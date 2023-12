Hafida Ben Rejeb Latta et Mounir El Arem portent hautement la cuisine tunisienne saine au Tomorrow Tastes Mediterranean à Barcelone

La première est l’auteure du premier livre de recettes tunisiennes en langue anglaise, «The Tunisia Cookbook: Healthy Red Cuisine from Carthage to Kairouan. Le second est le chef exécutif du célèbre restaurant Le Baroque qu’il fondé à Tunis, membre de prestigieux jurys à l’international et prisé dans de nombreuses grandes capitales. Hafida Ben Rejeb Latta et Mounir El Arem se sont distingués, chacun de son côté, et ensemble lors la conférence international «Tomorrow Tastes Mediterranean» qui vient de se tenir à Barcelone. Des présentations très appréciées et des démonstrations culinaires savoureusement dégustées.

Tomorrow Tastes Mediterranean vise à aider l'industrie de la restauration et les secteurs affiliés à mieux comprendre et transférer les principes sains, durables et culturels de la diète méditerranéenne dans des menus et des produits adaptés aux demandes des consommateurs du 21e siècle. Le régime méditerranéen est sans aucun doute l’une des façons de manger les plus saines et délicieuses au monde. Ses bienfaits pour notre santé physique et mentale sont une science établie, comme le prouvent depuis des décennies d'éminents chercheurs du monde entier, de Harvard à l'Université de Barcelone.

Hafida Ben Rejeb Latta était conviée à traiter de l'alimentation, de la santé et de la culture: un héritage durable de la diète méditerranéenne en Afrique du Nord et en Méditerranée orientale. Mounir El Arem, après avoir rappelé les origines de la cuisine tunisienne et ses vertus passera en revue les secrets de la cuisine végétale. Leurs contributions susciteront un grand intérêt ainsi que des échanges féconds.

Hafida Ben Rejeb Latta en bref

Née à Kairouan, en Tunisie, en 1944, Hafida a grandi dans la maison de sa grand-mère et a été parmi les premiers bénéficiaires de l'enseignement secondaire et supérieur dans la Tunisie indépendante (elle a obtenu son diplôme de l'École Nationale d'Administration en 1965). Par la suite, elle est diplômée de l'Université du Hertfordshire (Royaume-Uni) et d'une maîtrise en acquisition de langues de l'Institute of Education de l'Université de Londres. Plus tard, Hafida a passé 17 ans à l'Escuela Oficial de Idiomas, Castellón, apprenant l'espagnol, le valencien, l'allemand, l'italien et le russe. Mais bien sûr, sa langue maternelle est l’arabe tunisien et sa deuxième langue est le français. Elle a vécu au Liban, en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis. Dans un environnement de prise de parole en public, elle se sent à l'aise pour communiquer en anglais, français, espagnol et arabe.

Après avoir obtenu son diplôme, Hafida a travaillé pour le ministère tunisien de la Culture et de l'Information avant de se marier avec le British Council en 1967 et a depuis vécu dans 8 pays. Elle a 2 fils: un journaliste pétrolier et un diplomate britannique. Son passe-temps favori est de rassembler des groupes de cultures différentes autour de sa table. Elle a écrit 2 livres: une autobiographie et un livre de recettes tunisiennes publié en 2022 aux éditions Nomad.

À la retraite, elle passe jusqu'à la moitié de l'année dans sa maison de Royston, près de Cambridge, en Angleterre, et hiverne à Alcossebre, dans le nord de Valence. Son livre de recettes tunisiennes ne concerne pas seulement les recettes, mais aussi l'histoire de la migration à travers la Tunisie, depuis l'époque punique jusqu'à la restauration contemporaine pour les touristes. Il cible également les régimes alimentaires domestiques et favorables à la santé. Son ambition est d’établir et de renforcer la contribution distinctive de la Tunisie à la cuisine méditerranéenne.

Mounir El Arem en bref

Chef exécutif du célèbre restaurant Le Baroque à Tunis, a obtenu une maîtrise en mathématiques à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg France en 1987. Sa passion pour la cuisine a pris le dessus et il a suivi plusieurs formations en France pour améliorer ses compétences en gastronomie. Il est reconnu par ses pairs à travers le monde au fil des années et il a accumulé expérience et maîtrise des techniques de cuisson et de dégustation.

Il est régulièrement membre du jury technique et de dégustation en France. En 2018, il fonde le premier Trophée national de cuisine et de pâtisserie organisé par l'Agence tunisienne de formation (ministère de l'Emploi). En 2015, il cofonde le concours «La Fourchette d’Or» organisé par l’Institut maghrébin de gestion et de tourisme. En plus du compagnonnage, Mounir EL AREM est très actif pour promouvoir «Les Produits du Terroir» et participer à l'inscription du Couscous et de l'Harissa au patrimoine immatériel de l'Unesco.

De New Delhi, en passant par Lyon, Casablanca, Alger, Toulouse, New York, Washington, Pescara, Lille, Nice, Marseille, Antalya, San Vito Lo Capo, Prague, Berne ou Paris, Monaco… Mounir EL AREM se positionne comme ambassadeur de Tunisie en l'art culinaire. La passion, l'amour de la Cuisine, de la Gastronomie et de l'Art de Recevoir donnent de la force à Mounir EL AREM et régulent son rythme de vie.