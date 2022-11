GROHE annonce le Sommet GROHE X 2023 «Préserver l’Eau»

• Du 7 au 9 mars 2023, GROHE invite les clients et les consommateurs à un sommet numérique sur sa plateforme d'expérience GROHE X.

• Sur le thème "Caring for Water" (Préserver l’eau), la marque mondiale se joindra à des experts pour discuter de l'avenir de la vie, de l'industrie sanitaire et d'une approche durable dans l’avenir.

• Le sommet est une étape supplémentaire dans l'expérience client hybride de GROHE.

GROHE, une marque mondiale leader dans le domaine des solutions complètes pour la salle de bains et des équipements de cuisine, a annoncé aujourd’hui le Sommet GROHE X 2023 qui se déroulera du 7 au 9 mars 2023 sur le hub d'expérience numérique de la marque, GROHE X.

Sous le thème "Caring for Water" (Préserver l’eau), l'événement de trois jours se déroulera sous différentes formes - allant des discours-programmes inspirants aux groupes de discussion et aux ateliers de maître - afin d'explorer et de discuter des réponses que l'industrie sanitaire doit trouver aux défis de notre époque, de la manière dont la construction durable peut prospérer, et du rôle central de l'eau en la matière. Le programme sera complété par des expositions de nouveaux produits et technologies, illustrant comment le portefeuille de produits GROHE est préparé pour l'avenir et apporte aux clients le meilleur soutien possible pour le développement de leurs activités dans un environnement durable.

"Pour mieux affronter les problèmes sociaux et environnementaux que nous rencontrons aujourd'hui, il est plus important que jamais de partager les connaissances et de faire jaillir des idées nouvelles. Le programme du Sommet GROHE X est conçu pour informer, inspirer et rassembler notre industrie pour provoquer le changement. Cet événement porte notre expérience client hybride à un niveau supérieur, en fournissant une plateforme pour faire face aux défis de notre époque ensemble et aborder l'avenir avec honnêteté, optimisme et avec un sens aigu de la collaboration. En parallèle, il représente aussi pour nous le coup d'envoi de plusieurs événements physiques qui permettront d'immerger les clients dans les univers de nos sous-marques au cours de l'année prochaine", déclare Jonas Brennwald, Leader de LIXIL EMENA.

Élargir l'expérience client hybride de GROHE

Lancé en mars 2021, le hub d'expérience numérique GROHE X a été la base de lancement de l'expérience client hybride de GROHE. Avec plus de 200 contenus et 14 variantes linguistiques, il a fait près de 2 millions de pages vues. Cette communauté numérique a été élargie au printemps 2022 avec l'ouverture du Centre d'Expérience de la Marque et de la Communication GROHE X (the GROHE X Brand & Communication Experience Center) à Hemer, en Allemagne. Le centre regroupe une installation physique pour les visiteurs et cinq studios ultramodernes pour la formation et la production de contenu, ainsi que des événements hybrides. En plus des participations de la marque GROHE à des salons locaux plus petits pour faciliter les rencontres physiques avec les clients et l'interaction tangible avec les produits, trois GROHE X Motion Trucks peuvent amener l'expérience de la marque au client directement.

Grâce à cette approche hybride, qui est désormais renforcée par le Sommet GROHE X, la société GROHE peut offrir une interaction flexible et sur mesure avec les artisans et les grossistes aussi bien qu'avec les clients de projets.

De plus amples informations sur le Sommet GROHE X sont disponibles sur le hub d'expérience numérique GROHE X. Les liens d'inscription pour les événements spécifiques suivront en janvier.

