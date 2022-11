L’Institut national du travail rend hommage à son fondateur Mohamed Ennaceur (Album photo)

Emouvantes retrouvailles intergénérationnelles de la famille des Affaires sociales, mardi 15 novembre. L’Institut national du Travail et des Etudes sociales rendait hommage à son fondateur, Mohamed Ennaceur, ancien ministre, président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (2014 -2019) et de la République par intérim (juillet - octobre 2019). Direction, enseignants et étudiants ont en effet tenu à souligner le rôle majeur joué par M. Ennaceur pour fonder cette institution, d’abord en l’inscrivant au sein de la loi de finance du 25 décembre 1974, puis en le dotant le 16 mars 1983, d'un décret relatif à son organisation, et lui donnant progressivement les moyens et budgets nécessaires à sa constitution et son développement. L’hommage a été rendu lors de la tenue d’un colloque organisé par l’Institut sur le thème : «Le droit syndical à la lumière de la constitution de 2022».

L’Institut, comme le soulignera son directeur Sami Hannachi, est devenu à présent une pièce maîtresse dans le système universitaire tunisien, contribuant à la formation de cadres de haut niveau et à l’éclosion de recherches approfondies. De son côté, Hafedh Lamouri, ancien ministre des Affaires sociales rappellera que Mohamed Ennaceur a été le premier tunisien titulaire d’un doctorat d’Etat spécialisé en droit du travail, obtenu à la Sorbonne en 1976 et qu’il a toujours œuvré à la promotion du droit social en Tunisie et à sa mise en œuvre.

Remerciant les organisateurs pour leur initiative, Mohamed Ennaceur, qui n’a pas caché son émotion, a saisi cette occasion pour souligner les avancées accomplies par la Tunisie en la matière, valorisant particulièrement le dialogue social et la politique contractuelle.