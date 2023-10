Africa Mobile Broadband Summit 2023 Favoriser une Afrique numérique prospère

Huawei et la GSMA Intelligence ont organisé aujourd'hui l’Africa Mobile Broadband Summit 2023 à Dubaï. L'événement a réuni des régulateurs de télécommunications africains, des organismes de l’industrie, des opérateurs, des think tanks et des partenaires industriels pour échanger sur un large éventail de sujets, parmi lesquels l'expansion de la couverture mobile, le développement de l'adoption de la 4G et la gestion de l'évolution de la région vers la 5G.

Lors du sommet, Li Peng, Corporate Senior Vice President de Huawei & President Huawei Carrier BG, a ainsi déclaré : « L'Afrique, continent dont la population est la plus jeune au monde, possède un potentiel numérique considérable. Huawei est en Afrique, pour l’Afrique. Ensemble, aux côtés des opérateurs régionaux et des partenaires de l’industrie, nous augmenterons nos investissements dans le développement de solutions innovantes pour connecter ceux qui n’ont pas encore accès à la connectivité, réduire la fracture numérique et accélérer le développement de l’industrie du haut débit mobile en Afrique. En agissant ainsi, nous serons tous en mesure de mieux saisir les opportunités offertes par la digitalisation. »

Li Peng a également souligné que les réseaux mobiles à haut débit de qualité sont la pierre angulaire de l'infrastructure numérique et ils doivent continuer à évoluer pour soutenir la transformation numérique de l'Afrique. Il a ainsi déclaré : « En ce qui concerne la manière dont cette évolution se déroule, nous pensons que l'Afrique peut bénéficier d'un développement coordonné de la 4G et de la 5G ». Li Peng a également abordé la question de la durabilité, tout particulièrement en ce qui concerne la consommation croissante d'énergie : « L'efficacité énergétique des réseaux revêt une importance capitale alors que l'Afrique s'engage dans une voie plus durable. En collaboration avec nos clients et partenaires, nous innovons sans relâche pour améliorer l'efficacité énergétique et favoriser un développement plus vert grâce à des TIC plus respectueuses de l’environnement. »

L’industrie de la téléphonie mobile en Afrique s'est accélérée ces dernières années, faisant de l'internet mobile une réalité pratique pour un plus grand nombre de personnes sur le continent. Au cours des dix dernières années, bien que le nombre d'utilisateurs du haut débit mobile dans la région ait été multiplié par 20, des disparités dans l’utilisation et la couverture persistent.

Selon la GSMA Intelligence, à la fin de l’année 2022, seulement 28 % de la population africaine était connectée au haut débit mobile et en faisait usage. Bien que la 3G reste la forme dominante de connectivité en Afrique subsaharienne, l'industrie mobile devrait rapidement s’étendre et évoluer vers les technologies de nouvelle génération au cours des prochaines années. La GSMA Intelligence prévoit que la 4G et la 5G représenteront près des deux tiers des connexions mobiles totales en Afrique d'ici fin 2030. Au cours de cette même période, l'industrie mobile devrait générer une croissance économique de 280 milliards de dollars US et devenir un nouveau moteur de développement socio-économique dans la région.

Peter Jarich, Directeur de GSMA Intelligence, a présenté un aperçu des tendances de l'industrie mobile en Afrique. Dans son discours, il a notamment souligné que la réduction de l’écart en matière de connectivité est une priorité absolue pour l’ensemble des parties prenantes de l’industrie en Afrique. Afin d'accroître la pénétration de la téléphonie mobile et combler le fossé numérique, Peter Jarich a recommandé aux décideurs politiques et aux autorités de régulation d'augmenter le spectre de l’offre sur l’ensemble des bandes, de garantir la neutralité technologique et de réduire la charge fiscale sur les appareils. Il a également suggéré que, tout en continuant à étendre la couverture, les opérateurs devraient réfléchir à la manière de favoriser de manière plus efficace la migration de la 2G/3G vers la 4G/5G.

Al Hassan Agack, Directeur Marketing d'Orange Guinée, a partagé son point de vue sur la manière d'accélérer le développement de la 4G et de tirer parti des richesses démographiques et des dividendes de données. « L'Afrique subsaharienne est entrée dans l'ère des opérations basées sur les données », a-t-il déclaré. « Dans ce contexte, les opérateurs de la région devraient réfléchir à la manière d'accélérer davantage l'industrie mobile grâce à la transformation numérique et de tirer pleinement parti des richesses démographiques et des données. Orange Guinée espère renforcer la collaboration entre les entreprises et les réseaux grâce à des solutions numériques innovantes, qui les aideront à promouvoir la transformation des entreprises, à améliorer l'efficacité des opérations et à augmenter les revenus des entreprises. »

Benjamin Hou, Président de Huawei Northern Africa Carrier Business, a souligné l’engagement de Huawei envers le développement de l'industrie mobile en Afrique. Il a affirmé la volonté de l’entreprise de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes de l’industrie mobile pour promouvoir le développement du haut débit mobile dans la région et favoriser une Afrique numérique prospère.

