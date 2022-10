GROHE s’engage pour la rationalisation de la consommation de l’eau et lance un robinet hybride sans contact

A l’occasion de la journée mondiale du lavage des mains qui a lieu le 15 octobre de chaque année, GROHE, leader mondial de la robinetterie et du sanitaire, lance un modèle innovant de robinet hybride sans contact. GROHE souhaite ainsi sensibiliser sur l’importance de l’adoption de gestes responsables envers l’environnement, et plus particulièrement dans la consommation de l’eau, et proposer au marché des solutions fonctionnelles et rationnelles dans les cuisines et salles de bainsqui peuvent améliorer les routines de lavage de mains de façon durable.

Un outil moderne, esthétique et utile

Novateur et moderne, le robinet hybride GROHE baptisé Eurosmart combine les avantages d’un robinet manuel à ceux d’un robinet sans contact. Grâce à la technologie du capteur intégré, l’utilisateur peut décider d’ouvrir l’eau sans contact ou actionner le levier manuel. Le fonctionnement sans contact est utilisé pour l’eau froide tandis que le manuel est utilisé pour le mixte ; ce qui permet d’éviter la consommation inutile d’eau chaude. Le robinet comprend également un limiteur de température intégré qui permet d’économiser de l’énergie alors que la technologie GROHE EcoJoy réduit la consommation d’eau à 5,7/min sans compromettre les performances.

Performant, le robinet hybride GROHE présente un design épuré et se décline en plusieurs variantes avec des esthétiques différentes pour s’adapter à tous les styles de salle de bains. Les consommateurs ont le choix parmi une largesélection de collections telles que la collection Essence E, Bau Cosmopolitan E, EurosmartCosmopolitan E et Eurocube E.

Apporter des solutions innovantes qui concilient hygiène et durabilité

Conscient de l’urgence de sensibiliser les populations sur l’importance d’améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains, GROHE a décidé de ne pas se limiter à cette sensibilisation en apportant des solutions. Antoine Kaissar, Leader Afrique du Nord et de l’Ouest, LIXIL EMENA indique à ce propos : “ nous avons pris conscience qu’un lavage intensif des mains pendant 20 secondes assure une protection optimale. De plus, avec la hausse des prix de l’énergie, le lavage des mains est maintenant lié à une autre décision consciente : celle qu’il faut éviter la consommation inutile d’eau chaude. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer ce nouveau robinet hybride sans contact qui offre de grands avantages aux ménages. Ils peuvent contribuer à la réduction des coûts énergétiques du ménage tout en améliorant l’hygiène”.

Par ailleurs, GROHE explique également qu’il n’est pas toujours facile de maintenir un niveau d'hygiène élevé.Or, avec un robinet sans contact, la première et la dernière chose que les mains touchent est l'eau, et non le robinet. “Lorsque vous vous lavez les mains, il est facile d'oublier que l'eau coule alors qu’un robinet sans contact ne fait couler l'eau que lorsque cela est nécessaire et l'arrête automatiquement lorsque les mains ne sont plus en contact avec l'eau”, explique la marque.

A propos de GROHE

GROHE est une marque mondiale de premier plan pour les solutions complètes de salle de bain. Depuis 2014, GROHE fait partie du solide portefeuille de marques du fabricant japonais deproduits pionniers pour l'eau et l'habitat LIXIL. Afin d'offrir "Pure Freude an Wasser", chaque produit GROHE est basé sur les valeurs de la marque que sont la qualité, la technologie, le design et la durabilité. Des points forts renommés tels que GROHE Eurosmart ou la série de thermostats GROHE ainsi que des innovationsrévolutionnaires telles que le système d'eau GROHE Blue soulignent la profonde expertise de la marque.Centrée sur les besoins des clients, GROHE crée ainsi des solutions de produits intelligents, durables, qui améliorent la vie, qui offrent une valeur ajoutée pertinente - et quiportent le label de qualité "Made in Germany” : la R&D et le design sont fermement ancrées en tant queprocessus intégré en Allemagne. GROHE prend très au sérieux sa responsabilité d’entreprise et metl’accent sur une chaîne de valeur qui permet d’économiser les ressources. Depuis avril 2020, la marquesanitaire produit du CO2 neutre* dans le monde entier. GROHE s’est également fixé l’objectif d’utiliserdes emballages sans plastique d’ici 2021.

Rien qu’au cours des dix dernières années, plus de 490 prix de design et d’innovation ainsi que plusieursprix de durabilité ont confirmé le succès de GROHE. GROHE a été le premier de son secteur àremporter le prix RSE du gouvernement fédéral allemand et le prix allemand du développement durable 2021 dans les catégories «Ressources » et « Design ». Dans le cadre de la campagne sur ledéveloppement durable et le climat « 50 Sustainability&Climate Leaders », GROHE conduit égalementune transformation durable.

*inclut les projets de compensation de CO2, plus sur green.grohe.com

A propos de LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) fait de l’eau et du logement des produits pionniers qui résolvent chaque jour, des défis réels, faisant de meilleures maisons une réalité pour tout le monde, partout. En nous appuyant sur notre héritage japonais, nous créons des technologies de pointe et innovons pour fabriquer des produits de haute qualité qui transforment les maisons. Mais la différence de LIXIL, c’est la façon dont nous procédons : grâce à une conception significative, un esprit d’entreprise, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous et une croissance responsable des entreprises. Notre approche prend vie à travers les marques leaders de l’industrie, y compris INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Environ 55 000 collègues travaillant dans plus de 150 pays sont fiers de fabriquer des produits qui touchent la vie de plus d’un milliard de personnes chaque jour. Pour en savoir plus, visitez : www.lixil.com