Amen Bank dévoile sa stratégie en faveur des Tunisiens Résidant à l’Etranger

Dans un souci de proximité avec les Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE) et pour répondre au mieux à leurs besoins, Amen Bank annonce le lancement de sa campagne de communication d’envergure, dédiée à la diaspora tunisienne, intitulée: "الأمان أرضتونس،".

Cette campagnevise à renforcer le lien émotionnel, qui unit les TRE à la Tunisie et les incite à s'impliquer davantage dans le développement économique et social de notre pays. Elle reflète la profondeur de l'attachement des TRE envers leur terre natale, évoque un sentiment de confiance et de sécurité et met en avant la promesse d’AMEN BANKde soutenir ses clients dans leurs parcours financiers, où qu'ils soient dans le monde.

La campagne "الأمان أرضتونس" comprend une stratégie média intégrée, qui s'appuie sur différents canaux de communication pour toucher au mieux les TRE. Elle englobe des affichages urbains de grande envergure, des campagnes digitales ciblées sur les réseaux sociaux, des formats print et PLV attrayants, ainsi que des spots radios captivants et estdéployée à l'échelle nationale et internationale, touchant ainsi les communautés tunisiennes résidantes à l’étranger.

Par ailleurs, Amen Bank ale plaisir d’accueillir nos compatriotes résidant à l’étranger, au niveau de son desk d’acceuil, à l’Aéroport Tunis - Carthage. Cette action entre dans le cadre de sapolitique d’animation commerciale, focalisée sur l’élargissement de sa base clientèle, notamment les TRE.

Les 152 agences d’Amen Bank, réparties sur tous les gouvernorats, sont aussi à la disposition des TRE, afin de les prendre en charge, les conseiller et les accompagner dans la réalisation de leurs projets en Tunisie.

De plus et pour se rapprocher davantage de ses clients, Amen Bank a décidé d’ouvrir durant cette saison estivale, en dehors des horaires habituels,17 de ses agences, de 18h30 à 20h30.Toutes les équipes mobilisées à cet effet, se feront un plaisir de les accueillir et de leur communiquer toutes les informations nécessaires.

Notant qu’Amen Bank met à la disposition de la diaspora tunisienne des solutions bancaires innovantes et dédiées, dont les formalités sont simplifiées et sécurisées, tout en bénéficiant de conditions de financement avantageuses et de délais réduits et ce, à travers une offre composée de :Pack Watani Plus, Credim Watani, AMEN First Bank(la banque 100% en ligne)…

Consciente des besoins des TRE, la Banqueleur fait beneficier du service de transfert d'argent WESTERN UNION, disponible au niveau de toutes ses agences.

Enfin et pour soutenir cette action d’envergure, Amen Bank met à la disposition de nos comptriotes, un numéro spécifique au 71 148 888,afin de leur founir toutes les informations complémentaires sollicitées.