie personnelle à l’écologie dans la construction»

Par Olfa Abdelekefi Chakroun, Architecte ENAU, consultante et coach - L’éco-construction est plus que jamais un sujet d’actualité dans la mesure où le secteur du bâtiment est l’un des plus polluants au monde. L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) estime que 27 % de la consommation d’énergie est attribuée à ce secteur. Entre la production énergivore des matériaux, l’utilisation des matériaux ayant un impact environnemental élevé, leur transport et la consommation énergétique des bâtiments construits en termes de chauffage, climatisation, éclairage et équipement, ce secteur contribue d’une façon excessive aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution atmosphérique. Il est temps de prendre des mesures urgentes pour limiter l'impact environnemental de ce secteur!

Les acteurs dans le secteur de l’éco-construction sont nombreux: maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants, distributeurs, organismes étatiques et autres… Chacun de ces acteurs joue un rôle important dans cette transition.

Penchons-nous sur le maitre d’ouvrage, plus précisément le citoyen, désireux de faire construire sa maison. Pourquoi lui porter un intérêt particulier?

Parce qu’il est au cœur du projet: Il élabore le programme, sélectionne les autres acteurs, choisit les matériaux et les techniques, assume le financement et occupe la place d'utilisateur final en tant qu'habitant. Il est donc important de bien le connaître puisqu’il est un acteur décisionnaire dans ce domaine.

Avant même de lui parler d’éco-construction, il serait plus judicieux de s’informer de son degré de sensibilité à l’écologie d’une façon générale. Dans quelle mesure est-il conscient de sa responsabilité, de ses choix, de ses actions et de son impact en tant qu’habitant de la terre envers l’environnement? Que faut-il mettre en place pour le mettre en action et l’orienter vers des choix et des pratiques et éco-responsables?

Une fois ce premier état des lieux établi, nous pourrons alors nous interroger de manière plus pertinente pour comprendre ce citoyen en tant qu’acteur dans le secteur de l’éco-construction.

D’abord, il faudrait s’informer sur ses connaissances en terme d’éco-construction : Quel est son niveau de connaissances? Quelles sont les matériaux ou techniques spécifiques qui l’intéressent? Quelle sorte d’information pourrait l’aider à prendre les meilleures décisions pour son projet?

Ensuite, comprendre ses motivations qui pourraient l’encourager à adopter des solutions écologiques dans la construction. Quelles sont les aspects importants pour lui dans son projet? Est-ce la performance énergétique? Le confort? L’utilisation des matériaux sains? Le retour sur investissement?

Et enfin, identifier ses freins! Qu’est-ce qui l’empêche d’adopter des choix écoresponsables dans son projet? Le Manque de connaissances et d'informations? La réticence à modifier ses pratiques? Le Coût initial élevé des solutions écologiques? La priorisation d'autres dépenses? La Difficulté à trouver des professionnels qualifiés et expérimentés en éco-construction? Quelles sont ses doutes ou ses inquiétudes concernant l’éco-construction? Comment pourrions-nous l’aider à surmonter ces obstacles?

Ce n’est qu’en ayant des réponses à toutes ces questions que nous pourrons établir des stratégies claires, efficaces, et mieux accompagner cet acteur dans sa transition vers l’écoconstruction ou vers une construction plus vertueuse. Quand je dis «nous», je désigne nous autres acteurs du secteur de l’éco-construction: concepteurs, experts, fabricants, distributeurs, organismes étatiques… Chacun joue un rôle crucial dans cette démarche.

En tant que spécialisée dans le secteur immobilier et designer résolument centrée sur l’humain, j’estime que comprendre les besoins et les freins de cet acteur, ainsi que ses processus décisionnels, s’avère être la clé qui permettra de l’orienter vers cette transition.

Cette approche entièrement dédiée au «maitre d’ouvrage» mobilise tous les acteurs, concepteurs, fabricants, distributeurs et organismes, pour trouver d’une part des solutions innovantes et adaptées à ses attentes et besoins, d’autre part mettre en place des messages et des contenus plus pertinents et développer des stratégies de communication plus efficaces.

La transition écologique dans le secteur de la construction se fera par la mobilisation et l’engagement de tous et de chacun.

Construisons ensemble un avenir durable pour les générations futures.

Olfa Abdelkefi Chakroun

Architecte ENAU

Consultante en immobilier

Coach professionnelle ICF, facilitatrice en design thinking, consultante Nova