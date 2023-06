GROHE Everstream: La douche à recyclage d'eau sera lancée au printemps 2024

• GROHE vise le recyclage des eaux de toutes ses douches encastrées d'ici à 2030.

• GROHE Everstream propose "Pure Freude an Wasser" (le pur plaisir de l'eau) permettant de réduire la consommation jusqu'à 75 % et la consommation d'énergie jusqu'à 66 % pour une douche de 10 minutes, ce qui représente une économie de plus de 1.300 Euros par an1 pour une famille de quatre personnes.

GROHE, marque leader mondiale de solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine, annonce le lancement de sa nouvelle douche à recyclage d'eau, GROHE Everstream, élargissant ainsi sa gamme de solutions pour salle de bains et cuisine, favorisant une utilisation efficace de l'eau et facilitant les choix en matière de développement durable. Un première pour GROHE qui vise d’introduire le système de recyclage de l’eau à toutes ses douches encastrées d'ici 2030.

Actuellement, le système de douche est testé sur le terrain et un programme de formation pour les installateurs en la matière est prévu pour le deuxième semestre de l'année 2023. La nouvelle sera disponible, quant à elle, à partir du printemps 2024.

GROHE Everstream est conçu de manière à offrir aux utilisateurs une expérience de douche personnalisée, tout en utilisant le moins d’eau douce et d’énergie possible. Comparé aux douches traditionnelles, ce système de recyclage d'eau ne consomme qu'un quart de l'eau et un tiers de l'énergie, permettant ainsi une économie annuelle de 65 % pour un foyer de quatre personnes et une réduction des émissions de CO2 pouvant atteindre 70 %, selon les habitudes de chaque consommateur.

Jonas Brennwald, Leader de LIXIL EMENA, déclare: "L'été dernier a été l'un des plus secs jamais enregistrés en Europe. Nous sommes tous touchés par la pénurie d'eau, et en tant que fournisseur de technologies de l'eau, il est de notre responsabilité de proposer des solutions aux consommateurs afin qu'ils puissent contribuer à la préservation de l'eau. En intégrant la technologie de recyclage de l'eau à notre portefeuille GROHE, nous faisons un pas majeur en avant vers une référence durable et franchissons une étape importante pour l'ensemble de notre organisation".

Comment ça fonctionne

Le processus de douche est divisé en trois étapes, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de leur douche tout en réduisant au maximum le gaspillage. Les utilisateurs débutent leur douche en utilisant de l'eau douce, comme ils le feraient avec une douche classique. Une fois le shampooing ou le savon terminé, ils ont la possibilité de passer à un autre mode : l'eau recueillie dans le drain après ce changement est pompée dans un système qui maintient la température désirée et traite l'eau de manière hygiénique. Après chaque utilisation, la douche est nettoyée afin d'être prête pour le prochain utilisateur.

Sensibilisation à une consommation responsable de l'eau

"Notre mission est de fournir les technologies les plus avancées pour une utilisation durable des ressources en eau, tout en créant une valeur environnementale supplémentaire pour l'eau. Alors que nous nous efforçons de développer une économie circulaire, la circularité peut également jouer un rôle plus important au sein de nos produits. GROHE Everstream élève notre technologie à un niveau supérieur. Nous sommes impatients de connaitre les résultats de nos tests sur le terrain afin d'affiner le produit avant son lancement sur le marché en 2024", déclare David Mainka, Leader Electronics and Innovation R&D Fittings, LIXIL International.

Dans le cadre du solide portefeuille de marques de LIXIL, les actions de durabilité entreprises par GROHE ainsi que le développement de ses solutions s'inscrivent dans la Vision Environnementale de LIXIL, qui prône le Zéro Carbone et un Mode de Vie Circulaire. La durabilité de l'eau est l'un des domaines d'intervention. L'objectif est de permettre aux consommateurs à profiter de l'eau tout en garantissant une utilisation durable de celle-ci à l'échelle mondiale afin d'avoir un impact positif sur la planète.

Nous vous invitons à visiter notre plateforme d'expérience numérique GROHE X pour découvrir comment GROHE prend soin de chaque goutte d'eau."

