Israël-Palestine: l’illusion de la stabilité

Par Mohamed Larbi Bouguerra

Le roi est nu!

Les derniers massacres perpétrés par Israël et les actes de la résistance palestinienne sont venus rappeler aux signataires des Accords d’Abraham (Maroc, Bahreïn, EAU et Soudan) et à tous ceux - Etats Unis, UE- qui avaient mis sur le «back burner» l’occupation et l’apartheid israéliens que la question palestinienne respire toujours.

Aveugles par la haine des palestiniens

«Vengeance, vengeance, mort aux Arabes» hurlent à tue-tête Israéliens et le chœur des colons rendus fous furieux par trois actes de résistance successifs en très peu de temps: l’opération qui a fait 7 morts et une dizaine de blessés à Jérusalem-Est, l’attaque de Silwan par un jeune de 13 ans blessant un officier et son père et celle de la Jonction Almog où un résistant palestinien n’a tiré qu’une seule balle contre un restaurant de colons, son arme s’étant enrayée mais il a pu échapper à la police israélienne.

Ils hurlent à la mort.

38 martyrs palestiniens depuis le 1er janvier n’étanchent pas leur haine et leur soif de sang palestinien! Tirer sur des maisons habitées à Jénine au missile antitank ne leur suffit pas! Tuer en visant à bout portant la tête des femmes et enfants palestiniens leur semble tout naturel! Empêcher les ambulances d’évacuer les blessés de Jénine jusqu’à perdre tout leur sang et confisquer les corps pour éviter les manifestations lors des enterrements et interdire aux familles de faire leur deuil leur semblent bien insuffisant pour exprimer leur détestation des résistants et du peuple palestiniens, oublieux des dix mois d’incursions incessantes de l’armée sioniste à Jénine et en Cisjordanie et leurs cortèges de massacres et d’assauts meurtriers.

Ils exigent plus et le pouvoir leur répond illico car Netanyahou doit donner des gages aux suprémacistes des partis ultraorthodoxes Shas, Force Juive et Sionistes religieux de sa coalition, sinon c’est pour lui la prison assurée! De son côté, Itamar Ben-Gvir, le colon que la police surveillait et que l’armée a refusé d’enrôler du fait de son extrémisme et de son fascisme, est maintenant ministre de la Sécurité Nationale et affirme : «Je veux que les Israéliens puissent se défendre.»

Israël, un pays fracture

On arrête alors 42 membres de la famille Alqam et on scelle, en vue de sa destruction, la maison de Khairi Alqam, auteur de la fusillade de vendredi 29 janvier 2023. Khairi a ainsi tué 7 personnes et fait une dizaine de blessés israéliens dans la colonie de Névé Yaakov, fichée comme une tumeur au cœur des quartiers palestiniens de Jérusalem-Estoccupée et à dix minutes de Ramallah. Névé Yaakov, fondée en 1971, est le repaire de colons d’origine russe et de juifs pauvres séfarades, - une population qui souligne autant que les manifestations contre le gouvernement Netanyahou qu’Israël est aujourd’hui un pays fracturé. Du reste, les colons de Névé Yaakov n’ont-ils pas détruit les installations d’une télévision israélienne samedi soir alors qu’elle faisait son journal de vingtheures en direct des lieux où sont tombés les 7 Israéliens la veille? (Matinale de France Inter, dimanche 29 janvier 2023). Le Monde Diplomatique assure: «Israël est l’Etat le plus inégalitaire au monde après le Mexique.» (Lire Thomas Vescovi, Mai 2021) De plus, si le gouvernement publie régulièrement le chiffre des juifs de l’étranger qui font leur aliyah, il n’évoque jamais celui des «olim» - on dit aussi péjorativement «yordim»- ceux qui quittent Israël, déçus, pour aller vivre ailleurs. Dans une déclaration suite aux manifestations contre le gouvernement, Avi Himi, le bâtonnier des avocats israéliens- d’origine marocaine- et leader des protestataires, déclare que ses enfants quitteront Israël si la réforme du système judiciaire - et notamment celle de la Cour Suprême- voulue par Netanyahou et les ultraorthodoxes de son équipe était actée.

Permis de tuer aux colons



Dimanche 29 janvier, les colons tirent sur les Palestiniens et incendient leurs maisons et leurs véhicules comme à Tourmous Aya près de Ramallah. Dans la vallée du Jourdain, le groupe israélien de gauche Yesh Din a recensé des cas de pillages et de destruction de serres appartenant à des Palestiniens. (The Jerusalem Post, 29 janvier 2023). Du reste, les colons ont perpétré près de 150 attaques contre les Palestiniens et leurs biens, d’après un rapport des médias de l’Etat palestinien rapporte le New York Times (29 janvier 2023)

Un ami de 17 ans de Khairi avait été tué par l’armée d’occupation la semaine dernière. Quant à son grand-père, il avait été assassiné en 1998 par le colon Haim Ferelman, membre du parti Kach (sionisme religieux fondé en 1971 par Meir Kahane), interdit en Israël, aux Etats Unis et au Canada. Qualifié de «terroriste juif» par la presse, il massacra trois autres Palestiniens. Un tribunal le condamna mais il fut libéré en 2010 et mit aux arrêts dans son domicile. Cette libération lui fut accordée bien que la police ait informé les juges qu’il planifiait de tuer sept autres Palestiniens et qu’un Palestinien ait affirmé devant le tribunal que Ferelman avait tenté de le tuer. Bien entendu, sa maison ne fut pas démolie tout comme celle de Yigal Amir, l’assassin du Premier Ministre signataire des accords d’Oslo, Yitzhak Rabin en 1995. La destruction de maisons est réservée aux seuls résistants palestiniens. Deux poids, deux mesures, comme l’exigent les lois scélérates de l’apartheid mis en place en Israël.

Suite aux drames actuels, le gouvernement met en œuvre de plus en plus de châtiments collectifs cruels et racistes vis-à- vis des Palestiniens en dépit de toute logique, au mépris des droits humains et contrairement à toute morale.

Amos Harel doute de l’efficacité de ces mesures: «Les punitions collectives contre les Palestiniens n’aideront pas à arrêter la guerre contre la terreur lancée par Israël.» (Haaretz, 30 janvier 2023) et Gideon Levy d’interpeller: «Pensez-vous vraiment que le meurtre de 146 Palestiniens en Cisjordanie en 2022, selon B’Tselem, dont la plupart ne sont pas des combattants, serait humblement accepté? Que le meurtre d’environ 30 personnes dans le mois à ce jour passerait tranquillement?» (Haaretz, 29 janvier 2023) d’autant que la Cisjordanie et les villes arabes d’Israël regorgent d’armes à feu en provenance d’Egypte, du Liban et de Jordanie, en dépit des efforts de la police des frontières israélienne. La résistance a changé son mode opératoire depuis mars 2022. Plus de voitures-béliers et plus d’armes blanches mais des armes à feu et des jeunes inconnus de la police israélienne.

En fait, assurent Haaretz et certains Israéliens, les attaques et les incursions barbares de l’armée d’occupation, de jour comme de nuit, dans le camp de Shouafat à Jénine sont à l’origine de l’embrasement de Jérusalem.

La jeunesse palestinienne prête a se battre

Enterrée la question palestinienne?

Des hommes de théâtre et des intellectuels palestiniens de Jénine confient: «La nouvelle génération qui a grandi en colère contre Israël et contre l’occupation essaie de s’en sortir en joignant de nouveaux groupes militaires. Ils sont prêts à se battre contre Israël et contre l’occupation.» (Chris Den Hond et Sarra Griba, «Jénine» La jeunesse palestinienne est prête à se battre », Orient XXI, 29 janvier 2023).

Illusion de la stabilité?

L’éditorial du Monde est on ne peut plus clair: «Le statu quo restera la garantie du désastre tant que le lien entre l’occupation et les violences ne sera pas reconnu» (29-30 janvier 2023, p. 33)

De son côté, Mohammad Sabbagh, président du comité populaire du camp de réfugiés de Jénine, souligne: «Tant qu’Israël continuera cette politique, personne ne connaîtra la paix, la sécuritéet la stabilité».

