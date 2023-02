Anna Block Mazoyer, Ambassadeur de Suède: La Suède à la présidence du Conseil des ministres de l’Union européenne

La sécurité, la compétitivité, la transition écologique et énergétique, les valeurs démocratiques et l’État de droit sont les priorités de la présidence suédoise du Conseil des ministres de l’UE au printemps 2023.



Ces priorités sont aussi valables dans nos relations avec la Tunisie.

La Suède assure la présidence du Conseil de l’Union européenne dans une période où les États membres et l’Union dans son ensemble sont confrontés à des défis historiques. L’invasion illégale, inacceptable et non provoquée de l’Ukraine par la Russie constitue une menace pour la sécurité européenne et entraîne des conséquences désastreuses au niveau mondial en termes de flux migratoires, de sécurité alimentaire et d’approvisionnement en énergie. Les efforts de l’UE pour atténuer les graves conséquences mondiales de la guerre, y compris pour la Tunisie, doivent se poursuivre.

L'économies européenne et mondiale sont gravement touchées par cette guerre ainsi que par la manipulation continue de l’approvisionnement en énergie. La hausse de l’inflation, des taux d’intérêt et des prix de l’énergie met les entreprises et les citoyens en difficulté, en Tunisie comme en Europe. Malgré des mesures décisives, il reste impératif de faire preuve de fermeté dans la transition vers une économie verte et de préserver le socle de notre modèle économique afin d’assurer une croissance à long terme.

Notre unité et notre volonté d’agir restent essentielles pour la sécurité, la résilience et la prospérité de l’UE et de nos voisins, comme la Tunisie.

Sécurité, unité

La réponse rapide et décisive de l’UE à l’invasion de l’Ukraine témoigne de la force de notre action commune. Cette unité fait la force de l’UE dans toutes ses démarches, notamment notre politique de voisinage sud, dont la Tunisie fait partie.

Compétitivité

Les entreprises sont le moteur de l’économie partout dans le monde, en Tunisie et en Europe. Ce sont les entreprises qui créent des emplois, qui génèrent de la croissance économique et des recettes fiscales importantes, permettant aux Etats d’offrir des services d’éducation, de santé et d’infrastructure. Pour stimuler la croissance économique, les États doivent offrir les meilleures conditions possibles pour que l’économie soit saine, ouverte et fondée sur la libre concurrence, les investissements privés et une numérisation réussie. Pour la Tunisie, l’UE est le plus important partenaire économique. Le rôle des accords de libre-échange et de l’OMC ne peut pas être sous-estimé.

Transition écologique et transition énergétique

Le défi climatique mondial exige une réponse mondiale. La Tunisie fait partie des dix pays les plus vulnérables au monde aux changements climatiques. Le manque d’eau dans les barrages en témoigne, mais ce n’est pas le seul exemple. Pour la présidence suédoise, il est évident que l’Europe doit montrer l’exemple en atteignant des objectifs climatiques ambitieux et en stimulant la croissance et la compétitivité, afin d’inspirer la Tunisie et d’autres pays. Nous allons également accélérer la transition énergétique. Nous devons chercher ensemble des solutions écologiques et nous efforcer à contribuer à la transition vers une économie circulaire.

Les valeurs démocratiques et l’État de droit fondent notre action

L’Union européenne repose sur des valeurs démocratiques, qui ouvrent la voie à la cohésion, aux libertés individuelles comme la liberté d’expression et à la non-discrimination. Nos systèmes démocratiques sont tous différentes, mais nous sommes convaincus par la fiabilité et la robustesse d’un mode de gouvernance publique basé sur le partage des pouvoirs et le parlementarisme. Ce sont des valeurs que nous espérons partager avec la Tunisie.

La défense du principe de l’État de droit et des droits fondamentaux, partout dans le monde, est par conséquent un élément essentiel non seulement de la présidence suédoise du Conseil, mais aussi de toute présidence du Conseil.

Anna Block Mazoyer

Ambassadeur de Suède en Tunisie

