Un nouvel exploit pour le Groupe: QNB réalise la valeur de marque la plus élevée de toutes les banques du Moyen-Orient et en Afrique, soit 7,7 milliards de dollars US

Le groupe QNB, une des plus grandes institutions financières au Moyen-Orient et en Afrique, demeure la marque bancaire ayant le plus de valeur au Moyen-Orient et en Afrique en affichant une valeur de marque de 7,7 milliards USD, en hausse de 9 % par rapport à 2022.

QNB a connu une croissance en glissement annuel et a conservé sa position (45e au niveau mondial) dans le Top 50 des marques bancaires ayant le plus de valeur au monde. Cette performance témoigne du succès des efforts soutenus de la banque pour étendre son empreinte internationale et servir sa clientèle diversifiée.

En dépit de la conjoncture mondiale difficile, le rôle de QNB en tant que supporter officiel de la coupe du monde de la FIFA 2022™ pour le Moyen-Orient et l'Afrique a permis au groupe de se démarquer à l'échelle mondiale durant toute la durée tournoi.En outre, ce tournoi a permis d'accroître la notoriété du groupe QNB auprès des clients et de consolider davantage la force de sa marque, aujourd'hui cotée 85 sur 100 (AAA).

Mme Heba Ali Al Tamimi, Senior Executive Vice President de QNB Groupe Communication a précisé: «Ce classement illustre les performances excellentes et continues du groupe, son expansion à l'international et la reconnaissance croissante de sa marque. Le groupe continuera à investir dans sa marque en élargissant sa présence internationale et en veillant à répondre à la demande de sa clientèle croissante et diversifiée sur l’ensemble des marchés sur lesquels il est présent. Le groupe QNB continuera de faire preuve de vigilance, de s'optimiser et de se positionner de manière pertinente sur les principaux secteurs et marchés à mesure que nous progressons.»

Pour le groupe QNB, ce fut une fois de plus une année de performances exceptionnelles et constantes, une des meilleures réussites de l'histoire du groupe, qui lui a permis de relever avec succès les multiples défis auxquels il a été confronté en 2022.

«Brand Finance», premier groupe mondial indépendant d'évaluation de marques et de conseil en stratégie de marque, publie tous les ans une liste des 500 marques bancaires les plus performantes au monde, en collaboration avec «The Banker», une des publications du Financial Times.

Le groupe QNB est aujourd'hui reconnu comme étant la marque bancaire ayant le plus de valeur au Moyen-Orient et en Afrique, présent dans plus de 28 pays sur trois continents et propose une panoplie complète de produits et de services de pointe. Il compte au total 28 000 employés répartis sur 1 000 sites et dispose d'un réseau de plus de 4 800 guichets automatiques.