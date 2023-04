UIB certifiée PCI-DSS pour la 5ème année consécutive

L’Union Internationale de Banques (UIB) vient d’être certifiée, pour la cinquième année consécutive, PCI - DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) et devient ainsi l’unique banque tunisienne à obtenir ce label cinq fois de suite sans interruption. Cette performance a été réalisée grâce aux infrastructures de la banque et à son processus monétique qui répondent aux normes les plus strictes et les mieux sécurisées du marché ainsi qu’à sa conformité au standard international PCI-DSS V3.21. En effet, l’UIB se conforme, depuis 2018, au standard international PCI-DSS, édicté par les systèmes internationaux de paiement (Visa, Mastercard, American Express, JCB et Discover), en matière de fiabilité, d’assurance et de sécurité des supports, données et processus monétiques.

Cette procédure de labellisation de l’UIB est de nature à renforcer la confiance de ses clients en sa capacité à respecter les normes et les exigences internationales et à garantir une protection maximale de leurs données et de leurs cartes de paiement (écosystème de paiements: traitement, transport, stockage de données…). Cette (re) certification dénote, une fois de plus, de la dynamique de progrès et de sécurisation du dispositif monétique de l’UIB en impliquant l’ensemble de ses acteurs internes et parties prenantes.