HONDA s'associe aux avocats: signature d'un partenariat entre JMC et ATJA

La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais Honda, est fière d'annoncer la signature d'une convention de partenariat avec l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats (ATJA).

Fondée par M. Abdelrahman Al Haila le 7 mai 1970, l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats est une organisation professionnelle accueillant les jeunes avocats tunisiens. Son objectif principal est d'aborder et de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes avocats tout en favorisant le développement de la profession juridique et le respect des réglementations professionnelles. Avec plus de deux mille membres, l'association accueille tous les avocats tunisiens de moins de quarante-cinq ans.

Cette convention vise à honorer le corps des avocats, dévoués œuvrant sans relâche pour le respect des droits des tunisiennes et des tunisiens. JMC a choisi les jeunes avocats comme clientèle privilégiée et leur offre une tarification préférentielle sur les ventes et les services après-vente, ainsi que divers avantages, exclusivités et facilités.

La signature de la convention a eu lieu le mercredi 26 avril 2023 au sein de la Maison De L'Avocat à Bab Bnet, Tunis. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du comité directoire de JMC et des membres de l'ATJA et à leurs têtes, M.Tarek Harakati, Président de l’ATJA et M.Sofiene Ajengui, directeur général de JMC.

JMC poursuit de manière proactive sa stratégie commerciale qui s’appuie sur l'innovation et le ciblage bien étudié. Cette approche permet à l'entreprise de se rapprocher de ses clients et de mieux répondre à leurs besoins. En conséquence, la marque gagne du terrain sur le marché tunisien et devient rapidement synonyme de produits et de services de pointe.

"Nous sommes ravis de contribuer, par ce partenariat avec l'ATJA, à la valorisation de la profession d'avocat en Tunisie. Nous sommes convaincus que les avantages exclusifs offerts aux membres de l'ATJA leur permettront de mieux exercer leur profession au quotidien. C'est un honneur pour nous de soutenir cette profession essentielle à la défense des droits des citoyens.", a déclaré Mr Sofiene Ajengui, directeur général de JMC.

Le président de l'ATJA, M.Tarek Harakati s'est exprimé sur cette collaboration avec JMC en ces termes : "Nous sommes enthousiastes à l'idée que nos membres puissent bénéficier de tarifs préférentiels et d'avantages exclusifs grâce à ce partenariat. Ce partenariat devrait être très avantageux pour l’ensemble de la profession.".

Pour célébrer ce nouveau partenariat, JMC organise des journées portes ouvertes pour les membres de l'ATJA dans son showroom sis route de Gammarth. L'équipe commerciale du concessionnaire a été mobilisée pour accueillir les avocats et les accompagner pour découvrir la nouvelle gamme Honda disponible sur le marché tunisien. L'ensemble des visiteurs a eu le privilège de découvrir en avant-première les futurs modèles de la marque spécialement pensés pour une clientèle exigeante avertie et en quête d'un confort total, d'une sécurité optimale et d'un plaisir de conduite inégalé.