Moore Tunisie rejoint le réseau mondial Moore Global Limited, l’une des principales firmes internationales d’audit et de conseil

Moore Global Limited (anciennement Moore Stephens), l’un des dix plus importants réseaux mondiaux spécialisés dans l’audit et le conseil, a récemment annoncé l'intégration du cabinet d’audit et de conseil Moore Tunisie au sein de son réseau international. Installé à Sousse et constitué conjointement par les Managing Partners Ashraf Amamou et Khaled Rekik, le cabinet fait désormais partie d'un réseau de plus de 556 bureaux indépendants implantés dans 115 pays employant plus de 34 000 collaborateurs dans le monde. Moore Global Limited fournit aux membres du réseau un soutien valorisant pour le développement et la croissance de leurs firmes dans divers domaines clés d'expertise, en adoptant une approche internationale harmonisée, en conformité avec les hauts standards de qualité.

Après avoir terminé ses études en France et acquis une solide expérience professionnelle sur le territoire, Ashraf Amamou a choisi, en 2014, de rentrer en Tunisie avec l'intention de fonder son propre cabinet. Grâce à une croissance soutenue, le cabinet a rapidement gagné en importance pour devenir l'un des principaux acteurs régionaux. Une fondation solide a été mise en place.

A la suite de multiples expériences chez les Big Four et autres multinationales, l'arrivée de Khaled Rekik en tant que Co-Managing Partner au sein du cabinet a marqué une étape cruciale dans son développement, notamment en savoir-faire et en exigences de qualité. Les codirigeants Ashraf et Khaled, ambitieux et persévérants, ont adopté une approche basée sur l’excellence et la qualité grâce à un travail structurel de fond. En couronnement de tous ces efforts, ils ont opté pour une intégration au réseau mondial Moore Global Limited, confirmant ainsi leur dévouement et engagement tant national qu’international.

«Nous sommes ravis d’accueillir Moore Tunisie dans notre réseau, un cabinet d’audit et de conseil ambitieux qui a connu une croissance rapide au cours de ces cinq dernières années et qui vient renforcer notre implantation dans la région Afrique du Nord Moyen-Orient (MENA), et c’est stratégiquement important», a déclaré à cette occasion Anton Colella, CEO de Moore Global.

«Moore Tunisie est un cabinet d’audit et de conseil de premier plan basé à Sousse, déclarent de leur côté les deux Managing Partners Ashraf Amamou et Khaled Rekik. Avec des décennies d'expérience et une équipe de plus de 30 professionnels hautement qualifiés, nous fournissons des services complets dans tous les secteurs de l'économie. Notre expertise s'étend au-delà des frontières de la Tunisie, et nous nous engageons à fournir les plus hauts standards de service à nos clients, où qu'ils opèrent».

«Chez Moore Tunisie, ajoutent-ils, nous croyons au partenariat avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs. Nous prenons le temps de comprendre les défis et les opportunités qui leur sont propres, et nous fournissons des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques. Notre équipe s'attache à fournir des services à valeur ajoutée qui vont au-delà des offres traditionnelles. Nous travaillons avec des firmes de toutes tailles, des start-ups aux multinationales, et nous nous engageons à construire des relations de confiance à long terme avec nos clients. Nous sommes fiers de faire partie de Moore Global Limited, l'un des plus grands réseaux d’audit et de conseil au monde, présent dans plus de 115 pays.»

Depuis sa création, Moore Tunisie a évolué de façon significative et cette nouvelle alliance promet de renforcer davantage son rôle, permettant ainsi d'offrir à leurs clients l'accès à un large éventail de ressources et d'expertise, tout en maintenant le haut niveau de service qui est la marque de fabrique du cabinet et du réseau.

Afin d’être en phase avec l’évolution du cabinet et s’inspirant de l’approche adoptée par les multinationales, Khaled et Ashraf ont été conscients que l’intégration de nouveaux associés à forte expérience et expertise est un facteur essentiel pour la stabilité des acquis et le développement futur escompté. En effet, à part les associés fondateurs de Moore Tunisie, le cabinet compte aujourd’hui deux autres associés dotés d’une forte expérience chez les Big Four et autres multinationales. Il s’agit de Mohamed Cheniti, associé chez Moore Tunisie, et Iadh Bahloul, intégré récemment en tant que nouvel associé chez Moore Tunisie. Forts de leur savoir-faire et expertise à forte valeur ajoutée, les nouveaux associés de Moore Tunisie constituent un atout majeur dans la réussite et le succès du cabinet.

Moore Tunisie se positionne comme le pionnier parmi les cabinets multinationaux à s'implanter en dehors de la capitale, avec une implantation spécifique à Sousse. Dans l'optique de renforcer la proximité avec la clientèle, les associés envisagent l'ouverture prochaine d'une nouvelle branche à Tunis dès le mois de novembre.